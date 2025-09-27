ETV Bharat / state

मेरठ में किशोरी का अपहरण कर दो युवकों ने किया गैंगरेप, आगरा में भी शिक्षक ने की गंदी हरकत

मेरठः आगरा और मेरठ में दो रेप के मामले सामने आए हैं. मेरठ में जहां 19 वर्षीय एक युवती के साथ अपहरण के बाद गैंगरेप की वारदात अंजाम दी गई वहीं, आगरा में एक कोचिंग शिक्षक ने 13 साल की छात्रा का रेप किया. मेरठ पुलिस गैंगरेप के आरोपियों की तलाश में जुट गई है. वहीं, आगरा पुलिस ने आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया है.



मेरठ में दो युवकों ने किया गैंगरेप

मेरठ के एक मोहल्ले में 19 साल की युवती रहती है. वह सिलाई की काम करती है. किशोरी ने पुलिस को दी तहरीर में जानकारी दी कि 24 सितंबर को शाम को वापस अपने घर जिस वक़्त वह लौट रही थी तभी दो युवकों ने रास्ते में अकेला पाकर उससे बदसलूकी की. विरोध पर दोनों ने उसे पीटा और गाड़ी में बैठाकर घर ले गए.

पीड़िता ने बताया कि आरोपी नकुल खुद को गौ रक्षक बताता है. पहले नकुल ने उसके साथ दुष्कर्म किया औऱ फिर उसके साथी ने भी उसके साथ दुष्कर्म किया. किशोरी के मुताबिक वह किसी तरह जान बचाकर वहां से भागी और एक रिस्तेदार के घर पहुंची. वहां, उसने आपबीती बताई. परिवार के लोगों ने लोहिया नगर थाना में तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई.



एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने बताया कि पुलिस ने शुक्रवार को युवती के बयान भी कोर्ट में दर्ज कराए हैं. आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है. जल्द ही दोनों आरोपी पकड़े जाएंगे.

आगरा में शिक्षक ने किया दुराचार

आगरा में कोचिंग शिक्षक ने छात्रा (13) को घर पर बुलाकर बीती 21 सितंबर को उसके साथ दुराचार किया. उसे डराया और धमकाया भी गया. छात्रा इससे डर गई. छात्रा ने दोबारा कोचिंग जाने से इनकार किया तो मां ने वजह पूछी तो छात्रा ने पूरी हकीकत बताई. इस पर मां ने आरोपी शिक्षक के खिलाफ ट्रांस यमुना थाना में तहरीर दी. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उसेे दबोच लिया. इसके साथ ही छात्रा का मेडिकल कराया जा रहा है.