मेरठ एसटीएफ को बड़ी सफलता, हथियार तस्कर गैंग का वांटेड अपराधी इमरान खान गिरफ्तार
एसटीएफ मेरठ इकाई के एएसपी ब्रजेश कुमार सिंह ने बताया, गिरफ्तार इमरान खान हापुड़ के रफीक नगर इलाके में बिलाल मस्जिद के पास रहता है.
Published : September 20, 2025 at 11:33 PM IST
मेरठ: शनिवार को एसटीएफ की मेरठ इकाई ने नौचंदी थाना क्षेत्र के हापुड़ बस अड्डे से अन्तर्राज्यीय हथियार तस्कर को घेरबंदी करके गिरफ्तार कर लिया. उसके खिलाफ कंकरखेडा थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था. एसटीएफ मेरठ इकाई के एएसपी ब्रजेश कुमार सिंह ने बताया कि इमरान खान हापुड़ के रफीक नगर इलाके में बिलाल मस्जिद के पास रहता है. वह बेहद शातिर अपराधी है.
हथियार तस्करों को कस रहा शिकंजा: एएसपी ब्रजेश कुमार सिंह ने कहा कि पिछले साल नवंबर में रोहन नाम के एक हथियार तस्कर को 17 अवैध बन्दूक और 700 कारतूस के साथ एसटीएफ ने गिरफ्तार कर जेल भेजा था. 20 दिसंबर को अनिल बालियान गिरफ्तार किया गया था. इस साल 13 मई को बागपत जिले के बड़ौत से विपिन की गिरफ्तारी की गई थी.
गैंग के सदस्यों की लोकेशन ट्रेस कर रही STF: मई में ही धीरेन्द्र सिंह उर्फ पिन्टू दाढ़ी नाम के फरार हथियार तस्कर को भी बड़ौत से गिरफ्तार किया था. मेरठ के लोहियानगर थाना क्षेत्र की जाकिर कॉलोनी से सारिक को कुछ महीने पहले गिरफ्तार किया गया था. जून में फरार बदमाश अक्षय उर्फ भूरा की गिरफ्तारी हुई थी. इस गैंग के सदस्यों को यूपी एसटीएफ लगातार ट्रेस करने में लगी है.
मुखबिर से मिली थी सूचना: एसटीएफ को मुखबिर से टिप मिली थी कि फरार अपराधी इमरान हापुड़ बस अड्डे पर खड़ा है. टीम ने वहां घेराबंदी की और उसको गिरफ्तार कर लिया. इमरान ने पूछताछ में कबूल किया कि वह और उसके साथी सारिक, रोहन, अनिल बालियान उर्फ बंजी और रिजवान पंजाब से फर्जी रसीदों की मदद से अवैध असलहे और कारतूस कम कीमत पर खरीदकर लाते थे. इसके बाद दिल्ली, हरियाणा और यूपी में लोगों को अधिक मुनाफे कमाकर बेचते थे.
फर्जी रसीदों से होती है हथियारों की तस्करी: करीब 11 महीने पहले ये लोग मरहटा गन हाउस, अटारी रोड जिला अमृतसर पंजाब से 17 बंदूके 12 बोर, 700 कारतूस 315 बोर को फर्जी रसीदों की मदद से खरीदकर लाये थे. इसमें मरहाटा गन हाउस को प्रति बंदूक 40 से 50 हजार रुपये तथा प्रति कारतूस 100 रुपये दिये थे. वह फर्जी रसीद अनिल बालियान उर्फ बंजी ने अपने पास रख ली थी.
मनमाने दाम पर बेचते हैं बंदूक और कारतूस: पूछताछ में ये भी खुलासा हुआ है कि यह लोग बंदूक 1 लाख रुपये में और कारतूस 200 से 250 रुपये में बेचते थे. दिल्ली निवासी सलमान उर्फ जकी गैंग, नासिर गैंग और हासिम बाबा गैंग से पिस्टल 4.5 लाख रुपये में लाता था. इनको मेरठ निवासी सलमान गैंग, हरियाणा और दिल्ली के गैंग्स को 6.5 लाख रुपये में बेचा जाता था. उसको खरीदारों के नाम याद नहीं हैं.
