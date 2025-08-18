ETV Bharat / state

कई मर्डर में वांटेड 2 लाख के इनामी बदमाश को यूपी एसटीएफ ने किया गिरफ्तार, 12 साल से था फरार - UP STF ARRESTED HARISH MEERUT

मेरठ एसटीएफ अपर पुलिस अधीक्षक बृजेश कुमार सिंह ने कहा, हरीश 12 साल से पुलिस को चकमा दे रहा था, आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया.

हरीश 12 साल से पुलिस को चकमा दे रहा था
August 18, 2025

लखनऊ: सोमवार को यूपी एसटीएफ ने 12 वर्षो से फरार 2 लाख रुपये के इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया. फरार अभियुक्त हरीश को मेरठ में दोपहर 1ः25 बजे भौसाली बस अड्डे के पास से गिरफ्तार किया गया. हरीश के खिलाफ 32 मुकदमे दर्ज हैं. इनमें छह मामले हत्या और हत्या के प्रयास के हैं.

मेरठ एसटीएफ के अपर पुलिस अधीक्षक बृजेश कुमार सिंह ने बताया कि भैसाली बस स्टैंड के पास से अभियुक्त हरीश को गिरफ्तार किया गया. हरीश के अपराधों की लिस्ट काफी लंबी है.

  • वर्ष 2004 में हरीश ने अपने भाई आदेश और जयकुमार के साथ मिलकर गांव में सुखपाल की हत्या कर दी थी. इन्होंने सुखपाल के बेटे को गन प्वाइंट पर लेकर उसको धमकी दी थि कि खेत से बाहर नहीं निकले, तो बेटे को गोली मार देंगे. जब सुखपाल खेत से बाहर निकला, तो इन्होंने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी. इसमें हरीश जेल गया था और कुछ समय बाद जमानत पर बाहर आ गया था.
  • वर्ष 2006 में हरीश के भाई सतीश की गांव की रंजिश के चलते हत्या कर दी गयी थी. इस हत्या के बाद हरीश ने अपराध जगत में कदम रखा तथा अपने भाई आदेश, ममेरे भाई उपेन्द्र और जॉनी निवासी तितावी के साथ मिलकर हत्या, लूट, रंगदारी, अपहरण और जानलेवा हमलों जैसे संगीन वारदातों को अंजाम दिया.
  • वर्ष 2007 में हरीश ने अपने भाइयों के साथ मिलकर अपने गांव में रहने वाले रमेश झीमर की अपने भाई सतीश की हत्या की मुखबिरी के शक में खेत में गोली मारकर हत्या कर दी थी. इस मामले में थाना भौराकला में केस दर्ज हुआ था.
  • वर्ष 2009 में हरीश ने अपने भाई आदेश के साथ मिलकर बस चालक सुरेन्द्र की गोली मारकर हत्या कर दी थी. हरीश के भाई सुभाष से सुरेंद्र का झगड़ा हो गया था. इस रंजिश में दोनों भाइयों ने मिलकर सुरेन्द्र को मौत के घाट उतार दिया था. थाना भौराकला में इसको लेकर केस दर्ज किया गया था.
  • वर्ष 2010 में हरीश ने अपने साथी उपेंद्र उर्फ उप्पा निवासी बावली और राहुल निवासी सिसौली के साथ मिलकर अपने गांव के मास्टर राजवीर सिंह की स्कूल में बच्चों को पढ़ाते समय गोली मारकर हत्या कर दी थी. यह हत्या गांव के प्रधानी के चुनाव को लेकर की गयी थी.
  • वर्ष 2010 में ही हरीश ने अपने भाई आदेश और जोनी निवासी तितावी के साथ मिलकर श्रीमोहन ठेकेदार निवासी तितावी, मुजफ्फरनगर की गोली मारकर हत्या कर दी थी. श्रीमोहन से जोनी का ठेकेदारी को लेकर विवाद चल रहा था. इसी कारण उसकी हत्या की गयी थी. इसको लेकर मुजफ्फरनगर के तितावी थाने में FIR दर्ज की गयी थी. वह वर्ष 2010 में यह जेल चला गया था और वर्ष 2012 में जमानत पर बाहर आया.
  • वर्ष 2012 में जमानत पर छूटने के बाद हरीश ने अपने साथियों के साथ मिलकर अपने गांव के मदन का अपहरण कर रंगदारी मांगी थी. रंगदारी न मिलने पर उसकी कई दिनों तक खेत में पिटाई की. इसके बाद उसे गम्भीर हालत में छोड़कर फरार हो गये थे. इस संबध में मुजफ्फरनगर के थाना भौराकलां में केस दर्ज किया गया था.

हरीश के परिवार में माता, पिता और भाई सभी मारे जा चुके हैं. हरीश का भाई आदेश वर्ष 2019 में एसटीएफ के साथ हुई मुठभेड में मारा गया था. उस पर सवा लाख रुपये का इनाम घोषित था. गिरफ्तार अभियुक्त हरीश को थाना भौराकलां जनपद मुजफ्फरनगर में दाखिल किया गया है. अग्रिम वैधानिक कार्रवाई स्थानीय पुलिस कर रही है.

