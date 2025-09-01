ETV Bharat / state

मेरठ की स्पोर्ट्स इंडस्ट्री पर ट्रंप टैरिफ का बड़ा असर, संकट में 750 करोड़ का कारोबार, ऑर्डर कैंसिल - TRUMP TARIFF WAR

ट्रंप के टैरिफ से भारत में असर दिखाई देने लगा है. आइए जानते हैं कि विश्व प्रसिद्ध मेरठ की स्पोर्ट इंडस्ट्री पर कितना असर

Etv Bharat
ट्रंप के टैरिफ का मेरठ में असर. (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 1, 2025 at 5:50 PM IST

8 Min Read

मेरठः अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा 50 फीसदी टैरिफ लगाने से भारत के हर इंडस्ट्रीज पर काफी असर पड़ रहा है. इसके जद में स्पोर्ट सिटी मेरठ भी है. क्योंकि मेरठ में बड़े पैमाने पर खेल और जिम से जुड़े उत्पाद बनाए जाते हैं. यहां बनने वाले बल्ले, बॉल, हॉकी, वेटलिफ्टिंग, एथलेटिक्स से सहित और अन्य खेलों के उत्पाद बनाए जाते हैं और दुनिया के विभिन्न देशों में निर्यात होते हैं. हर साल बड़े पैमाने पर अमेरिका भी स्पोर्ट्स प्रोडक्ट निर्यात होते हैं. आइए जानते हैं कि ट्रंप के टैरिफ से मेरठ स्पोर्ट इंडस्ट्री को कितना और कैसे नुकसान हो रहा है.

मेरठ से होता है विश्व भर में खेल सामग्री निर्यातः उल्लेखनीय है कि मेरठ जिला विश्व भर में खेल की सामग्री के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है. यह जिला पंजाब के जालंधर के बाद खेल की सामग्री के उत्पादन में दूसरे स्थान पर है. यहां बनाई जाने वाली खेल की सामग्री देश एवं विदेश में प्रसिद्ध है. यहां सूक्ष्म एवं मध्य स्तर के उद्योगों द्वारा खेल की सामग्री का उत्पादन किया जाता है. यहां बनाए जाने वाले खेल की सामग्री में इन्फ़्लेटेबल गेंद, नेट, व्यायाम के उपकरण, बॉक्सिंग के उपकरण, टॉय एंड गेम्स, खेल से संबंधित सुरक्षा उपकरण, स्पोर्ट्सवेयर, कैरम बोर्ड इत्यादि है. यहां के खेल की सामग्री की न केवल देश भर में बल्कि विदेशों में भी आपूर्ति की जाती है.

मेरठ को खेल इंडस्ट्री को ट्रंप ने दिया झटका. (ETV Bharat)

53 से 58 फीसदी पहुंचा टैरिफः उपायुक्त उद्योग दीपेंद्र कुमार ने बताया कि ट्रंप के टैरिफ से हर उद्योग प्रभावित हो रहे हैं. उन्होंने बताया कि मेरठ से सालाना लगभग 2200 करोड़ रुपये की खेल सामग्री दूसरे देशों में निर्यात होती है. उपायुक्त ने बताया कि पहले 3 से 8 फीसदी खेल प्रोडक्ट पर अमेरिका में टैरिफ लगता था. जो 50 फीसदी अतिरिक्त टैरिफ लगने के बाद 53 से 58 फीसदी हो गया है. इसका अर्थ है, जो प्रोडक्ट 100 रुपये के थे वह सीधे 153-158 रुपये को हो गए हैं. वही ऑर्डर होल्ड पर हैं, जो कि अमेरिका के लिए सप्लाई हो रहे थे. मेरठ में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से दस हजार से अधिक इकाई हैं, जहां खेल से जुड़ी सामग्री तैयार होती हैं. इनमें 30 हजार से अधिक परिवार जुड़े हैं.

हर साल अमेरिका जाता 750 करोड़ का प्रोडक्टः इंडियन इंस्टिट्यूट एसोसिएशन के अध्यक्ष सुमनेश अग्रवाल ने बताया कि देश भर से हर साल 2018 करोड़ रुपये स्पोर्ट्स प्रोडक्ट अमेरिका का निर्यात होता है. इसमें अकेले मेरठ की भागीदारी ही 37 प्रतिशत है, जो कि लगभग 750 करोड़ रुपये है. ट्रंप की टैरिफ लगाने के बाद से मेरठ के सभी ऑर्डर होल्ड पर हैं. लगभग 24 प्रतिशत यानी 175 करोड़ के ऑर्डर देशभर में होल्ड हैं. वहीं, मेरठ के 25 से 30 करोड़ के ऑर्डर होल्ड हैं.

मेरठ की स्पोर्ट्स इंडस्ट्री पर ट्रंप टैरिफ का कितना असर.
मेरठ की स्पोर्ट्स इंडस्ट्री पर ट्रंप टैरिफ का कितना असर. (ETV Bharat)

अमेरिका के सभी ऑर्डर होल्डः सुमनेश अग्रवाल ने बताया कि भारत से कुछ वर्ष पूर्व तक सबसे ज्यादा निर्यात खेल उत्पादों का यूके होता था दूसरे नंबर पर अमेरिका था. कुछ समय से USA में अधिक निर्यात हो रहा था. दूसरे नंबर पर यूके औऱ तीसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है. उन्होंने कहा कि ट्रंप के टैरिफ का कारोबार पर प्रभाव पड़ रहा है. सभी कारोबारी सरकार की ओर देख रहे हैं.

ETV Bharat
मेरठ में बनने वाले स्पोर्ट्स बॉल. (ETV Bharat)

80 निर्यातक भेजते हैं मालः सुमनेश अग्रवाल ने बताया कि क्रिकेट के उत्पादों की बात करें तो अमेरिका के पास दूसरा भारत से शानदार कोई विकल्प हो ही नहीं सकता. क्योंकि भारत इंटरनेशनल लेवल के विश्व स्तरीय गुणवत्ता वाले उत्पाद बनाता है. ऐसे में अमेरिका को भारत से ही ये उत्पाद लेने पड़ेंगे. जिससे निश्चित ही वहां की जनता को भी आर्थिक भार पड़ेगा. मेरठ जिले की बात करें तो यहां लगभग 80 से अधिक निर्यातक हैं, जो कि अमेरिका को विभिन्न खेल उत्पाद निर्यात करते हैं. ऐसे में सरकार से यही गुजारिश की जा सकती है कि जो कच्चा माल हम आयात करते हैं, उसपर सरकार कुछ रियायत दे तो बात बने.

नोएडा में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो लगने जा रहा है. जिससे कि निश्चित ही इंडस्ट्री को इससे लाभ होगा. क्योंकि वहां साऊथ ईस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट, अफ्रीकन देशों से भी बड़ी संख्या में खरीदार आएंगे. निश्चित ही यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो बहुत ही मददगार साबित होगा. -उपायुक्त उद्योग दीपेंद्र कुमार ने बताया

असमंजस में अमेरिकी खरीदारः खेल उत्पाद बनाने वाली कंपनी पीआर के निदेशक क्षितिज अग्रवाल का कहना है किट्रम्प की टैरिफ ने व्यवसाय पर प्रभाव डाला है. इसका प्रभाव स्पोर्ट्स इंडस्ट्री पर पड़ा है. अमेरिका में जो व्यवसाय यहां से होता है. उस पर लगभग 50 प्रतिशत पर सीधा सीधा प्रभाव पड़ा है. जिसकी वजह से कुछ ऑर्डर होल्ड हो गये, कुछ स्थगित हो गये. जो अमेरिका में खेल उत्पाद खरीदने वाले लोग हैं, वे इस वक्त असमंजस की स्थिति में हैं कि वे माल अगर लें तो कैसे लें, क्योंकि टैरिफ़ बहुद ज्यादा है.

मेरठ में स्पोर्ट मार्केट.
मेरठ में स्पोर्ट मार्केट. (ETV Bharat)

कुछ प्रोडक्ट सिर्फ अमेरिका लिए बनाते हैंः क्षितिज अग्रवाल का कहना है कि स्पोर्ट्स इंडस्ट्री के लिए ये बेहद ही चेलेंजिंग फेज है. प्रयास किये जा रहे हैं कि इसके विकल्प तलाशें जाएं और मार्केट देखे जाएं. खेल के सामान के निर्माता और निर्यात करने वाले उद्यमी भी अन्य विकल्प और मार्केट खोजने की कोशिश क़र रहे हैं. अलग-अलग देशों में जो उनके प्रतिनिधि हैं, उनके द्वारा भी अलग-अलग देशों में संभावना तलाश रहे हैं. क्षितिज अग्रवाल बताते हैं कि काफी सारे गेम ऐसे हैं जो कि अमेरिका में ही खेले जाते हैं, इसलिए वहां के लिए ही विशेष रूप से ये उत्पाद भेजे जाते हैं. बेसबॉल, जिम से संबंधित प्रोडक्ट, वेटलिफ्टिंग, एथलेटिक्स से संबंधित हाई क्वालिटी प्रोडक्ट अमेरिका में विशेष तौर पर यहां से जाते हैं.

स्पोर्ट्स सिटी चौक मेरठ.
स्पोर्ट्स सिटी चौक मेरठ. (ETV Bharat)

जल्द टैरिफ हटने की उम्मीदः क्रिकेट की लगभग सवा सौ साल पुरानी कंपनी बीडीएम के डायरेक्टर राकेश महाजन का कहना है कि ट्रंप टैरिफ को लेकर तमाम चर्चा हो रही हैं. पीएम मोदी ने तो यहां तक कह दिया है कि जो 28 प्रतिशत जीएसटी थी उसे पर अब 18 फीसदी हो सकती है और जो 12 फीसदी जीएसटी लगती है उसे अब 5 प्रतिशत की दर पर किया जाने का प्लान है. अगर इस तरह से जीएसटी में व्यापारियों को राहत मिल जाएगी तो निश्चित तौर पर व्यापारियों को बड़ा फायदा इससे हो जाएगा. उन्होंने कहा कि कोई भी उत्पाद कितना भी महंगा हो जाए जो उसे लेने वाला उपभोक्ता लेगा ही. अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट ने भी ट्रम्प के टैरिफ को लेकर प्रतिक्रिया दी है. उन्हें उम्मीद है ये जो टैरिफ हट जाएगा.

बैट बनाता कारीगर.
बैट बनाता कारीगर. (ETV Bharat)

सरकार रियात दे तो बात बनेः सूरजकुंड स्पोर्ट्स गुड्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अनुज कुमार सिंघल ने ईटीवी भारत काे बताया कि सरकार से वे यही चाहते हैं कि कारोबारियों की इस समस्या का कोई हल निकालें. सरकार को जीएसटी में राहत देनी चाहिए, निर्यात टर्नओवर पर इंसेंटिव से व्यापारियों को मदद मिल सकती है. उन्होंने कहा कि लगभग दो दशक पूर्व निर्यात पर इनकम टैक्स और वैट नहीं लगता था. सरकार चाहे तो इस ओर ध्यान देने से मदद हो सकती है. हालांकि अन्य देशों से संबंध सुधार कर भी व्यापार किया जा सकता है, जिससे भी देश के निर्यातकों की टेंशन कम हो जाएंगी. व्यापारी मानते हैं कि सरकार अगर इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन में भी व्यापारी को रियात दे तो भी व्यापारी का भार कम हो सकता है. अगर इस तरफ ध्यान नहीं दिया तो जहां एक तरफ फॉरेन करेंसी आनी बंद हो जाएगी. इसलिए सरकार को प्रभावी कदम उठाने होंगे.

इसे भी पढ़ें-ट्रंप के टैरिफ का झटका; कानपुर-आगरा का चमड़ा उद्योग चरमराया, 15 लाख लोगों की रोजी-रोटी पर संकट

इसे भी पढ़ें-ट्रंप के टैरिफ का झटका; 17 हजार करोड़ के कालीन कारोबार पर संकट, यूपी के 700 कंपनी और 80 हजार कारीगर मुसीबत में

मेरठः अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा 50 फीसदी टैरिफ लगाने से भारत के हर इंडस्ट्रीज पर काफी असर पड़ रहा है. इसके जद में स्पोर्ट सिटी मेरठ भी है. क्योंकि मेरठ में बड़े पैमाने पर खेल और जिम से जुड़े उत्पाद बनाए जाते हैं. यहां बनने वाले बल्ले, बॉल, हॉकी, वेटलिफ्टिंग, एथलेटिक्स से सहित और अन्य खेलों के उत्पाद बनाए जाते हैं और दुनिया के विभिन्न देशों में निर्यात होते हैं. हर साल बड़े पैमाने पर अमेरिका भी स्पोर्ट्स प्रोडक्ट निर्यात होते हैं. आइए जानते हैं कि ट्रंप के टैरिफ से मेरठ स्पोर्ट इंडस्ट्री को कितना और कैसे नुकसान हो रहा है.

मेरठ से होता है विश्व भर में खेल सामग्री निर्यातः उल्लेखनीय है कि मेरठ जिला विश्व भर में खेल की सामग्री के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है. यह जिला पंजाब के जालंधर के बाद खेल की सामग्री के उत्पादन में दूसरे स्थान पर है. यहां बनाई जाने वाली खेल की सामग्री देश एवं विदेश में प्रसिद्ध है. यहां सूक्ष्म एवं मध्य स्तर के उद्योगों द्वारा खेल की सामग्री का उत्पादन किया जाता है. यहां बनाए जाने वाले खेल की सामग्री में इन्फ़्लेटेबल गेंद, नेट, व्यायाम के उपकरण, बॉक्सिंग के उपकरण, टॉय एंड गेम्स, खेल से संबंधित सुरक्षा उपकरण, स्पोर्ट्सवेयर, कैरम बोर्ड इत्यादि है. यहां के खेल की सामग्री की न केवल देश भर में बल्कि विदेशों में भी आपूर्ति की जाती है.

मेरठ को खेल इंडस्ट्री को ट्रंप ने दिया झटका. (ETV Bharat)

53 से 58 फीसदी पहुंचा टैरिफः उपायुक्त उद्योग दीपेंद्र कुमार ने बताया कि ट्रंप के टैरिफ से हर उद्योग प्रभावित हो रहे हैं. उन्होंने बताया कि मेरठ से सालाना लगभग 2200 करोड़ रुपये की खेल सामग्री दूसरे देशों में निर्यात होती है. उपायुक्त ने बताया कि पहले 3 से 8 फीसदी खेल प्रोडक्ट पर अमेरिका में टैरिफ लगता था. जो 50 फीसदी अतिरिक्त टैरिफ लगने के बाद 53 से 58 फीसदी हो गया है. इसका अर्थ है, जो प्रोडक्ट 100 रुपये के थे वह सीधे 153-158 रुपये को हो गए हैं. वही ऑर्डर होल्ड पर हैं, जो कि अमेरिका के लिए सप्लाई हो रहे थे. मेरठ में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से दस हजार से अधिक इकाई हैं, जहां खेल से जुड़ी सामग्री तैयार होती हैं. इनमें 30 हजार से अधिक परिवार जुड़े हैं.

हर साल अमेरिका जाता 750 करोड़ का प्रोडक्टः इंडियन इंस्टिट्यूट एसोसिएशन के अध्यक्ष सुमनेश अग्रवाल ने बताया कि देश भर से हर साल 2018 करोड़ रुपये स्पोर्ट्स प्रोडक्ट अमेरिका का निर्यात होता है. इसमें अकेले मेरठ की भागीदारी ही 37 प्रतिशत है, जो कि लगभग 750 करोड़ रुपये है. ट्रंप की टैरिफ लगाने के बाद से मेरठ के सभी ऑर्डर होल्ड पर हैं. लगभग 24 प्रतिशत यानी 175 करोड़ के ऑर्डर देशभर में होल्ड हैं. वहीं, मेरठ के 25 से 30 करोड़ के ऑर्डर होल्ड हैं.

मेरठ की स्पोर्ट्स इंडस्ट्री पर ट्रंप टैरिफ का कितना असर.
मेरठ की स्पोर्ट्स इंडस्ट्री पर ट्रंप टैरिफ का कितना असर. (ETV Bharat)

अमेरिका के सभी ऑर्डर होल्डः सुमनेश अग्रवाल ने बताया कि भारत से कुछ वर्ष पूर्व तक सबसे ज्यादा निर्यात खेल उत्पादों का यूके होता था दूसरे नंबर पर अमेरिका था. कुछ समय से USA में अधिक निर्यात हो रहा था. दूसरे नंबर पर यूके औऱ तीसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है. उन्होंने कहा कि ट्रंप के टैरिफ का कारोबार पर प्रभाव पड़ रहा है. सभी कारोबारी सरकार की ओर देख रहे हैं.

ETV Bharat
मेरठ में बनने वाले स्पोर्ट्स बॉल. (ETV Bharat)

80 निर्यातक भेजते हैं मालः सुमनेश अग्रवाल ने बताया कि क्रिकेट के उत्पादों की बात करें तो अमेरिका के पास दूसरा भारत से शानदार कोई विकल्प हो ही नहीं सकता. क्योंकि भारत इंटरनेशनल लेवल के विश्व स्तरीय गुणवत्ता वाले उत्पाद बनाता है. ऐसे में अमेरिका को भारत से ही ये उत्पाद लेने पड़ेंगे. जिससे निश्चित ही वहां की जनता को भी आर्थिक भार पड़ेगा. मेरठ जिले की बात करें तो यहां लगभग 80 से अधिक निर्यातक हैं, जो कि अमेरिका को विभिन्न खेल उत्पाद निर्यात करते हैं. ऐसे में सरकार से यही गुजारिश की जा सकती है कि जो कच्चा माल हम आयात करते हैं, उसपर सरकार कुछ रियायत दे तो बात बने.

नोएडा में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो लगने जा रहा है. जिससे कि निश्चित ही इंडस्ट्री को इससे लाभ होगा. क्योंकि वहां साऊथ ईस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट, अफ्रीकन देशों से भी बड़ी संख्या में खरीदार आएंगे. निश्चित ही यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो बहुत ही मददगार साबित होगा. -उपायुक्त उद्योग दीपेंद्र कुमार ने बताया

असमंजस में अमेरिकी खरीदारः खेल उत्पाद बनाने वाली कंपनी पीआर के निदेशक क्षितिज अग्रवाल का कहना है किट्रम्प की टैरिफ ने व्यवसाय पर प्रभाव डाला है. इसका प्रभाव स्पोर्ट्स इंडस्ट्री पर पड़ा है. अमेरिका में जो व्यवसाय यहां से होता है. उस पर लगभग 50 प्रतिशत पर सीधा सीधा प्रभाव पड़ा है. जिसकी वजह से कुछ ऑर्डर होल्ड हो गये, कुछ स्थगित हो गये. जो अमेरिका में खेल उत्पाद खरीदने वाले लोग हैं, वे इस वक्त असमंजस की स्थिति में हैं कि वे माल अगर लें तो कैसे लें, क्योंकि टैरिफ़ बहुद ज्यादा है.

मेरठ में स्पोर्ट मार्केट.
मेरठ में स्पोर्ट मार्केट. (ETV Bharat)

कुछ प्रोडक्ट सिर्फ अमेरिका लिए बनाते हैंः क्षितिज अग्रवाल का कहना है कि स्पोर्ट्स इंडस्ट्री के लिए ये बेहद ही चेलेंजिंग फेज है. प्रयास किये जा रहे हैं कि इसके विकल्प तलाशें जाएं और मार्केट देखे जाएं. खेल के सामान के निर्माता और निर्यात करने वाले उद्यमी भी अन्य विकल्प और मार्केट खोजने की कोशिश क़र रहे हैं. अलग-अलग देशों में जो उनके प्रतिनिधि हैं, उनके द्वारा भी अलग-अलग देशों में संभावना तलाश रहे हैं. क्षितिज अग्रवाल बताते हैं कि काफी सारे गेम ऐसे हैं जो कि अमेरिका में ही खेले जाते हैं, इसलिए वहां के लिए ही विशेष रूप से ये उत्पाद भेजे जाते हैं. बेसबॉल, जिम से संबंधित प्रोडक्ट, वेटलिफ्टिंग, एथलेटिक्स से संबंधित हाई क्वालिटी प्रोडक्ट अमेरिका में विशेष तौर पर यहां से जाते हैं.

स्पोर्ट्स सिटी चौक मेरठ.
स्पोर्ट्स सिटी चौक मेरठ. (ETV Bharat)

जल्द टैरिफ हटने की उम्मीदः क्रिकेट की लगभग सवा सौ साल पुरानी कंपनी बीडीएम के डायरेक्टर राकेश महाजन का कहना है कि ट्रंप टैरिफ को लेकर तमाम चर्चा हो रही हैं. पीएम मोदी ने तो यहां तक कह दिया है कि जो 28 प्रतिशत जीएसटी थी उसे पर अब 18 फीसदी हो सकती है और जो 12 फीसदी जीएसटी लगती है उसे अब 5 प्रतिशत की दर पर किया जाने का प्लान है. अगर इस तरह से जीएसटी में व्यापारियों को राहत मिल जाएगी तो निश्चित तौर पर व्यापारियों को बड़ा फायदा इससे हो जाएगा. उन्होंने कहा कि कोई भी उत्पाद कितना भी महंगा हो जाए जो उसे लेने वाला उपभोक्ता लेगा ही. अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट ने भी ट्रम्प के टैरिफ को लेकर प्रतिक्रिया दी है. उन्हें उम्मीद है ये जो टैरिफ हट जाएगा.

बैट बनाता कारीगर.
बैट बनाता कारीगर. (ETV Bharat)

सरकार रियात दे तो बात बनेः सूरजकुंड स्पोर्ट्स गुड्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अनुज कुमार सिंघल ने ईटीवी भारत काे बताया कि सरकार से वे यही चाहते हैं कि कारोबारियों की इस समस्या का कोई हल निकालें. सरकार को जीएसटी में राहत देनी चाहिए, निर्यात टर्नओवर पर इंसेंटिव से व्यापारियों को मदद मिल सकती है. उन्होंने कहा कि लगभग दो दशक पूर्व निर्यात पर इनकम टैक्स और वैट नहीं लगता था. सरकार चाहे तो इस ओर ध्यान देने से मदद हो सकती है. हालांकि अन्य देशों से संबंध सुधार कर भी व्यापार किया जा सकता है, जिससे भी देश के निर्यातकों की टेंशन कम हो जाएंगी. व्यापारी मानते हैं कि सरकार अगर इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन में भी व्यापारी को रियात दे तो भी व्यापारी का भार कम हो सकता है. अगर इस तरफ ध्यान नहीं दिया तो जहां एक तरफ फॉरेन करेंसी आनी बंद हो जाएगी. इसलिए सरकार को प्रभावी कदम उठाने होंगे.

इसे भी पढ़ें-ट्रंप के टैरिफ का झटका; कानपुर-आगरा का चमड़ा उद्योग चरमराया, 15 लाख लोगों की रोजी-रोटी पर संकट

इसे भी पढ़ें-ट्रंप के टैरिफ का झटका; 17 हजार करोड़ के कालीन कारोबार पर संकट, यूपी के 700 कंपनी और 80 हजार कारीगर मुसीबत में

For All Latest Updates

TAGGED:

MEERUT SPORTS INDUSTRYMEERUT SPORT PRODUCT EXPORTमेरठ से अमेरिका निर्यात उत्पादTRUMP TARIFF EFFECT SPORTS INDUSTRYTRUMP TARIFF WAR

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

यूपी के इस मंदिर में 77 सालों से जल रही पाकिस्तान से लाई अखंड ज्योति; जानिए सिंध के क्रूर शासक से क्या है कनेक्शन

प्रयागराज से लखनऊ, अयोध्या आने-जाने वाले ध्यान दें, 9 सितंबर से बंद होगा यह पुल, 15 दिनों के लिए आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा

हाईकोर्ट ने कहा- आपसी सहमति से तलाक में ट्रायल कोर्ट विवाह रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए जोर नहीं दे सकता

न्यू कानपुर सिटी योजना की लॉन्चिंग डेट बदली; 1 हजार करोड़ से तैयार हो रही 1793 प्लॉट वाली हाउसिंग स्कीम, अब इस तिथि को ऑनलाइन आवेदन

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.