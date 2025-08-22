मेरठ : सरूरपुर थाना क्षेत्र में रविवार रात भूनी टोल प्लाजा के कर्मचारियों ने सेना के जवान कपिल तोमर के साथ बर्बरता पूर्वक मारपीट की थी. गोटका गांव निवासी फौजी कपिल तोमर को उसका चचेरा भाई शिवम दिल्ली एयरपोर्ट छोड़ने जा रहा था. फौजी कपिल ऑपरेशन सिंदूर में शामिल रहे थे. इस मामले पुलिस अब तक आठ आरोपियों को जेल भेज चुकी है. अन्य की तलाश में पुलिस छापेमारी और दबिश देने की बात कह रही है. घायल कपिल तोमर का आर्मी हॉस्पिटल में उपचार चल रहा है.

बता दें, फौजी कपिल के साथ मारपीट मामले में पिता कृष्णपाल की तरफ से 17 अगस्त की रात में सरूरपुर थाने पर हमला करने वालों के खिलाफ हत्या के प्रयास समेत अन्य संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया था. इसके बाद से एनएचआईए और पुलिस ने सख्त एक्शन लिया है. एनएचआईए ने टोल वसूली एजेंसी का लाइसेंस रद्द करने के साथ अन्य कार्रवाई शुरू कर दी है. वहीं पुलिस ने अबतक आठ आरोपियों सचिन निवासी पांचली, विजय निवासी करनावल, अनुज निवासी दुर्जनपुर, अंकित निवासी छुर, सुरेश राणा निवासी भड़ल दोघट बागपत, अंकित शर्मा निवासी सूजती दोघट और नीरज तालियान उर्फ बिट्टू निवासी गांव छुर, रवि निवासी करनावल को गिरफ्तार कर जेल भेजा है. इनमें से 7 आरोपियों ने गुरुवार को सचिन, विजय, अनुज, अंकित, सुरेश राणा, अंकित शर्मा और नीरज तालियान उर्फ बिट्टू ने बृहस्पतिवार को जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया था. हालांकि एसीजेएम कोर्ट संख्या-2 नम्रता सिंह की अदालत ने जमानत याचिका खारिज कर दी.

एनएचएआई का कड़ा एक्शन : एनएचएआई ने 24 घंटे में ही बड़ा एक्शन लेते हुए टोल का संचालन करने वाली कंपनी पर 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था. साथ ही NHAI ने टोल वसलूी कंपनी मैसर्स धर्म सिंह से जवाब भी तलब किया था. पहले कंपनी ने इसे गांव के युवकों का आपसी झगड़ा बता दिया था. इसके बाद टोल वसूली कंपनी के 3.70 करोड़ रुपये जब्त कर लिए थे. साथ ही हरियाणा फरीदाबाद की कंपनी को एक साल के लिए डिबार कर दिया है. जबकि ठेके को पहले ही निरस्त किया जा चुका है. एनएचएआई के बागपत क्षेत्रीय कार्यालय के परियोजना निदेशक नरेंद्र सिंह ने बताया कि उन्होंने स्वयं अन्य अफसरों के साथ मामले में जांच की थी. जिसके बाद टोल वसूली कंपनी पर कार्रवाई की गई है. बहरहाल गुरुवार रात से दूसरी सिक्योरटी कंपनी के कुछ कर्मचारियों भूनी टोल की व्यवस्था संभाल ली है. टोल पर लगे सेंसर से टोल कट रहा है.

फौजी के समर्थन में जनप्रतिनिधि और ग्रामीण : फौजी से मारपीट के बाद उनके परिवार से मिलने के लिए जनप्रतिनिधि और ग्रामीण लगातार पहुंच रहे हैं. समाज के कई संगठन परिवार का समर्थन देने के लिए आगे आए हैं. पूर्व सैनिक संगठनों ने फौजी की आर्थिक मदद जुटाने की बात कही है. संगठनों का कहना है कि फौजी कपिल के साथ मारपीट पूरे देश का अपमान है. मारपीट करने वाले कर्मचारियों पर रासुका के तहत कार्रवाई होनी चाहिए. इस मामले पर जिला सैनिक कल्याण बोर्ड ने भी आपत्ति दर्ज कराई है. सरूरपुर थाना क्षेत्र के गोटका गांव निवासी कपिल तोमर पुत्र कृष्णपाल वर्तमान में राजपूत राइफल्स में श्रीनगर के बारामूला में अपनी सेवा दे रहे हैं. ऑपरेशन सिंदूर के बाद वे एक महीने की छुट्टी पर आए थे.









