मेरठ: मूल रूप से मेरठ के रहने वाले समीर गुप्ता को दुबई इस्लामिक बैंक ने सीईओ के साथ मैनेजिंग डायरेक्टर की जिम्मेदारी दी है. समीर स्वतंत्रता सेनानी लाला जसवंतराय के वंशज हैं. उनकी इस उपलब्धि से परिवार में खुशी का माहौल है.

मेरठ के साकेत में रहते हैं माता-पिता: समीर गुप्ता ने पिछले 30 वर्षों में इंटरनेशनल बैंकिंग में अपनी विशेष पहचान बनाई है. वह मिडिल ईस्ट, एशिया और अफ्रीका में सिटी बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, मशरक बैंक और दोहा बैंक जैसे बैंकों में सीनियर पोस्ट पर काम कर चुके हैं. उनके माता पिता को लोग बधाइयां दे रहे हैं.

समीर गुप्ता के माता-पिता से खास बातचीत (Video Credit: ETV Bharat)

पढ़ने में होनहार थे समीर: समीर गुप्ता के पिता अशोक कुमार गुप्ता और मां परवीन गुप्ता हॉस्पिटल चलाते हैं. समीर गुप्ता के परिवार ने देश की आजादी में भी अहम भूमिका निभायी थी. समीर गुप्ता के पिता डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम में मुख्य महाप्रबंधक पद से सेवानिवृत्त हैं.

पिता अशोक कुमार गुप्ता ने कहा कि वह सरकारी सेवा में रहे. उनका स्थानांतरण भी होता रहता था, इसीलिए समीर ने अलग-अलग शहरों में रहकर अपनी प्रारंभिक शिक्षा को पूरा किया. समीर पढ़ने में बेहद होनहार रहे.

विदेश में पढ़ने का मौका मिला: दिल्ली के सेंट स्टीफन कॉलेज से बीएससी (साइंस) की डिग्री हासिल करने के बाद उन्हें विदेश में पढ़ने का अवसर मिला. उन्होंने ओयो स्टेट यूनिवर्सिटी से एमबीए की पढ़ाई की. समीर जब विदेश से पढ़ाई करके लौटे, तो दिल्ली में ही उन्होंने सिटी बैंक में नौकरी मिली थी. वह दोहा बैंक में आने से पहले वह माशरेक बैंक, दुबई में कार्यरत थे. समीर भारत, दक्षिण अफ्रीका और सिंगापुर में भी काम कर चुके हैं.

समीर गुप्ता और उनकी पत्नी (Photo Credit: ETV Bharat)

समीर को पार्टी करना बेहद पसंद: समीर गुप्ता की पत्नी गृहिणी हैं और उनकी दो बेटियां हैं. एक बेटी बैंकिंग सेक्टर में है, जबकि दूसरी बेटी चिकित्सा के क्षेत्र में हैं. समीर की मां परवीन गुप्ता ने बताया कि बेटे की इस उपलब्धि से वह बेहद खुश हैं. लगभग 6 महीने पहले समीर घर आये थे. समीर को पार्टी करना बेहद पसंद है. प्रकृति के सानिध्य में रहना उन्हें अच्छा लगता है.

30 साल से कर रहे कड़ी मेहनत (Photo Credit: ETV Bharat)

बच्चों की अच्छी परवरिश करनी चाहिए: परवीन गुप्ता ने कहा कि उनका बेटा भारतीय संस्कृति, संस्कारों और परम्पराओं को मानता है. परिवार का प्रभाव बच्चों पर हमेशा पड़ता है. जैसे आप हैं, वैसे ही आपके बच्चे भी बनेंगे. हमें बच्चों की अच्छी तरह परवरिश करनी चाहिए.

समीर गुप्ता के माता-पिता (Photo Credit: ETV Bharat)

पिता बोले- विदेश में भारत का नाम रोशन करें: पिता अशोक कुमार गुप्ता ने कहा कि उनके दादा जी लाला जसवंत राय ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अपनी मिल बंद करके अपनी काफी संपत्ति समाजसेवा में दे दी थी. परिवार के सभी लोग अलग-अलग क्षेत्र में निरंतर अच्छा कर रहे हैं. वह चाहते हैं कि उनका बेटा इस तरह काम करें कि विदेश में सभी लोग भारतीय की कार्यशैली को हमेशा याद रखें.

यह भी पढ़ें- मेरठ से वाराणसी के लिए शुरू हुई वंदे भारत; अभी तक लखनऊ के लिए ही था संचालन, अयोध्या में भी स्टॉपेज