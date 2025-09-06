मेरठ बीजेपी की बैठक में जुटे सांसद-विधायक और नेता-मंत्री, जानिए क्या है वजह

पश्चिम यूपी के लिहाज से हो रही महत्वपूर्ण बैठक में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव और शिक्षक स्नातक एमएलसी चुनाव पर रणनीति बनाई जाएगी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 6, 2025 at 2:18 PM IST
मेरठ : भारतीय जनता पार्टी की पश्चिम क्षेत्र की बड़ी बैठक शनिवार को प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी महत्वपूर्ण बैठक में हो रही है. दिल्ली रोड के इवाया बैंक्वेट में दो सत्रों में आयोजित होने वाली बैठक में प्रदेश महामंत्री अमर पाल मौर्य एवं क्षेत्रीय अध्यक्ष सत्येंद्र सिसोदिया समेत पश्चिम क्षेत्र के कई मंत्री भी मौजूद हैं. बैठक में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव और शिक्षक स्नातक एमएलसी चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा होनी है.
बता दें, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव और शिक्षक स्नातक एमएलसी चुनाव की सुगबुगाहट के बीच भारतीय जनता पार्टी की सक्रियता बढ़ गई है. इसी क्रम में शनिवार को मेरठ में भारतीय जनता पार्टी की पश्चिम क्षेत्र की बड़ी बैठक हो रही है. मेरठ में दिल्ली रोड के इवाया बैंक्वेट में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की मौजूदगी में केंद्र और प्रदेश सरकार के मंत्री, सांसद, विधायक, मेयर, जिला पंचायत अध्यक्ष मौजूद हैं. बैठक में पश्चिम क्षेत्र के मेरठ, सहारनपुर और मुरादाबाद मंडल के सभी 14 जिलों के पार्टी जिलाध्यक्ष, प्रदेश पदाधिकारी, क्षेत्रीय पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि भी पहुंचे हैं.
बताया जा रहा कि भाजपा लोकसभा चुनाव परिणामों की समीक्षा के आधार पर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव व शिक्षक एमएलसी चुनाव में कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है. यही कारण है कि भाजपा ने रणनीति के तहत पहले पश्चिम यूपी का गढ़ मजबूत करना शुरू कर दिया है. चुनाव से पहले भाजपा अपने नेताओं, सांसद विधायकों आदि की परख कर लेना चाहती है.
