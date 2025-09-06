ETV Bharat / state

मेरठ बीजेपी की बैठक में जुटे सांसद-विधायक और नेता-मंत्री, जानिए क्या है वजह

पश्चिम यूपी के लिहाज से हो रही महत्वपूर्ण बैठक में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव और शिक्षक स्नातक एमएलसी चुनाव पर रणनीति बनाई जाएगी.

बैठक में पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी व अन्य.
बैठक में पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी व अन्य. (Photo Credit : ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 6, 2025 at 2:18 PM IST

2 Min Read

मेरठ : भारतीय जनता पार्टी की पश्चिम क्षेत्र की बड़ी बैठक शनिवार को प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी महत्वपूर्ण बैठक में हो रही है. दिल्ली रोड के इवाया बैंक्वेट में दो सत्रों में आयोजित होने वाली बैठक में प्रदेश महामंत्री अमर पाल मौर्य एवं क्षेत्रीय अध्यक्ष सत्येंद्र सिसोदिया समेत पश्चिम क्षेत्र के कई मंत्री भी मौजूद हैं. बैठक में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव और शिक्षक स्नातक एमएलसी चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा होनी है.

मेरठ बीजेपी की बैठक पर ईटीवी भारत की खबर. (Video Credit : ETV Bharat)

बता दें, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव और शिक्षक स्नातक एमएलसी चुनाव की सुगबुगाहट के बीच भारतीय जनता पार्टी की सक्रियता बढ़ गई है. इसी क्रम में शनिवार को मेरठ में भारतीय जनता पार्टी की पश्चिम क्षेत्र की बड़ी बैठक हो रही है. मेरठ में दिल्ली रोड के इवाया बैंक्वेट में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की मौजूदगी में केंद्र और प्रदेश सरकार के मंत्री, सांसद, विधायक, मेयर, जिला पंचायत अध्यक्ष मौजूद हैं. बैठक में पश्चिम क्षेत्र के मेरठ, सहारनपुर और मुरादाबाद मंडल के सभी 14 जिलों के पार्टी जिलाध्यक्ष, प्रदेश पदाधिकारी, क्षेत्रीय पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि भी पहुंचे हैं.

मेरठ में भाजपा की बैठक.
मेरठ में भाजपा की बैठक. (Photo Credit : ETV Bharat)



बताया जा रहा कि भाजपा लोकसभा चुनाव परिणामों की समीक्षा के आधार पर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव व शिक्षक एमएलसी चुनाव में कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है. यही कारण है कि भाजपा ने रणनीति के तहत पहले पश्चिम यूपी का गढ़ मजबूत करना शुरू कर दिया है. चुनाव से पहले भाजपा अपने नेताओं, सांसद विधायकों आदि की परख कर लेना चाहती है.

यह भी पढ़ें : संगठन पर्व को लेकर BJP मुख्यालय में हुई बैठक, जनवरी तक भाजपा अध्यक्ष का चुनाव संभव

यह भी पढ़ें : लोकसभा चुनाव : उम्मीदवारों के नाम पर मंथन के लिए भाजपा की बैठक

For All Latest Updates

TAGGED:

MEERUT POLITICAL NEWSBJP MEETINGWEST UP AND BJPभाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरीBJP MEETING MEERUT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

पितृपक्ष 2025; पितरों की शांति के लिए गया जाना काफी नहीं, जानिए-काशी-प्रयागराज भी पितृमोक्ष के लिए क्यों जरूरी

50-100 बाल रोज झड़ रहे हैं तो न करें चिंता; क्यों टूटते हैं बाल? क्या है गंजेपन का राज, एक्सपर्ट से जानिए बचाव के उपाय

प्रयागराज से लखनऊ, अयोध्या आने-जाने वाले ध्यान दें, 9 सितंबर से बंद होगा यह पुल, 15 दिनों के लिए आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा

चंद्रग्रहण 2025; अयोध्या में 7 सितंबर को दोपहर बाद नहीं होंगे रामलला के दर्शन, शहर के 5 हजार मठ-मंदिर रहेंगे बंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.