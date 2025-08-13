मेरठ : बदमाशों ने दिनदहाड़े गोली मारकर मेडिकल स्टोर संचालक की हत्या कर दी. इसके बाद शव को घर के पास गन्ने के खेत में फेंक दिया. पुलिस अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर जांच-पड़ताल की. वारदात हस्तिनापुर इलाके की है. हत्या के पीछे की वजह रंजिश बताई जा रही है. घटना के पर्दाफाश के लिए 3 टीमें गठित की गईं हैं.

हस्तिनापुर थाना क्षेत्र के सैफपुर गांव निवासी सुभाष के बेटे उज्ज्वल (20) की गांव से करीब 500 मीटर दूर मेडिकल स्टोर है. मेडिकल स्टोर पर उसके पिता भी बैठते हैं. बुधवार की सुबह सुभाष मेडिकल स्टोर पर पहुंच गए थे. दोपहर में उज्ज्वल भी पैदल ही मेडिकल स्टोर के लिए निकला. इस बीच बदमाशों ने घर से थोड़ी दूरी पर उसे गोली मार दी. इसके बाद उसे गन्ने के खेत में फेंक दिया. इसके बाद फरार हो गए.

स्थानीय लोगों ने पहचाना, पेट पर पड़ा था कारतूस : स्थानीय लोगों ने उज्ज्वल को पहचाना. उसके पेट पर एक कारतूस पड़ा था. इसके बाद मौके पर भीड़ जुट गई. लोगों ने पुलिस को जानकारी देने के साथ ही युवक के पिता को भी घटना के बारे में बताया. वह मेडिकल स्टोर पर बेटे का इंतजार कर रहे थे. तत्काल ही वह मौके पर पहुंच गए. पुलिस अधिकारी भी पहुंच गए. जिंदा होने की आशंका में आनन-फानन में उज्ज्वल को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका.

पुलिस कर रही मामले की जांच. (Photo Credit; ETV Bharat)

एसपी देहात बोले- पुलिस कर रही मामले की जांच : पुलिस अधिकारियों ने भी मौके पर पहुंचकर जांच-पड़ताल की. एसपी देहात राकेश मिश्रा ने बताया कि आसपास के क्षेत्र में जहां भी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, उनको चेक कराया जा रहा है. फोरेंसिक टीम ने भी मौके साक्ष्य जुटाए. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.

पिता बोले- पड़ोसी का रिश्ता टूटने पर रंजिश रखता है परिवार : पिता सुभाष ने बताया कि वह जम्बुद्वीप का प्रबंधन देखते हैं. उनके बेटे उज्ज्वल ने डी फार्मा किया था. वह मेडिकल स्टोर चलाता था. किसी से कोई विवाद नहीं है. उन्होंने अपने एक पड़ोसी युवक की शादी शामली में कराई थी. कुछ समय बाद पति-पत्नी में विवाद हो गया. इसके बाद दोनों का रिश्ता भी खत्म हो गया था. तब से दोनों परिवार उनसे रंजिश रखता है. ऐसे में उन्हें अंदेशा है कि इसी दुश्मनी में उन्होंने ही बेटे का कत्ल कराया है.

यह भी पढ़ें : हाथरस में ऑनर किलिंग; पिता ने बेटी का सिर धड़ से किया अलग, शव ससुराल में ले जाकर फेंका