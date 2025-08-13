ETV Bharat / state

मेरठ में दिनदहाड़े गोली मारकर मेडिकल स्टोर संचालक की हत्या; घर के पास गन्ने के खेत में फेंकी लाश, CCTV फुटेज खंगाल रही पुलिस - MEERUT MURDER

हत्यारों की तलाश में लगीं 3 टीमें, घर से पैदल ही मेडिकल स्टोर के लिए निकला था युवक, पिता बोले- रंजिश में हुआ कत्ल.

मेरठ में मेडिकल स्टोर संचालक की हत्या.
मेरठ में मेडिकल स्टोर संचालक की हत्या. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 13, 2025 at 9:03 PM IST

3 Min Read

मेरठ : बदमाशों ने दिनदहाड़े गोली मारकर मेडिकल स्टोर संचालक की हत्या कर दी. इसके बाद शव को घर के पास गन्ने के खेत में फेंक दिया. पुलिस अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर जांच-पड़ताल की. वारदात हस्तिनापुर इलाके की है. हत्या के पीछे की वजह रंजिश बताई जा रही है. घटना के पर्दाफाश के लिए 3 टीमें गठित की गईं हैं.

हस्तिनापुर थाना क्षेत्र के सैफपुर गांव निवासी सुभाष के बेटे उज्ज्वल (20) की गांव से करीब 500 मीटर दूर मेडिकल स्टोर है. मेडिकल स्टोर पर उसके पिता भी बैठते हैं. बुधवार की सुबह सुभाष मेडिकल स्टोर पर पहुंच गए थे. दोपहर में उज्ज्वल भी पैदल ही मेडिकल स्टोर के लिए निकला. इस बीच बदमाशों ने घर से थोड़ी दूरी पर उसे गोली मार दी. इसके बाद उसे गन्ने के खेत में फेंक दिया. इसके बाद फरार हो गए.

स्थानीय लोगों ने पहचाना, पेट पर पड़ा था कारतूस : स्थानीय लोगों ने उज्ज्वल को पहचाना. उसके पेट पर एक कारतूस पड़ा था. इसके बाद मौके पर भीड़ जुट गई. लोगों ने पुलिस को जानकारी देने के साथ ही युवक के पिता को भी घटना के बारे में बताया. वह मेडिकल स्टोर पर बेटे का इंतजार कर रहे थे. तत्काल ही वह मौके पर पहुंच गए. पुलिस अधिकारी भी पहुंच गए. जिंदा होने की आशंका में आनन-फानन में उज्ज्वल को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका.

पुलिस कर रही मामले की जांच.
पुलिस कर रही मामले की जांच. (Photo Credit; ETV Bharat)

एसपी देहात बोले- पुलिस कर रही मामले की जांच : पुलिस अधिकारियों ने भी मौके पर पहुंचकर जांच-पड़ताल की. एसपी देहात राकेश मिश्रा ने बताया कि आसपास के क्षेत्र में जहां भी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, उनको चेक कराया जा रहा है. फोरेंसिक टीम ने भी मौके साक्ष्य जुटाए. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.

पिता बोले- पड़ोसी का रिश्ता टूटने पर रंजिश रखता है परिवार : पिता सुभाष ने बताया कि वह जम्बुद्वीप का प्रबंधन देखते हैं. उनके बेटे उज्ज्वल ने डी फार्मा किया था. वह मेडिकल स्टोर चलाता था. किसी से कोई विवाद नहीं है. उन्होंने अपने एक पड़ोसी युवक की शादी शामली में कराई थी. कुछ समय बाद पति-पत्नी में विवाद हो गया. इसके बाद दोनों का रिश्ता भी खत्म हो गया था. तब से दोनों परिवार उनसे रंजिश रखता है. ऐसे में उन्हें अंदेशा है कि इसी दुश्मनी में उन्होंने ही बेटे का कत्ल कराया है.

यह भी पढ़ें : हाथरस में ऑनर किलिंग; पिता ने बेटी का सिर धड़ से किया अलग, शव ससुराल में ले जाकर फेंका

मेरठ : बदमाशों ने दिनदहाड़े गोली मारकर मेडिकल स्टोर संचालक की हत्या कर दी. इसके बाद शव को घर के पास गन्ने के खेत में फेंक दिया. पुलिस अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर जांच-पड़ताल की. वारदात हस्तिनापुर इलाके की है. हत्या के पीछे की वजह रंजिश बताई जा रही है. घटना के पर्दाफाश के लिए 3 टीमें गठित की गईं हैं.

हस्तिनापुर थाना क्षेत्र के सैफपुर गांव निवासी सुभाष के बेटे उज्ज्वल (20) की गांव से करीब 500 मीटर दूर मेडिकल स्टोर है. मेडिकल स्टोर पर उसके पिता भी बैठते हैं. बुधवार की सुबह सुभाष मेडिकल स्टोर पर पहुंच गए थे. दोपहर में उज्ज्वल भी पैदल ही मेडिकल स्टोर के लिए निकला. इस बीच बदमाशों ने घर से थोड़ी दूरी पर उसे गोली मार दी. इसके बाद उसे गन्ने के खेत में फेंक दिया. इसके बाद फरार हो गए.

स्थानीय लोगों ने पहचाना, पेट पर पड़ा था कारतूस : स्थानीय लोगों ने उज्ज्वल को पहचाना. उसके पेट पर एक कारतूस पड़ा था. इसके बाद मौके पर भीड़ जुट गई. लोगों ने पुलिस को जानकारी देने के साथ ही युवक के पिता को भी घटना के बारे में बताया. वह मेडिकल स्टोर पर बेटे का इंतजार कर रहे थे. तत्काल ही वह मौके पर पहुंच गए. पुलिस अधिकारी भी पहुंच गए. जिंदा होने की आशंका में आनन-फानन में उज्ज्वल को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका.

पुलिस कर रही मामले की जांच.
पुलिस कर रही मामले की जांच. (Photo Credit; ETV Bharat)

एसपी देहात बोले- पुलिस कर रही मामले की जांच : पुलिस अधिकारियों ने भी मौके पर पहुंचकर जांच-पड़ताल की. एसपी देहात राकेश मिश्रा ने बताया कि आसपास के क्षेत्र में जहां भी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, उनको चेक कराया जा रहा है. फोरेंसिक टीम ने भी मौके साक्ष्य जुटाए. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.

पिता बोले- पड़ोसी का रिश्ता टूटने पर रंजिश रखता है परिवार : पिता सुभाष ने बताया कि वह जम्बुद्वीप का प्रबंधन देखते हैं. उनके बेटे उज्ज्वल ने डी फार्मा किया था. वह मेडिकल स्टोर चलाता था. किसी से कोई विवाद नहीं है. उन्होंने अपने एक पड़ोसी युवक की शादी शामली में कराई थी. कुछ समय बाद पति-पत्नी में विवाद हो गया. इसके बाद दोनों का रिश्ता भी खत्म हो गया था. तब से दोनों परिवार उनसे रंजिश रखता है. ऐसे में उन्हें अंदेशा है कि इसी दुश्मनी में उन्होंने ही बेटे का कत्ल कराया है.

यह भी पढ़ें : हाथरस में ऑनर किलिंग; पिता ने बेटी का सिर धड़ से किया अलग, शव ससुराल में ले जाकर फेंका

For All Latest Updates

TAGGED:

MEDICAL STORE OPERATOR MURDERYOUTH MURDER ENMITYMEERUT TODAY CRIMEमेरठ शादी रंजिश युवक हत्याMEERUT MURDER

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

ट्रंप के 50% टैरिफ का यूपी के कारोबारियों ने निकाला तोड़; बोले-यूके समेत यूरोपियन-अफ्रीकी देशों में बढ़ाएंगे कारोबार

कानपुर का अनोखा अस्थि कलश बैंक; 11 वर्षों से अनजान लोगों का करा रहे अस्थि विसर्जन

लगातार धूम्रपान और तंबाकू सेवन से बढ़ रहा खतरा; जानें क्या कहते हैं कार्डियोलॉजिस्ट?

फल-सब्जियां, बंद पेटी में सही हैं या खराब, बताएगा ये डिवाइस; मेरठ के 10वीं के 2 छात्रों ने इजाद की तकनीक

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.