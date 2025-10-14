कोरोना काल में गई नौकरी तो लगाई मसालों की फैक्ट्री; कई महिलाओं को दिया रोजगार, पढ़िए MBA-PHD मोनिका की कहानी
मेरठ की मोनिका बनाती हैं जैविक मसाले, फैक्ट्री में काम करके बदला 10 अन्य महिलाओं का जीवन.
Published : October 14, 2025 at 7:03 AM IST|
Updated : October 14, 2025 at 9:42 AM IST
मेरठ : मार्केटिंग में एमबीए-पीएचडी मोनिका की जैविक मसालों की फैक्ट्री से कई महिलाओं के सपने साकार हो रहे हैं. कोरोना काल में पति की नौकरी जाने पर यह स्टार्टअप शुरू किया. अब इस फैक्ट्री का टर्नओवर लाखों में हैं. अभी तक मेरठ में ही मसालों की सप्लाई होती रही है. अब अगले महीने से ये अन्य शहरों में भी मिलने लगेंगे. ये मसाले स्वास्थ्य के लिए काफी लाभदायक होते हैं.
बाजार में जो मसाले मिलते हैं वे पीसकर बनाए जाते हैं. जबकि मोनिका की फैक्ट्री में मसाले कूटकर तैयार किए जाते हैं. इसके लिए मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है. यहां तैयार 100 ग्राम मसाले की कीमत, पिसे मसाले के बराबर ही है. ईटीवी भारत ने मोदीपुरम की रहने वाली मोनिका अग्रवाल (45) से उनके इस सफर के बारे में खास बातचीत की. पढ़िए रिपोर्ट...
'मेरी सैलरी आनी बंद हुई, पति की नौकरी भी छूट गई' : मोनिका ने बताया कि वह एमबीए के अलावा पीएचडी भी कर चुकी हैं. कोरोना काल के दौरान वह एक इंस्टीट्यूट में प्रोफेसर थीं. उन्हें 13 साल तक पढ़ाने का अनुभव भी है. उस दौरान उन्हें सैलरी मिलनी बंद हो गई. इसके कुछ समय बाद ही उनके पति का एक्सीडेंट हो गया. उनके पैर में फ्रैक्चर हो गया. वह भी प्राइवेट नौकरी करते थे. कुछ दिनों में उनकी भी नौकरी चली गई. इसे परिवार को आर्थिक समस्याओं का समाधान करना पड़ रहा था.
9 लाख 80 हजार रुपये का लिया लोन : मुश्किलों समय में मोनिका ने कुछ अलग करने की ठानी. मन में विचार आया कि ऐसा कुछ किया जाए जिससे उनकी आर्थिक स्थिति तो सुधरे ही, साथ ही अन्य जरूरतमंद महिलाओं को भी वह अपने साथ जोड़ सकें. सरकार की लोन की स्कीम के बारे में जाना. बाजार को भी बारीकी से समझा. इसके बाद 9 लाख 80 हजार रुपये का लोन लेकर दुल्हेरा चौहान में जैविक मसाले तैयार करनी की यूनिट स्थापित की.
अन्य महिलाओं के जीवन में भी आया बदलाव : मोनिका के अनुसार उन्होंने यूनिट से एक के बाद एक करके 10 महिलाओं को भी जोड़ दिया. ये महिलाएं भी उस दौरान मोनिका की तरह ही आर्थिक तंगी से जूझ रहीं थीं. पहले ओखली आदि में कूटकर जैविक मसाले तैयार किए जाते थे. आमदनी बढ़ी तो कई मशीनें लगा ली. इस समय फैक्ट्री में काम करने वाली हर महिला भी कम से कम 10 से 12 हजार रुपये कमा रही है. इससे उनके जीवन में भी बदलाव आया.
लोगों को जागरूक करती है टीम : मोनिका अब शहर में मसाला वूमन के नाम से भी जानी जाती हैं. वह बताती हैं 'अभी मेरठ शहर समेत आसपास के इलाकों में इन मसालों की सप्लाई होती है. एक महीने बाद ये गाजियाबाद समेत अन्य शहरों में भी खादी ग्रामोद्योग के आउटलेट पर मिलने शुरू हो जाएंगे. जैविक मसालों के इस्तेमाल के लिए उनकी टीम लोगों को जागरूक भी करती है. लोगों को कूटे और पिसे हुए मसालों का अंतर भी बताया जाता है'.
गुणवत्ता से नहीं किया समझौता : मसाला वूमन ने बताया कि 'यूनिट लगाने के बाद शुरुआती अनुभव काफी खराब रहा था. कई ऐसे लोग भी मिले तो यह कहते थे कि केवल कमाई पर ध्यान दो, कम कीमत पर भी मसाले तैयार किए जा सकते हैं'. इसमें ज्यादा मुनाफा होगा. इसमें मसालों की गुणवत्ता से समझौता करना पड़ जाता. लिहाजा मोनिका को यह रास नहीं आया. वह ईमानदारी के साथ आगे बढ़ती रहीं. धीरे-धीरे उनके मसालों को लोग पसंद करने लगे.
फैक्ट्री में तैयार हो रहे 40 तरह के मसाले : मोनिका के अनुसार पीसकर तैयार किए जाने वाले मसालों की तुलना में कूटकर तैयार किए गए मसाले ज्यादा अच्छे होते हैं. ये पूरी तरह जैविक होते हैं. इनमें प्राकृतिक तेल, असली खुशबू और स्वाद बरकरार रहता है. वह मसालों में किसी भी तरह के रंग आदि का इस्तेमाल नहीं करती हैं. वह इस समय 40 से अधिक तरह के मसाले तैयार कर रहीं हैं. इनमें धनिया, हल्दी, करेला, मिर्च, आंवला पाउडर, चना मसाला, गर्म मसाला, पास्ता मसाला, अदरक पाउडर, ओनियन पाउडर आदि शामिल हैं. ये स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को भी ठीक करने के काम आते हैं.
इसलिए फायदेमंद होते हैं कूटे मसाले : महिला उद्यमी ने आगे बताया कि पास्ता मसाला बच्चों को काफी नुकसान पहुंचाता है. इसे देखते हुए हम इसे प्योर वेजिटेबल को सुखाकर उसे कूट-कूटकर तैयार करते हैं. चाहे मसालों को मार्केट में पिसवाया जाए या मिक्सी में पीसा जाए, गर्मी उत्पन होने के कारण मसालों का नैचुरल तेल उड़ जाता है. अरोमा भी लॉस हो जाता है. हम इमामदस्ते में कूटकर मसालों को तैयार करते हैं. वह जरा भी गर्म नहीं होता है. ठंडे मसाले शरीर के लिए ठीक होते हैं.
आगे और भी है बड़ा प्लान : मसाला बीनकर, छानकर सही तरीके से तैयार किया जाता है. इसमें कंकड़ आदि बिल्कुल भी नहीं होते हैं. मोनिका बताती हैं वह मसालों के इस कारोबार से हर महीने 40 से 50 हजार रुपये महीने आराम से कमा लेती हैं. अभी यह छोटी शुरुआत है. भविष्य में प्लान है कि इसे और बड़े स्तर पर शुरू किया जाए जिससे आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को इलाके में ही रोजगार मिल सके.
