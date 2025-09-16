ETV Bharat / state

मेरठ का MBA फूल वाला; नौकरी छोड़ फूलों से महकाई जिंदगी, गांव में रहकर कमा रहे 15 लाख

Meerut MBA Florist: गन्ने की पारंपरिक खेती छोड़ शेखर चौहान ने चुनी फूलों की राह, खुद के साथ अन्य के जीवन को संवार रहे.

मेरठ के MBA फूल वाले शेखर चौहान के संघर्ष की कहानी. (Photo Credit; ETV Bharat)
मेरठ: प्रोफेशनल डिग्री-डिप्लोमा लेने के बाद हर युवा की चाहत होती है कि उसे एक अच्छी जॉब मिल जाए, जिससे वह अपने पैरों पर खड़ा हो सके. मेरठ के शेखर चौहान ने भी BCA और MBA करने के बाद यही सोचा था. लेकिन, जो जॉब मिली उसमें उन्हें मजा नहीं आया.

इसके साथ ही उनको अपना गांव-घर छोड़कर दूसरे शहर में रहना पड़ रहा था. इस पर शेखर ने अपना काम करने की ठानी और फूलों की खेती शुरू की. पॉली हाउस बनाकर अलग-अलग तरह के फूलों को उगाने और फिर मार्केट में सप्लाई करके आज शेखर जॉब की सैलरी से 3 गुना कमा रहे हैं.

मेरठ के MBA फूल वाले शेखर चौहान के संघर्ष की कहानी. (Video Credit; ETV Bharat)

साथ ही कई लोगों को अपने साथ जोड़कर उनकी रोजी-रोटी का भी इंतजाम कर रहे हैं. आईए जानते हैं कि मेरठ के दौराला ब्लॉक के मदारपुरा गांव के रहने वाले शेखर चौहान ने कैसे फूलों की खुशबू से अपनी जिंदगी को महकाया है.

शेखर चौहान ने ईटीवी भारत को बताया कि उन्होंने 2012 में BCA कंप्लीट किया था. उसके बाद उन्होंने पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी से मार्केटिंग में एमबीए (Master of Business Administration) 2014 में कंप्लीट किया. काफी समय तक अच्छी नौकरी पाने के लिए प्रयास किए तब जाकर एक कंपनी में कैशियर की नौकरी मिली. लेकिन, मन उसमें नहीं लगा. 30 हजार की नौकरी के लिए उनको अपना घर-गांव भी छोड़ना पड़ा था.

MBA फूल वाले की बगिया के गुलाब.
MBA फूल वाले की बगिया के गुलाब. (Photo Credit; ETV Bharat)

शेखर बताते हैं कि उनका परिवार खेती-किसानी से जुड़ा था. उनके पास खेती योग्य जमीन भी काफी थी. इसलिए उन्होंने इसी में कुछ नया करने की सोची. काफी रिसर्च के बाद पॉली हाउस में फूलों की खेती करने का मन बनाया और इस बारे में अलग-अलग तरह से जानकारी जुटाई.

डेढ़ साल की कैशियर की नौकरी: शेखर ने बताया कि कैशियर की करीब डेढ़ साल नौकरी करने बाद उन्होंने 2017 में अपना काम शुरू कर दिया. 2000 स्क्वायर वर्ग मीटर में पॉलीहाउस तैयार किया और गुलाब की खेती शुरू की. गुलाब में अच्छा प्रॉफिट हुआ तो फिर उन्होंने एक और पॉली हाउस उतना ही बड़ा तैयार किया. इसमें उन्होंने जरबेरा फूल की खेती शुरू की.

MBA फूल वाले की बगिया के जरबेरी.
MBA फूल वाले की बगिया के जरबेरी. (Photo Credit; ETV Bharat)

8 साल में 2 पॉली हाउस, 6 लोगों को दे रहे रोजगार: शेखर बताते हैं कि 8 साल में धीरे-धीरे करके उन्होंने 2 पॉली हाउस बना लिए और अपने साथ 6 युवाओं को जोड़ लिया. इनको काम पर रख लिया. ये लोग पॉली हाउस में पौधों की देखभाल से लेकर फूलों की कटिंग, पैकिंग, मार्केटिंग में साथ देते हैं. इसके अलावा परिवार के लोग भी यहां मेहनत करते हैं.

हर महीने एक लाख से ज्यादा की कमाई: शेखर कहते हैं कि उन्हें नौकरी की तुलना में यह काम बहुत अच्छा लगा. क्योंकि, नौकरी में उन्हें घर छोड़ कर जाना होता था. लेकिन, अब वह अपने घर में रहकर काम कर रहे हैं और अच्छी कमाई भी कर रहे हैं. सारे खर्चे निकालने के बाद हर महीने एक लाख से अधिक की कमाई कर रहे हैं.

शेखर चौहान के पॉली हाउस में लगे सफेद जरबेरा के फूल.
शेखर चौहान के पॉली हाउस में लगे सफेद जरबेरा के फूल. (Photo Credit; ETV Bharat)

फूलों की शादी के सीजन में ज्यादा डिमांड: शेखर बताते हैं कि लाखों रुपए के फूल उनके अलग-अलग माध्यम से बिक्री होते हैं. जरबेरा की कई वैरायटी उन्होंने उगाई हुई है. वहीं, गुलाब की भी अलग-अलग किस्म उन्होंने उगाई हैं. अलग-अलग रंग के डच गुलाब (Dutch Rose) उगाते हैं. इनकी शादी के सीजन में बहुत ज्यादा डिमांड रहती है. पोली कलर गुलाब जय माला में ज्यादा इस्तेमाल होता है. अधिक संख्या में लाल गुलाब भी उगाया हुआ है.

शेखर चौहान का कहना है कि मेहनत हर काम में होती है. इसमें भी है. प्लांट का रखरखाव करना होता है. लगातार फूल आते हैं तो कटिंग करने में ध्यान रखना होता है. जब मेहनत करते हैं तो उसका परिणाम निश्चित ही बेहतर होता है और ऐसा ही उनके साथ भी हुआ है.

शेखर चौहान के पॉली हाउस में लगे लाल जरबेरा के फूल.
शेखर चौहान के पॉली हाउस में लगे लाल जरबेरा के फूल. (Photo Credit; ETV Bharat)

पौधे पुणे से मंगाते हैं शेखर: शेखर ने बताया कि जरबेरा और गुलाब की जो वैरायटी उन्होंने लगाई है यह सारे पौधे पुणे से मंगाए जाते हैं. इस फसल को एक बार लगाने के बाद 4 से 5 साल तक आराम से फिर फूल आते रहते हैं, कोई दिक्कत भी नहीं आती. रखरखाव और फूलों की फसल में कोई रोग न लगे इसके लिए जरूरी स्प्रे किया जाता है.

फूलों से अक्टूबर से मार्च तक बंपर कमाई: शेखर बताते हैं, सबसे ज्यादा कमाई अक्टूबर से लेकर मार्च तक होती है. इस समय में डिमांड ज्यादा होती है. पौधे भी खूब फूल से लदे रहते हैं. गुलाब से सर्वाधिक इनकम फरवरी महीने में होती है. उस वक्त एक तो शादी सीजन रहता है, दूसरा वैलेंटाइन वीक चलता है.

शेखर चौहान के पॉली हाउस में लगे गुलाबी जरबेरा के फूल.
शेखर चौहान के पॉली हाउस में लगे गुलाबी जरबेरा के फूल. (Photo Credit; ETV Bharat)

शेखर बताते हैं कि युवा नौकरी के पीछे न भागें, कुछ नवाचार करें, कुछ अपना करें और अगर गांव से ताल्लुक रखते हैं तो तमाम ऐसे काम हैं जो करके वह आगे बढ़ सकते हैं. पॉलीहाउस में काफी कुछ उगाया जा सकता है. उससे मुनाफा भी बहुत ज्यादा होता है. साथ में संतुष्टि यह मिलती है कि हम कुछ और लोगों को भी जोड़कर उनकी रोजी-रोटी का इंतजाम कर रहे हैं.

क्या कहते हैं शेखर के पिता: शेखर के पिता सत्यवीर चौहान ने बताया कि आसपास पूरे क्षेत्र में गन्ना ही उगाया जाता है. उससे ही परिवार के सारे काम और खर्च चलते थे. लेकिन, शेखर ने उनसे कुछ हटकर फसल उगाने की मंशा जाहिर की. जिस पर उन्होंने भी सहमति दे दी. शुरुआत में तो कई सवाल मन में थे, एक भय भी था कि सफलता मिलेगी या नहीं. लेकिन, अब उन्हें अच्छा लगता है जब यहां और लोग भी उनके बेटे से पूछने और जानने आते हैं कि कैसे शुरुआत की जाए.

शेखर चौहान के पॉली हाउस में लगा ऑरेंज कलर का जरबेरा फूल.
शेखर चौहान के पॉली हाउस में लगा ऑरेंज कलर का जरबेरा फूल. (Photo Credit; ETV Bharat)

डिलीवरी होते ही एकाउंट में आ जाता है पेमेंट: शेखर बताते हैं कि किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं आती है तमाम लोग यहीं पर उनसे जाकर अलग-अलग फूलों को खरीदते हैं. उनके फूल दिल्ली की मंडी में जाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन की कोई समस्या नहीं है. एक तरफ उनके फूलों की डिलीवरी होती है और उसके बाद फिर उनके एकाउंट में पैसे आ जाते हैं.

शेखर चौहान के पॉली हाउस के अलग-अलग रंग के फूल.
शेखर चौहान के पॉली हाउस के अलग-अलग रंग के फूल. (Photo Credit; ETV Bharat)

गांव की महिलाएं काम मिलने पर काफी खुश: गांव के ही रहने वाले विकास बताते हैं कि उनके पास कोई काम नहीं था, लेकिन अब उन्हें पॉली हाउस में काम मिल गया है, जिससे उनके परिवार की आर्थिक मदद हो रही है. कुछ महिलाएं भी नियमित साफ सफाई के लिए आती हैं. सभी का कहना है कि उन्हें गांव में ही काम मिल गया. इससे अच्छा और क्या है.

