UP-T20: मेरठ ने नोएडा किंग्स को 201 रनों के लक्ष्य में भी हराकर प्लेऑफ में बनाई जगह - UP T 20 LEAGUE

200 रन बनाकर भी हार गई नोएडा किंग्स, रिंकू की आतिशी पारी से प्लेऑफ में पहुंची मेरठ मावरिक्स

साथी खिलाड़ी से बात करते रिंकू सिंह.
साथी खिलाड़ी से बात करते रिंकू सिंह. (UPCA)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 1, 2025 at 9:03 PM IST

लखनऊ: मेरठ मावरिक्स ने यूपीटी 20 टूर्नामेंट के 29वें मैच में शानदार बल्लेबाजी प्रदर्शन के दम पर नोएडा किंग्स को 8 विकेट से हराकर प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की कर ली. इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में मेरठ ने 201 रनों के लक्ष्य को 9 गेंदे शेष रहते हासिल कर लिया.

3 विकेट खोकर नोएडा ने बनाए 200 रनः मैच की शुरुआत में नोएडा किंग्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी. उनकी शुरुआत धीमी रही, क्योंकि मेरठ के गेंदबाजों ने पहले कुछ ओवरों में शानदार गेंदबाजी की. पहले ओवर में विजय कुमार ने केवल एक रन दिया, जबकि कार्तिक त्यागी ने दूसरे ओवर में मोहम्मद आशियान को आउट कर नोएडा को शुरुआती झटका दिया. पावरप्ले के अंत तक नोएडा 41/1 के स्कोर पर था. शिवम चौधरी और प्राशंत वीर ने इसके बाद पारी को संभाला और शानदार बल्लेबाजी की. शिवम ने 35 गेंदों में 50 रन पूरे किए, जबकि प्राशंत ने 26 गेंदों में अर्धशतक जड़ा. दोनों ने चौथे विकेट के लिए 55 गेंदों में 118 रनों की साझेदारी की, जिसने नोएडा को 20 ओवरों में 3 विकेट पर 200 रनों के मजबूत स्कोर तक पहुंचाया. मेरठ के लिए यश गर्ग और अंश द्विवेदी ने 1-1 विकेट लिया, लेकिन कार्तिक त्यागी और विजय कुमार के ओवर महंगे साबित हुए.

चिकारा ने 38 गेंदों पर बनाए 64 रनः 201 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी मेरठ मावरिक्स की शुरुआत भी धीमी रही. नोएडा के तेज गेंदबाज कुणाल त्यागी और नमन तिवारी ने पावरप्ले में केवल 28 रन दिए लेकिन इसके बाद शरद चिकारा ने आक्रामक रुख अपनाया. उन्होंने कार्तिक सिद्धू के एक ओवर में 19 रन और अनुभवी लेग स्पिनर कर्ण शर्मा के ओवर में दो छक्के जड़कर मेरठ की पारी को गति दी. चिकारा ने 38 गेंदों में 64 रनों की शानदार पारी खेली.

रिंकू की आतिशी पारी ने दिलाई जीतः इसके बाद माधव कौशिक और रितुराज शर्मा ने पारी को आगे बढ़ाया. रितुराज ने भी 56 रनों की उपयोगी पारी खेली. मैच के अंतिम में नोएडा ने वापसी की कोशिश की, जब नमन तिवारी ने रितुराज को आउट किया. उस समय मेरठ को 21 गेंदों में 44 रनों की जरूरत थी. लेकिन रिंकू सिंह ने अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से नोएडा की सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया. रिंकू ने केवल 12 गेंदों में नाबाद 37 रन बनाए, जिसमें तीन छक्के और तीन चौके शामिल थे. अजय के एक ओवर में 31 रन बनाकर रिंकू ने मेरठ को 18.3 ओवरों में 8 विकेट से जीत दिला दी.

यह जीत मेरठ मावरिक्स के लिए बेहद महत्वपूर्ण रही, क्योंकि इसने उन्हें टूर्नामेंट के प्लेऑफ में जगह दिलाई. शरद चिकारा, रितुराज शर्मा और रिंकू सिंह की शानदार बल्लेबाजी ने नोएडा के मजबूत स्कोर को आसान बना दिया. दूसरी ओर, नोएडा के लिए शिवम चौधरी और प्राशंत वीर ने बेहतरीन प्रदर्शन किया, लेकिन उनकी गेंदबाजी इकाई मेरठ के बल्लेबाजों को रोकने में नाकाम रही.


संक्षिप्त स्कोर:
नोएडा किंग्स: 20 ओवर में 200/3 (शिवम चौधरी 85*, प्राशंत वीर 57*; यश गर्ग 1/26, अंश द्विवेदी 1/39)
मेरठ मावरिक्स: 18.3 ओवर में 202/2 (शरद चिकारा 64, रितुराज शर्मा 56, रिंकू सिंह 37*; नमन तिवारी 1/15, कर्ण शर्मा 1/45)

