10 करोड़ से तैयार हो रहा मेरठ मंडपम, शादी के लिए महंगे हॉल से अब मिलेगा छुटकारा, 300 वाहनों की पार्किंग
95 फीसदी काम पूरा हो चुका है, आगामी 15 से 20 दिनों में पूरी तरह से हो जाएगा तैयार.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 4, 2025 at 9:00 AM IST|
Updated : October 4, 2025 at 11:23 AM IST
मेरठ: पश्चिमी यूपी के मेरठ को बड़ी पहचान मिलने जा रही है. वेदव्यासपुरी में भारत मंडपम की तर्ज पर 10 करोड़ की लागत से मेरठ मंडपम तैयार किया जा रहा है. मेरठ मंडपम के बनने से यहां के लोगों को अब इवेंट के लिए दूसरे शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा. सरकारी आयोजनों से लेकर छोटे बड़े विविध निजी आयोजन यहां किए जाएंगे. मेरठ मंडपम इस महीने ही तैयार हो जाएगा.
95 प्रतिशत कार्य पूरा: मेरठ विकास प्राधिकरण के वीसी संजय मीणा ने बताया कि मेरठ मंडपम को वेदव्यासपुरी स्कीम के तहत विकसित किया जा रहा है. जिसका 95 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है, जो अगले 15 से 20 दिन में पूरा हो जाएगा. मेरठ मंडपम के ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर व सेकेंड फ्लोर पर बड़े बड़े हॉल के साथ ही छोटे हॉल भी तैयार किए गए हैं, ताकि यहां बड़े इवेंट से लेकर छोटे इवेंट किए जा सकें.
महंगे हॉल से मिलेगा छुटकारा: मेरठ विकास प्राधिकरण के वीसी संजय मीणा ने बताया कि बहुत से लोग शादी के लिए महंगे बैंकेट हॉल का खर्च उठाने की स्थिति में नहीं होते हैं. ऐसे में लोग मेरठ मंडपम में समारोह आसानी से कर सकेंगे. इसके तैयार होने से पश्चिमी यूपी के इन्वेस्टर्स समिट, कॉर्पोरेट कार्यक्रम, व्यावसायिक कार्यक्रम, व्यापार मेलों समेत, कांफ्रेंस, प्रदर्शनी, पुरस्कार समारोह समेत बड़े-बड़े आयोजन भी मेरठ मंडपम में किए जा सकेंगे.
300 वाहनों की पार्किंग: उन्होंने बताया कि मेरठ मंडपम में ऑडिटोरियम भी है, जो आकर्षण का केंद्र रहने वाला है. ऑडिटोरियम में वीआपी लाउंज से लेकर कैफेटेरिया, आर्टिस्ट रूम, वीआईपी लाउंज, प्रोजेक्शन रूम, एक आर्टिस्ट ग्रीन रूम, मीटिंग रूम के अलावा व अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगी. इसमें वीआईपी एंट्री की अलग से होगी. बता दें मेरठ मंडपम 30 हजार वर्गमीटर जमीन पर तैयार किया जा रहा है. जिसमें 8 हजार वर्गमीटर में पार्किंग है. यहां 300 वाहनों की पार्किंग हो सकेगी.
यह भी पढ़ें: मेरठ के युवाओं की दिल छू लेने वाली कहानी; अब तक 4600 शवों का कर चुके अंतिम संस्कार, एक घटना ने बदल दी जिंदगी
यह भी पढ़ें: इंजीनियरिंग जॉब छोड़ पर्यावरण संरक्षण की पकड़ी राह, पथरीली जमीन की बदली तस्वीर