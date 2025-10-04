ETV Bharat / state

10 करोड़ से तैयार हो रहा मेरठ मंडपम, शादी के लिए महंगे हॉल से अब मिलेगा छुटकारा, 300 वाहनों की पार्किंग

मेरठ: पश्चिमी यूपी के मेरठ को बड़ी पहचान मिलने जा रही है. वेदव्यासपुरी में भारत मंडपम की तर्ज पर 10 करोड़ की लागत से मेरठ मंडपम तैयार किया जा रहा है. मेरठ मंडपम के बनने से यहां के लोगों को अब इवेंट के लिए दूसरे शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा. सरकारी आयोजनों से लेकर छोटे बड़े विविध निजी आयोजन यहां किए जाएंगे. मेरठ मंडपम इस महीने ही तैयार हो जाएगा.







95 प्रतिशत कार्य पूरा: मेरठ विकास प्राधिकरण के वीसी संजय मीणा ने बताया कि मेरठ मंडपम को वेदव्यासपुरी स्कीम के तहत विकसित किया जा रहा है. जिसका 95 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है, जो अगले 15 से 20 दिन में पूरा हो जाएगा. मेरठ मंडपम के ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर व सेकेंड फ्लोर पर बड़े बड़े हॉल के साथ ही छोटे हॉल भी तैयार किए गए हैं, ताकि यहां बड़े इवेंट से लेकर छोटे इवेंट किए जा सकें.