मेरठ : रेलवे रोड थाना क्षेत्र के मछेरान में शुक्रवार रात डीजे बजाने को दो पक्षों में विवाद के बाद बवाल हो गया. इस दौरान दबंग युवकों को जमकर हंगामा किया और युवक के सिर पर कुर्सी दे मारी. सूचना पर पहुंची पुलिस ने लोगों की मदद से युवक को अस्पताल पहुंचाया. जहां डाॅक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. घटना की गंभीरता को देखते हुए एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह भी पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे.

मेरठ में युवक की हत्या. (Video Credit : ETV Bharat)

बताया जा रहा कि मेरठ के रेलवे रोड थाना क्षेत्र के मछेरान मोहल्ले में अब्दुल (45) पत्नी और पांच बच्चों के साथ रहता था. शुक्रवार रात बेटी का जन्मदिन था. इसके चलते घर में चहल पहल थी और डीजे बज रहा था. डीजे पर देशभक्ति गीत बजाए जा रहे थे. इसके अलावा पड़ोसी अय्यूब अपने कुछ साथियों के साथ डीजे बजा कर हुड़दंग कर रहा था. अब्दुल के परिजनों के मुताबिक अय्यूब और उसके दोस्त शराब के नशे में थे. डीजे बजाने को लेकर अय्यूब और अब्दुल में कहासुनी हो गई. इस दौरान अय्यूब ने कुर्सी अब्दुल के सिर पर दे मारी. जिससे अब्दुल बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा. यह देख अय्यूब और उसके दोस्त भाग गए. सूचना पर पहुंच एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने स्थानी लोगों की मदद से अब्दुल को अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन वहां उसकी मौत हो गई. अब्दुल रेहड़ी लगाकर परिवार का पालन पोषण करता था.

युवक की हत्या के बाद पहुंची पुलिस. (Photo Credit : ETV Bharat)









एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने कहा कि डीजे बजाने को लेकर दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए थे. काफी देर तक झगड़ा हुआ था. इस दौरान घायल एक युवक की मौत हो गई है. मामले में दो लोगों को हिरासत में लिया गया है. बाकी आरोपियों को पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है.

