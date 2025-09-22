ETV Bharat / state

मेरठ में गुर्जर महापंचायत में हंगामा: आखिर बिना परमिशन के कैसे जुट गए 400 लोग?, 22 आरोपियों को भेजा जेल

कई जिलों से आए लोगः बताया जा रहा है कि नोएडा-ग्रेटर नोएडा, मुजफ्फरनगर औऱ सहारनपुर जिले से भी गुर्जर समाज क़े लोग दादरी पहुंचे थे. करीब 400 युवाओं की भीड़ दादरी में जुटी थी.

जानकारी के मुताबिक, रविवार को गुर्जर महापंचायत में जमकर हंगामा हुआ. पुलिस पर कुछ युवकों ने पथराव कर दिया. पुलिस का कहना है कि यह आयोजन बिना परमिशन के आयोजित हो रहा था इस वजह से इसे रोका गया है. 15 दिन पहले गुर्जर समाज की ओऱ से गुर्जर स्वाभिमान पंचायत आयोजित करने की घोषणा की गई थी. पुलिस ने बिना परमिशन आयोजन न करने की चेतावनी दी थी इसके बाद भी यह महापंचायत बुलाई गई. वहीं, एलआईयू को इस आयोजन के बारे में भनक तक नहीं लगी.

मेरठः मेरठ के दौराला थाना क्षेत्र के दादरी गांव में रविवार को गुर्जर महापंचायत बुलाई गई थी. सूचना पर पहुंची पुलिस ने जब कहा कि इस कार्यक्रम की परमिशन नहीं ली गई है तो हंगामा बढ़ गया. भीड़ ने पुलिस पर पथराव कर दिया. इस मामले में पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया था. देर रात सपा नेता की पैरवी पर 5 लोगों को पुलिस ने छोड़ दिया. वहीं, कई जिलों से महापंचायत में जुटे लोगों के बारे में पुलिस और एलआईयू को भनक तक नहीं लगी. बताया जा रहा है कि इस आयोजन की घोषणा करीब 15 दिन पहले कर दी गई थी. वहीं, इस बारे में एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह का कहना है कि 22 लोगों को जेल भेज दिया गया है.

सूचना पर पहुंची पुलिस.





युवकों ने किया था पथरावः बिना परमिशन कार्यक्रम आयोजित करने पर पुलिस जब पहुंची तो युवाओं ने पथराव कर दिया. पुलिस को भी उन्हें खदेड़ने क़े लिए अतिरिक्त फ़ोर्स बुलाना पड़ा.

मेरठ में गुर्जर महापंचायत में हंगामा.

मेरठ में युवाओं ने किया पथराव.

सपा विधायक की पैरवी पर 5 युवक छोड़ गएः एसपी सिटी क़े मुताबिक कुछ युवकों को पुलिस ने पकड़ा था. उनसे पूछताछ की गई. देर रात को सपा विधायक अतुल प्रधान पुलिस लाइन पहुंचे. उन्होंने भेदभाव का आरोप लगाया. उन्होंने मोबाइल पर डीएम से बात की. इसके बाद पुलिस ने देर रात 5 युवकों को छोड़ दिया. सपा विधायक अतुल प्रधान का आरोप है कि आयोजन की परमिशन न होने की बात कही जा रही है. वह पूछना चाहते हैं कि सत्ताधारी पार्टी के लोग क्या परमिशन लेकर कार्यक्रम कर रहे हैं. वहीं, इस मामले को लेकर एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह का कहना है कि कल 27 लोगों को थाने लाया गया था. इस मामले में 22 आरोपियों को जेल भेज दिया गया है.

महापंचायत जुटने के पीछे का विवाद क्या है?

बता दें कि मेरठ क़े सरधना क्षेत्र कपसाड़ गांव में कुछ दिन पहले एक मुख्य द्वार बनाया गया. उस पर राजपूत सम्राट मिहिर भोज स्मृति द्वार का बैनर लगाया गया था. इस पर जिले क़े गुर्जर समाज ने आपत्ति जताई थी. इसे इतिहास से छेड़छाड़ मानी गई थी.

दरअसल, काफी समय से गुर्जर समाज सम्राट मिहिर भोज को गुर्जर बता रहा है. वहीं राजपूत सम्राट मिहिर के क्षत्रिय होने का दावा कर रहे हैं. इसी को लेकर दोनों समाज के लोगों में नाराजगी है. इसी के चलते गुर्जर समाज क़े नेता अभिनव मोतला ने गुर्जर स्वाभिमान महापंचायत का ऐलान किया था. हालांकी दादरी में चप्पे-चप्पे पर फोर्स पुलिस प्रशासन क़े अधिकारी पहले से भी मौजूद थे. पहले स्वामी विरजानंद इंटर कॉलेज में इस पंचायत का आयोजन होना था, जहां पुलिस ने ताला भी लगाया था. इस आयोजन में गुर्जर समाज के करीब 400 लोग जुटे थे.



