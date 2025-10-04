ETV Bharat / state

जो बच्चे कभी नहीं जाना चाहते थे स्कूल, आज 'सीनियर सिटीजन' की पाठशाला से पढ़ाई में हो रहे पारंगत

मेरठ में रहने वाले बुजुर्ग नौकरियों से रिटायर होने के बाद शिक्षा से वंचित, गरीब और मजदूरों के बच्चों को शिक्षा की दहलीज पर लाए

विश्वविद्यालय पार्क में लगती है डेली क्लास. (Etv Bharat)
Published : October 4, 2025 at 6:47 PM IST

Updated : October 4, 2025 at 7:17 PM IST

मेरठः 'कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं होता...एक पत्थर तो तबियत से उछालो यारो' कवि दुष्यंत की इन पंक्तियों को मेरठ के कुछ सीनियर सिटीजन ने चरितार्थ कर दिखाया है. मेरठ में रहने वाले अनंगपाल, भारत भूषण समेत कई सीनियर सिटीजन दूसरी पारी खेलते हुए सैकड़ों बच्चों की जिंदगी बदल रहे हैं. ये वे बच्चे हैं, जो मुख्यधारा से कटे हुए थे. कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा था और न ही उनके परिजन पढ़ाने में कोई दिलचस्पी दिखा रहे थे. आज शिक्षा से वंचित या बेमन से पढ़ाई कर रहे बच्चों को सही राह दिखा रहे हैं.

पार्क में 4 बच्चों के साथ शुरू की थी मुहिमः मेरठ के रहने वाले अनंगपाल सिंह ETV Bharat से बातचीत में बताया कि वह महिला कल्याण विभाग से 2017 में रिटायर हुए. इसके बाद एक समिति से जुड़े, जो कि निशुल्क मेडिकल कैम्प लगाती थी. उसी दौरान उनके मन में विचार आया कि सड़क किनारे मेरठ में काफी ऐसे परिवार हैं जो कि अपने बच्चों को पढ़ाने में कोई रुचि नहीं लेते. ये लोग खुद भी पढ़े लिखे नहीं होते तो बच्चों को लेकर भी गंभीर नहीं रहते हैं. इसके बाद अपने दो साथियों से चर्चा की और चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के आसपास में ही रहने वाले ऐसे परिवार के बच्चों को पढ़ाई से जोड़ने के लिए प्रयास शुरू किये. 29 नवंबर 2018 में जब ऐसे बच्चों को शिक्षा से जोड़ने की कोशिश की तब सिर्फ 4 बच्चे ही उनसे पढ़ते थे. वह ऐसे परिवारों के बीच जाते रहे, उन्हें मोटिवेट किया तो धीरे धीरे ऐसे परिवारों ने उनकी बात को गंभीरता से लिया.

अनंगपाल सिंह और छात्रों ने ओपेन पाठशाला की उपलब्धियां और कार्यों के बारे में बताया. (Video Credit; ETV Bharat)

चुन-चुन कर बच्चों का कराया एडमिशनः अनंगपाल सिंह ने बताया कि जो पहले अपने बच्चों को पढ़ाना ही नहीं चाहते थे, उन्हें भी अहसास हुआ कि पढ़ाई जरूरी है. इसके बाद अपने साथियों के साथ चुन-चुन कर न सिर्फ उनको स्कूलों में प्रवेश कराया, बल्कि नियमित रूप से हर दिन विश्वविद्यालय कैंपस के एक पार्क में पढ़ाना भी जारी रखा. जब विश्वविद्यालय के के तत्कालीन वीसी को ये बात मालूम हुई तो उन्होंने भी सहयोग किया. विश्वविद्यालय की तरफ से जरूरत का सामान भी दिया गया. कई प्रोफेसर भी सहयोग करने लगे. इसी तरह छोटी सी शुरुआत से धीरे धीरे बदलाव की बयार बह निकली. आज इसके सुखद परिणाम सामने आ रहे हैं.

सीनियर सिटीजन की मुहिम ला रही रंग.
वरिष्ठ नागरिकों की मुहिम ला रही रंग. (ETV Bharat)

पढ़ाई के साथ बच्चों का चरित्र निर्माणः बच्चों को मोटिवेट करने में जुटे भारत भूषण शर्मा बताते हैं कि दिसंबर 2015 में स्टेट बैंक से सहायक महाप्रबंधक के पद से वे रिटायर हुए. इसके बाद वह अपने घर मेरठ आकर रहने लगे और वंचित वर्ग के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया. नवम्बर 2018 से विश्वविद्यालय के पार्क में अनंगपाल सिंह, एस के शर्मा (सेवानिवृत्त LIC) ने ये शुरुआत की. विश्वविद्यालय के कैम्पस में विश्वविद्यालय की तरफ से अलमारियां, कुर्सियां, शेड, शौचालय आदि का प्रबंध किया गया है. नगर के व्यक्तियों के अलावा विभिन्न संस्थाओं से भी लोग मदद करते हैं. भारत भूषण बताते हैं कि इन बच्चों के माता-पिता राज मज़दूर, सफाई कर्मी, सब्ज़ी, पॉपकॉर्न बेचने वाले, गाढिया लोहार, समेत अलग अलग काम करते हैं. वर्तमान में यहां शिक्षक गार्गी श्रीवास्तव पूरे मनोयोग से बच्चों की पढ़ाई एवं चरित्र निर्माण का कार्य कर रही हैं.

पार्क में पढ़ाई करते बच्चे.
पार्क में पढ़ाई करते बच्चे. (ETV Bharat)
पढ़ाई में कमजोर बच्चों में बढ़ा विश्वासः खास बात ये भी है कि अच्छा रिजल्ट ऐसे बच्चों का अब आ रहा है. स्कूल के बाद बच्चों को हर दिन पढ़ाई में आने वाली समस्याओं का हल खुले आसमान के नीचे मिलने लगा. इसके कई फायदे बच्चों को हुए जो पढ़ाई में कमजोर थे, अब वे भी आत्मविश्वास से भर गये हैं. उन्हें मोटिवेशन की डोज तो सीनियर सिटिजन हर दिन देते ही हैं, साथ ही पढ़ाई के अलावा बच्चों के फिजिकल फिटनेस को लेकर भी आयोजन किये जाते हैं. भारत भूषण बताते हैं कि लोग आकर अपने बच्चों के जीवन में बदलाव ले लिए आभार भी जताते हैं.
पार्क में बच्चों के लिए लगा मेडिकल कैंप. (ETV Bharat)

मेहनत ला रही रंगः अनंगपाल बताते हैं कि नर्सरी से लेकर 12 वीं कक्षा तक के बच्चे यहां पढ़ाई करने नियमित आते हैं. कई सीनियर सिटीजन के अलावा कई हायर एजुकेशन से जुड़े लोग भी बच्चों को पढ़ाने में दिलचस्पी दिखाते हैं. कई बार ऐसा भी होता है ज़ब किसी कारणवश कोई नहीं आ पाते हैं तो बड़ी क्लास के बच्चों को छोटी क्लास में पढ़ने वाले बच्चों की पढ़ाई से संबंधित समस्याओं का हल करने का मौका दिया जाता है. जो भी बच्चे यहां पढ़ने आ रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस के लिए उन्हें स्कूल में अपनी क्लास में भी सराहना मिलती है. इस वजह से उन परिवारों को भी न सिर्फ अच्छा लग रहा है, बल्कि अपने बच्चों को मेहनत से पढ़ते देख वह खुशी के आंसू नहीं रोक पाते.

बच्चों को कोचिंग पढ़ाते सीनियर सिटीजन.
बच्चों को कोचिंग पढ़ाते सीनियर सिटीजन. (ETV Bharat)

पढ़ाई का उठाते हैं खर्चः अनंगपाल कहते हैं कि खुले आसमान के नीचे हर दिन बच्चों को मोटिवेशन की जो डोज पढ़ाई के साथ दी जा रही है, उससे बच्चे भी गंभीरता दिखा रहे हैं. कई गरीब बच्चों को अलग अलग शिक्षण संस्थाओं तक में दाखिला मिल गया है, जो भी खर्च है उसे वे और उनके साथी मिलकर उठाते हैं. बस शर्त इतनी सी है कि जो भी ऐसे निर्धन परिवार के बच्चे हैं, उनका हर खर्च उठाने के लिए तैयार हैं. लेकिन स्कूल में उन परिवारों को बच्चे को भेजना होगा. अभी तक लगभग 650 बच्चे इस पहल का लाभ उठा चुके हैं.

खुले आसमान के नीचे शिक्षा ग्रहण करते बच्चे.
खुले आसमान के नीचे शिक्षा ग्रहण करते बच्चे. (ETV Bharat)

गुरूजी की पाठशाला में बहुत कुछ सिखायाः छात्रा सादिया ने कहा कि परिवार वालों ने गुरूजी से मिलने के बाद उसे पढ़ाया, अब वह भी मेहनत कर रही है. भविष्य में अपने पैरों पर खड़ा होना है. लुहार परिवार से ताल्लुक रखने वाले रोहित बताते हैं कि वह बीते कई वर्ष से पढ़ रहे हैं, अब 12 वीं क्लास में आ गये हैं. उन्हें किसी भी विषय में कोई परेशानी कभी नहीं होती. क्योंकि उनकी पढ़ाई से संबंधित जो भी समस्या होती है, उनका समाधान उन्हें गुरूजी की पाठशाला में हर दिन मिल जाता है. रोहन बताते हैं परिवार में कोई भी पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन अब वे पढ़कर मेहनत करके सेना में जाना चाहते हैं. उसके सपने को पूरा करने के लिए गुरूजी भी उसे वर्कआउट, एक्सरसाइज औऱ रनिंग भी कराते हैं. सिमरन बताती हैं कि वह 12 वीं क्लास में पढ़ती हैं, उनकी अंग्रेजी अच्छी नहीं थी, लेकिन यहां पढ़कर उनकी अंग्रेजी भी अच्छी हो गई है उनके जीवन में भी बदलाव है. वह यहां आकर प्रेरित होती हैं कि अब कुछ करके आगे बढ़ना है. कक्षा 6 में पढ़ने वाली परी बताती हैं कि यहां आकर अच्छा लगता है.

