मेरठ अग्निशमन विभाग को मिले न्यूमेटिक एयर बैग और फायर फाइटर रोबोट, जानिए आपदा की स्थिति में कैसे करेंगे काम

मेरठ अग्निशमन विभाग के कर्मचारी शैलेंद्र सिंह बताते हैं कि अब किसी भी आपदा के समय तेजी से स्थिति पर काबू करने में सहूलियत मिलेगी. शैलेंद्र सिंह के मुताबिक अग्निशमन विभाग के बेड़े में न्यूमेटिक एयर बैग और फायर फाइटर रोबोट को शामिल किया है. अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस एमडीआरवी (मल्टी डिजास्टर रेस्क्यू वैन) विशेष वाहन है, जो अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस है. बैटरी और इलेक्ट्रिक संचालित इन यंत्रों के माध्यम से अब किसी भी आपदा के बाद जल्द से जल्द अधिक से अधिक प्रभावी तरीके से वहां मदद की जा सकती है.

मेरठ : आपदा के समय अग्निशमन विभाग और आपदा प्रबंधन से जुड़ी संस्थाओं एसडीआरएफ-एनडीआरएफ के सामने तत्काल नियंत्रण बड़ी चुनौती होती है. परंपरागत संसाधनों से आपदा नियंत्रण में काफी समय लगता है. साथ आपदा नियंत्रण में लगे कर्मचारियों की भी जान दांव पर लगी रहती है. ऐसे में तकनीकी काफी मददगार साबित होती है. अब यूपी में ऐसे कुछ खास यंत्र अग्निशमन विभागों को दिए जा रहे हैं. इन यंत्रों के माध्यम से आपदा नियंत्रण में सहूलियत के साथ कर्मचारियों की जान माल की सुरक्षा प्रणाली भी बेहतर होगी.







रेस्क्यू रेम : रेस्क्यू रेम एक प्रकार का विशेष जैक है. आपदा प्रबंधन और रेस्क्यू ऑपरेशनों में इसके जरिये किसी भी मलबे या ध्वस्त इमारत के नीचे फंसे लोगों को सुरक्षित रूप से निकालने में मदद मिलेगी. इससे किसी भी स्थान को चौड़ा और फैला सकते हैं. तीन फीट तक किसी भी मलबे को या वजनदार चीज को उठाया भी जा सकता है. रेस्क्यू रेम में उच्च लिफ्टिंग क्षमता होती है. पोर्टेबल होने की वजह से इसे कहीं भी ले जाया जा सकता है. यह यंत्र 5 टन तक वजन उठा सकता है.

जानें विक्टिम ट्रेसिंग कैमरा. (Photo Credit : ETV Bharat)





बैटरी ऑपरेटिड कटर : बैटरी ऑपरेटिड कटर की मदद से मोटा पाइप आदि काटने में इस्तेमाल किया जाता है. यह उपकरण और भी बहुत से कार्यों के लिए उपयोगी है. इससे मलबे को काटने में भी इस्तेमाल किया जा सकता है. बैटरी संचालित स्प्रेडर से मलबे या ध्वस्त बिल्डिंग में फंसे लोगों को निकालने में मदद मिलेगी. यह यंत्र लोहे की चादर आदि काटने में उपयोगी है.

जानें हाइटेक कटर की खूबियां. (Photo Credit : ETV Bharat)









आर्टिकुलेटेड वाॅटर टाॅवर : अगर अचानक कहीं किसी उंची इमारत की किसी ऊपरी मंजिल पर आग लगने की घटना हो जाए तो आर्टिकुलेटेड वाॅटर टाॅवर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. इसके जरिए 35 मीटर ऊंचाई तक वाली बहुमंजिला इमारतों में आग बुझाने में मदद मिलती है. इसमें खास उन्नत कैमरे लगे होते हैं. इसके अलावा इसमें वीडियो और थर्मल इमेजिंग कैमरे की मदद से आग की वास्तविक स्थिति का अध्ययन कर जरूरी कदम उठा सकते हैं. कुंभ के दौरान इस बार लगी भीषण आग बुझाने में इसी का इस्तेमाल किया गया था.

