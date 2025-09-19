साइबर फ्रॉड से कैसे बचाएगा 'स्कैम ब्रेकर', मेरठ के इंजीनियरिंग छात्र ने तैयार किया सॉफ्टवेयर, जानें इसकी खासियत
सर छोटूराम तकनीकी संस्थान की प्रोफेसर डॉ. निधि चौहान ने बताया कि इस प्रोजेक्ट को बनने में स्टूडेंट प्रखर ने बहुत मेहनत की.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 19, 2025 at 1:49 PM IST
मेरठ: इंजीनियरिंग के छात्र प्रखर गंगवार ने एक ऐसा 'स्कैम ब्रेकर' सॉफ्टवेयर तैयार किया है, जो साइबर फ्रॉड पर लगाम लगाएगा. यह खास प्रोटोटाइप बैंकिंग धोखाधड़ी को रोकेगा. साइबर क्राइम करने वाले किसी के अकाउंट से पैसे का हेरफेर नहीं कर पाएंगे. इस सॉफ्टवेयर में OTP के साथ ही फेस रिकग्निशन का भी विकल्प है, जो किसी भी तरह के साइबर अपराध को रोक सकता है. आइए जानते हैं, क्या है 'स्कैम ब्रेकर' और कैसे काम करेगा?
मेरठ के चौ. चरण सिंह विश्वविद्यालय के कैंपस में स्थित सर छोटूराम इंजीनियरिंग एवं प्रोद्योगिकी संस्थान है. यहां कंप्यूटर साइंस के छात्र प्रखर गंगवार ने साइबर फ्रॉड से बचाव के लिए खास प्रोटोटाइप विकसित किया है. प्रखर गंगवार ने इस सॉफ्टवेयर को विकसित करने के लिए करीब 4 महीने प्रयास किए.
'स्कैम ब्रेकर' सॉफ्टवेयर: प्रखर गंगवार ने बताया कि उनका यह सॉफ्टवेयर साइबर ठगी के दौरान काम करेगा और खाते से पैसे ट्रांसफर कर पाना आसान नहीं होगा. जब भी कोई साइबर अपराधी किसी बैंक खाते से पैसे ट्रांसफर करने की कोशिश करेगा, तो वह खासा फ्रीज हो जाएगा. एक कॉल भी अकाउंट होल्डर के पास जाएगी. इस सॉफ्टवेयर को 'स्कैम ब्रेकर' नाम दिया गया है.
ऑटोमैटिक फ्रीज होगा अकाउंट: प्रखर ने बताया कि साइबर फ्रॉड के मामलों में यह देखा गया है, कि स्कैमर्स सीधे अपने खाते में पैसा ट्रांसफर नहीं करते. वह अपनी पहचान छिपाने के लिए चेन अकाउंट्स का उपयोग करते हैं. इससे पुलिस के लिए पैसे को ट्रैक करना और वापस लाना मुश्किल हो जाता है. इसलिए यह स्कैम ब्रेकर ऑटोमैटिक फ्रीज मैकेनिज्म तकनीक पर तैयार किया गया है.
फेस रिकग्निशन का विकल्प: इससे यह होगा कि जैसे ही कोई आपके खाते से पैसा ट्रांसफर करने की कोशिश करेगा, तुरंत आपको कॉल आएगी. आप जब उस ट्रांजेक्शन को वेरिफाई करेंगे, तभी ट्रांसफर संभव होगा. इतना ही नहीं, हमने एक खास इनोवेशन जोड़ा है. जैसे कि किसी खाते से लेनदेन की कोशिश की जाएगी तो सबसे पहले ओटीपी आता है. ओटीपी के साथ फेस रिकग्निशन (Face Recognition) का विकल्प भी सामने आएगा, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि जो व्यक्ति खाते से पैसा निकाल रहा है, उसका चेहरा स्क्रीन शॉट मोड में खाताधारक के पास पहुंच जाएगा.
4 अक्टूबर को फाइनल प्रदर्शन: प्रखर बताते हैं, कि जो बिजनेसमैन होते हैं. उनके पास बहुत से काम होते हैं. ऐसे में उनका नियुक्त एक कर्मचारी ही अकाउंट सेक्शन का हेड हो सकता है. उसकी फोटो को सुरक्षित करके वहां से लेन-देन किया जा सकता है. अगर किसी और ने प्रयास किया तो वह आसानी से पकड़ में आ जाएगा. IIT मुंबई द्वारा आयोजित किए गए हैकेथॉन में इस खास प्रोटोटाइप को पहले दो स्टेज पर चुना जा चुका है. अब इस पूरी तकनीक को IIT दिल्ली में 4 अक्टूबर को प्रदर्शित किया जाएगा.
संस्थान कर रहा आर्थिक मदद: सर छोटूराम तकनीकी संस्थान की CS विंग की प्रोफेसर डॉ. निधि चौहान ने बताया कि इस खास प्रोजेक्ट को बनने में स्टूडेंट प्रखर ने बहुत मेहनत की है. इसे अलग-अलग स्टेज पर परखा भी गया है. वह कहती हैं, कि यह निश्चित ही उपयोगी है. यह 'स्कैम ब्रेकर' बैंकिंग धोखाधड़ी, लेन-देन को रोक सकता है. उन्होंने बताया कि प्रखर के इस प्रोजेक्ट में IT के भी कई छात्रों ने सहयोग किया है.
सर छोटूराम इंजीनियरिंग एवं तकनीकी संस्थान के उन्नत भारत अभियान के कॉर्डिंनेटर और प्रोफेसर आशुतोष मिश्रा कहते हैं, कि छात्र के इस नवाचार के लिए संस्थान आर्थिक सहयोग भी कर रहा है. यह सॉफ्टवेयर ग्राहकों को आर्थिक नुकसान से बचाता है. बैंकों में रियल-टाइम धोखाधड़ी पर नियंत्रण कर सकता है. ग्राहक के विश्वास और सुरक्षा को मजबूत करता है.
