भूकंप; यूपी के 34 जिलों पर ज्यादा खतरा, आपदा से बचाव के लिए मेरठ में हुआ मंथन

राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल योगेंद्र डिमरी की अध्यक्षता में Symposium Cum Table Top Exercise का आयोजन हुआ.

आपदा प्रबंधन पर मंथन.
आपदा प्रबंधन पर मंथन. (Photo Credit : ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 17, 2025 at 7:59 AM IST

3 Min Read
लखनऊ : यूपी के 34 जिले भूकंप आपदा की दृष्टि से बेहद संवेदनशील हैं. जिनमें 19 श्रेणी 4 और बाकी 15 श्रेणी 3 में हैं. भूकंप की स्थिति के साथ रासायनिक दुर्घटना, अग्नि आपदा जैसी तमाम आपात स्थितियों में प्रभावी प्रबंधन को लेकर संबंधित विभागों, सुरक्षा बलों एवं विशेषज्ञ संस्थाओं के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने के लिए मंगलवार को सब एरिया मेरठ कैंट में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया. कार्यक्रम का आयोजन राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और भारतीय सेना के मुख्यालय मध्य कमान द्वारा किया गया था.

देखें ; मेरठ में भूकंप आपदा पर हुए मंथन पर ईटीवी भारत की खास खबर. (Video Credit : ETV Bharat)

इस दौरान राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल योगेंद्र डिमरी ने बताया कि वर्तमान समय में यूपी के 34 जिले संवेदन शील श्रेणी में हैं, जिनमें 19 श्रेणी 4 और 15 जिले श्रेणी 3 में हैं. इन्ही तीन क्षेत्रों में भूकंप, रासायनिक दुर्घटना एवं अग्नि आपदा जैसी आपात स्थितियों के प्रभावी प्रबंधन के लिए Symposium cum Table Top Exercise के माध्यम से विमर्श किया गया. टेबल टॉप अभ्यास का मुख्य उद्देश्य सभी स्टेक होल्डर को प्रदेश में भूकंप, केमिकल एवं अग्नि दुर्घटना के जोखिम, संवेदनशीलता और इसके प्रबंधन के प्रति जागरूक करना है. इसी क्रम में 19 सितंबर को चुनिंदा संवेदनशील 34 जिलों की सभी 157 तहसीलों, स्कूल, अस्पताल, फैक्ट्री, रेलवे क्षेत्र, शासकीय भवन एवं शॉपिंग मॉल में मॉक एक्सरसाइज का प्रशिक्षण किया जाना है.

कार्यक्रम में मौजूद अधिकारी.
कार्यक्रम में मौजूद अधिकारी. (Photo Credit : ETV Bharat)


देश के प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉ. एचएस मंडल ने भूकंप की निगरानी, भूकंप या आपदा से पहले की चेतावनी के विषय में जानकारी दी. उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजनों के सकारात्मक प्रभाव आते हैं. क्योंकि विभाग किसी भी निर्माण से पहले ज़ब तमाम परमिशन नियम के अनुसार देंगे तो ऐसी आपदाओं में जनहानि कम से कम होंगी, यही प्राथमिकता भी है. भारतीय रेलवे के चेतन तनेजा (आईआरटीएस) ने रेलवे की संवेदनशीलता और आपदा प्रतिक्रिया क्षमताओं के बारे में बताया. इस अवसर पर सीबीआरआई, रुड़की वैज्ञानिक-एफ, डीआरडीओ ग्वालियर औद्योगिक (रासायनिक) समेत कई सीनियर अधिकारी भी मौजूद रहे.

कार्यक्रम में मौजूद अधिकारी.
कार्यक्रम में मौजूद अधिकारी. (Photo Credit : ETV Bharat)



यूपी के 34 संवेदनशील जिले : आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुतबिक प्रदेश के सहारनपुर जिले से लेकर बलिया तक के 34 जिलों को संवेदन शील श्रेणी में रखा गया है. जिनमें गाजियाबाद, हापुड़, कुशीनगर, महाराजगंज, मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, रामपुर, सहारनपुर, संभल, शामली, श्रावस्ती, अमरोहा, बागपत, बलरामपुर, बिजनौर, बुलंदशहर, गौतमबुद्ध नगर, सिद्धार्थनगर, अलीगढ़, बहराइच, गोंडा, गोरखपुर, लखीमपुर खीरी, मथुरा, पीलीभीत, शाहजहांपुर, बदायूं, देवरिया, सीतापुर एवं संतकबीर नगर, बलिया, बरेली और बस्ती शामिल हैं.


