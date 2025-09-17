ETV Bharat / state

भूकंप; यूपी के 34 जिलों पर ज्यादा खतरा, आपदा से बचाव के लिए मेरठ में हुआ मंथन

लखनऊ : यूपी के 34 जिले भूकंप आपदा की दृष्टि से बेहद संवेदनशील हैं. जिनमें 19 श्रेणी 4 और बाकी 15 श्रेणी 3 में हैं. भूकंप की स्थिति के साथ रासायनिक दुर्घटना, अग्नि आपदा जैसी तमाम आपात स्थितियों में प्रभावी प्रबंधन को लेकर संबंधित विभागों, सुरक्षा बलों एवं विशेषज्ञ संस्थाओं के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने के लिए मंगलवार को सब एरिया मेरठ कैंट में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया. कार्यक्रम का आयोजन राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और भारतीय सेना के मुख्यालय मध्य कमान द्वारा किया गया था.

देखें ; मेरठ में भूकंप आपदा पर हुए मंथन पर ईटीवी भारत की खास खबर. (Video Credit : ETV Bharat)

इस दौरान राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल योगेंद्र डिमरी ने बताया कि वर्तमान समय में यूपी के 34 जिले संवेदन शील श्रेणी में हैं, जिनमें 19 श्रेणी 4 और 15 जिले श्रेणी 3 में हैं. इन्ही तीन क्षेत्रों में भूकंप, रासायनिक दुर्घटना एवं अग्नि आपदा जैसी आपात स्थितियों के प्रभावी प्रबंधन के लिए Symposium cum Table Top Exercise के माध्यम से विमर्श किया गया. टेबल टॉप अभ्यास का मुख्य उद्देश्य सभी स्टेक होल्डर को प्रदेश में भूकंप, केमिकल एवं अग्नि दुर्घटना के जोखिम, संवेदनशीलता और इसके प्रबंधन के प्रति जागरूक करना है. इसी क्रम में 19 सितंबर को चुनिंदा संवेदनशील 34 जिलों की सभी 157 तहसीलों, स्कूल, अस्पताल, फैक्ट्री, रेलवे क्षेत्र, शासकीय भवन एवं शॉपिंग मॉल में मॉक एक्सरसाइज का प्रशिक्षण किया जाना है.