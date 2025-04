ETV Bharat / state

मेरठ समेत कई जिलों में डीआईजी ने 681 हेड कांस्टेबल का किया ट्रांसफर - MEERUT POLICE TRANSFER

मेरठ में मुख्य आरक्षियों का ट्रांसफर. ( Photo Credit : ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : April 25, 2025 at 10:29 AM IST | Updated : April 25, 2025 at 10:36 AM IST 2 Min Read

मेरठ : डीआईजी कलानिधि नैथानी ने गुरुवार को बड़े पैमाने पर पुलिसकर्मियों के ट्रांसफार किए हैं. रेंज के अलग अलग जिलों के सभी ऐसे हेड कांस्टेबल का ट्रांसफर किया गया है जो अपनी समय अवधि पूर्ण कर चुके थे. ऐसे कुल 681 पुलिसकर्मियों के ट्रांसफर के आदेश जारी किए गए हैं.







मेरठ परिक्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक कलानिधि नैथानी के अनुसार परिक्षेत्र के मेरठ, बुलन्दशहर, बागपत व हापुड़ जिले में नियुक्त 681 हेड कांस्टेबल इन जिलों में अपनी निर्धारित समय अवधि पूर्ण होने कर चुके थे. जिन पुलिसकर्मियों का ट्रांसफर किया गया है. उनमें जनपद मेरठ से 406, बुलन्दशहर से 118, बागपत से 66 और हापुड़ से 91 हेड कांस्टेबल हैं.



मेरठ से कुल 406 हेड कांस्टेबल का स्थानान्तरण किया गया है. जिसमें जनपद बुलन्दशहर में 121, जनपद बागपत में 241 एवं जनपद हापुड़ में 44 हेड कांस्टेबल को स्थानांतरित किया गया है. मेरठ के लिए बुलंदशहर से 36, बागपत से 57 एवं हापुड़ से 31 हेड कांस्टेबल को स्थानांतरित किया गया है. बुलंदशहर से कुल 118 हेड कांस्टेबल का स्थानान्तरण किया गया है. जिसमें 36 हेड कांस्टेबल को मेरठ, 12 को बागपत एवं 70 को हापुड़ भेजा गया है तथा जनपद बुलंदशहर के लिए जनपद मेरठ से 121 जनपद बागपत से 09 एवं हापुड़ से 59 हेड कांस्टेबल को स्थानांतरित किया गया है.

