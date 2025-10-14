ETV Bharat / state

मेरठ की इन गायों की नस्ल से पूर्वाेत्तर भारत में बहेगी दूधगंगा; अरुणाचल प्रदेश सरकार और ICAR के बीच करार

मेरठ के ICAR में विकसित इन गायों की ब्रीड से बढ़ेगा दूध उत्पादन. ( Photo Credit: ETV Bharat )

टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, नॉलेज शेयरिंग का करार: अरुणाचल प्रदेश के कृषि मंत्री ग्रैबियल डी वांग्सू ने बताया कि भारतीय गोवंश अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र की तकनीकी का इस्तेमाल करके अरुणाचल सरकार राज्य में नस्ल सुधार पर काम करेगी. साथ ही पशुओं के लिए उच्च गुणवत्ता का चारा और आहार को लेकर डेवलपमेंट किया जाएगा. अरुणाचल प्रदेश में दूध का उत्पादन बेहद ही कम है. ऐसे में दूध उत्पादन को बढ़ाने के लिए काम करना है.

पशुपालन में पिछड़ा राज्य: अरुणाचल प्रदेश के कृषि मंत्री गैब्रियल डी वांग्सू ने ETV भारत से खास बातचीत में कहा कि उनका प्रदेश पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा राज्य है. लेकिन पशुपालन के क्षेत्र में अरुणाचल प्रदेश बहुत ही पिछड़ा हुआ है. ऐसे में सरकार चाहती है, कि पशुपालन को बढ़ावा मिले. सही ब्रीड को लेकर सरकार काम करे, ताकि वहां बेहतर किया जा सके. कृषि मंत्री वांग्सू ने बताया कि यूपी के मेरठ में स्थित ICAR में अपने विभाग के विशेष डेलिगेशन के साथ उन्होंने दौरा किया है. साथ ही महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए खास शुरुआत करने की प्लानिंग की है.

देश में पूर्वोत्तर के पहाड़ी राज्यों में दूध उत्पादन की कमी है. इससे केंद्र और राज्य सरकारें चिंतित हैं. इसे लेकर उत्तर प्रदेश के मेरठ स्थित राष्ट्रीय गोवंश अनुसंधान संस्थान (ICAR) देश के विभिन्न क्षेत्रों में दुग्ध उत्पादकता बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहा है. अब अरुणाचल प्रदेश की सरकार ने मेरठ से संपर्क करके एक योजना भी बनाई है. अरुणाचल प्रदेश में गायों के नस्ल सुधार, दूध उत्पादन में आत्मनिर्भरता और किसानों की आय बढ़ाने के लिए कृषि मंत्री ने दिलचस्पी दिखाई है.

मेरठ: भारतीय गोवंश अनुसंधान संस्थान (ICAR) मेरठ में विकसित फ्रिजवाल नस्ल की गाय (Frieswal Cow) और साहिवाल नस्ल की गाय (Sahiwal Cow) की ब्रीड से अरूणाचल प्रदेश में दूध उत्पादन बढ़ाया जाएगा. अरुणाचल प्रदेश दूध उत्पादन में देश में सबसे पीछे है. यही वजह है, कि वहां की सरकार इन दो नस्लों की गायों से अरुणाचल प्रदेश में दूधगंगा बहाने की योजना पर काम कर रही है. इसी क्रम में अरुणाचल के कृषि मंत्री और अधिकारियों ने मेरठ के भारतीय गोवंश अनुसंधान संस्थान (ICAR) से खास करार किया है.

फ्रिजवाल-साहिवाल की ब्रीड से विकास: कृषि मंत्री ने बताया कि मेरठ के सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और नॉलेज शेयरिंग करेंगे. इसकी शुरुआत की गई है. आपसी सहमति बन गई है. मेरठ के प्रसिद्ध संस्थान की मदद से अरुणाचल प्रदेश में नस्ल सुधार के लिए साहिवाल और फ्रिजवाल नस्ल की गायों की ब्रीड को सबसे पहले वहां के सरकारी फार्म में विकसित करेंगे. इसके साथ-साथ इन दोनों ब्रीड को किसानों तक पहुंचाने का काम चलता रहेगा. इसके बाद फिर ज्यादा से ज्यादा नस्ल सुधार के लिए प्रयास करेंगे, जिससे दूध उत्पादन में अरुणाचल प्रदेश आत्मनिर्भर बन सके.

संस्थान के साथ हुआ करार: भारतीय कृषि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद केंद्रीय गोवंश अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉ. अशोक कुमार मोहंती ने बताया कि नॉर्थ-ईस्ट के सात राज्यों में केंद्र सरकार की योजना के तहत नस्ल सुधार किया जा रहा है. इसी योजना के तहत नस्ल सुधार के लिए अरुणाचल प्रदेश सरकार के पशुपालन, पशुचिकित्सा एवं डेयरी विकास मंत्री गैब्रियल डी वांग्सू और उनके साथ आए डेलिगेशन जिसमें पशुपालन विभाग के सचिव और वेटनरी ऑफिसर्स की टीम ने महत्वपूर्ण बैठक की है. अलग-अलग जानकारी भी जुटाई है. हमारे बीच साझा करार हुआ है.

डॉ. मोहंती ने बताया कि अरुणाचल प्रदेश में गोवंश संसाधनों के विकास के लिए एक कार्ययोजना बनाकर वहां के पशुपालकों की उत्पादकता, आजीविका और आय में वृद्धि के लिए संस्थान अपनी खास ब्रीड फ्रिजवाल का सीमन (वीर्य) उन्हें उपलब्ध कराएगा.

फ्रिजवाल गायों की विशेषता. (Photo Credit: ETV Bharat)

ऐसे मदद करेगा संस्थान: फ्रिजवाल को केंद्रीय गोवंश अनुसंधान संस्थान में ही विकसित किया गया है. इसी के साथ साहिवाल नस्ल की ब्रीड का वीर्य भी वहां भेजा जाएगा. साहिवाल देशी किस्म की गाय है. इसको बढ़ावा दिया जाएगा. तकनीकी ट्रांसफर के माध्यम से संस्थान की तरफ से शुरुआत होने जा रही है. इससे आने वाले समय में अरुणाचल प्रदेश में न सिर्फ दूध का उत्पादन बढ़ेगा, बल्कि वहां के किसानों को भी लाभ होगा.

फ्रिजवाल गाय की खासियत: मेरठ में स्थित केंद्रीय गोवंश अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉ. अशोक कुमार मोहंती ने बताया कि फ्रीजवाल गाय एक सीजन में न्यूनतम 4000 लीटर से लेकर 7000 लीटर दूध का उत्पादन करती है. यह उत्पादन लगभग 300 दिनों तक होता है. अगर न्यूनतम आंकड़े की भी बात करें तो मेरठ में विकसित फ्रीजवाल नस्ल की गाय प्रतिदिन कम से कम 13 से 14 लीटर दूध देती है.

उनका दावा है कि इसकी खास किस्म की कुछ गायें तो 45 लीटर प्रतिदिन तक भी रिकॉर्ड दूध उत्पादन करती हैं. वह बताते हैं, कि ऐसे में अब संस्थान की तरफ से अरुणाचल प्रदेश में इस नस्ल का सीमन पहुंचेगा तो निश्चिततौर पर वहां दूध का उत्पादन बढ़ जाएगा.

साहिवाल गायों की खासियत. (Photo Credit: ETV Bharat)

साहिवाल गाय भी कम नहीं: इसी प्रकार साहिवाल नस्ल की गायों का वीर्य भी वहां के पशुओं के लिए उपलब्ध कराया जाएगा. डॉ. मोहंती ने बताया कि साहिवाल नस्ल की बात करें तो यह लगभग 300 दिनों में 3000 हजार लीटर से ज्यादा का दूध का उत्पादन करती है. यह प्रतिदिन करीब 10 लीटर तक दूध देती है.

