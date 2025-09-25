ETV Bharat / state

यूपी में बुजुर्गों का अनोखा क्लब; PM मोदी से लेकर सीएम योगी भी मुरीद, जानिए कैसे हुई थी शुरुआत और क्या करते हैं काम?

रिटायर होने के बाद डिप्रेशन में चला गया थाः ग्रुप के संस्थापक महेश रस्तोगी ने बताया कि वह वह 2009 में बैंक से रिटायर हुए थे. बैंक की नौकरी के दौरान वह यूनियन में पदाधिकारी होने की वजह से बहुत व्यस्त रहता था. लेकिन रिटायर्ट होने के बाद बाद मे घर में ही हर वक्त रहते थे, जिससे वह डिप्रेशन के शिकार हो गये. उन्हें ये बात चुभती थी कि पहले दिन भर व्यस्त रहते थे, अब कोई मिलता जुलता भी नहीं है. इसके बाद उन्हें एक डॉक्टर ने सलाह दी कि या तो आप एक ग्रुप बनाओ या फिर आप कहीं जाकर जॉब क़र लो, जब आप व्यस्त रहोगे तभी स्वस्थ रहोगे.

इसग्रुप में अधिकतर लोग किसी न किसी विभाग से रिटायर्ड हैं. अगर किसी सामाजिक कार्य के लिए फंड भी खर्च करना होता है तो भी सब एक होकर काम करते हैं. 60 की उम्र पार कर चुके इस खास ग्रुप की कोशिशों की तारीफ स्वयं देश के पीएम मोदी मन की बात कार्यक्रम में कर चुके हैं. ग्रुप के सदस्यों का दावा है कि समाज में बेहतरी के लिए ये 60 तरह के अलग अलग प्रयास कर रहे हैं.

मेरठः अपने लिये जिये तो क्या जिये, तू जी ऐ दिल ज़माने के लिये... फिल्म का ये गीत मेरठ के 60 साल से अधिक 600 बुजुर्गों पर पर सटीक बैठती है. रिटायर होने के बाद उम्र के इस पड़ाव में अपनी जिंदगी के हर पल को एन्जॉय करने के साथ दूसरे लोगों के जीवन भी संवर रहे हैं. मेरठ में 60 की उम्र पार करने वाले सीनियर सिटीजन ने आपस में मिलकर सहमति से समाज के लिए कुछ करने के लिए 'क्लब 60' नाम से 10 साल पहले एक ग्रुप बनाया था.

फिल्म देखकर की शुरुआतः महेश रस्तोगी ने बताया कि उसी समय मे उन्होंने एक हिन्दी फिल्म क्लब 60 देखी थी. उस फिल्म में दिखाया कि क्लब 60 में जो लोग जुड़े हुए थे, उन सभी के साथ कोई न कोई परेशानी थी, अधिकतर वे डिप्रेशन में थे. उसी फिल्म से सीख ली और दो तीन लोग मिला और उनसे जिक्र किया. इसके बाद पार्क में एक साथ बैठना शुरू किया. इसी तरह से सामाजिक सरोकारों को लेकर चिंतन मनन के साथ हंसी खुशी का माहौल बन गया. धीरे-धीरे ये कोशिश साकार हुई, अब तो बहुत लोग आजाते हैं. अलग अलग गतिविधियां करते हैं. सभी को आसपास में बदलाव के लिए कोशिश करनी है, यही लक्ष्य बना लिया है.

बुजुर्गों का अनोखा क्लब (Photo Credit; ETV Bharat)

बुजुर्गों का अनोखा क्लब (Photo Credit; ETV Bharat)

बुजुर्गों का अनोखा क्लब (Photo Credit; ETV Bharat)

महेश रस्तोगी बताते हैं कि वे ऑस्ट्रेलिया गये थे. वहां भी उन्होंने 60 की उम्र के पार वालों को परेशान देखा. उनसे अपनी तरफ से बात की आज वहां भी 89 सदस्यों का ग्रुप वहां चल रहा है. महेश बताते हैं कि क्योंकि वहां सरकार बहुत कुछ करती है, जिस वजह से करने की कुछ जरूरत नहीं है. लेकिन ऐसे में वहां जो मेंबर हैं वे अलग अलग कार्यक्रम करते हैं. उनके द्वारा की जाने वाली एक्टिविटी की पोस्ट हर दिन आ रही हैं, सभी बेहद खुश हैं. ग्रुप के सभी लोग सिर्फ वे स्वस्थ रहकर सकारात्मक सोच के साथ उत्साह से भरे रहते हैं बल्कि सोशल वेलफेयर के काम भी कर रहे हैं.महेश रस्तोगी बताते हैं कि पीएम मोदी जो भी मैसेज देते हैं, क्लब 60 उनकी बातों को फॉलो करके उन सभी एक्टिविटी पर काम करता है. महेश कहते हैं कि बहुत शांति ये सब करके मिलती है. इतना आनंद तो कभी बचपन या सर्विस के दौरान शायद ही कभी आया. टैगोर पार्क अगर गूगल पर डालेंगे तो मेरठ के शास्त्रीनगर का ये पार्क निकलकर आता है जो कि आज खास तरह की एक्टिविटी से लेकर अनोखे रूप में प्रसिद्ध है. पीएम मोदी मन की बात में जिक्र क़र चुके हैं, सीएम योगी सराहना क़र चुके हैं. स्वास्थ्य मंत्री ने तो खुद यहां की वीडियो बनाई और लोगों को भी बताया कि मेरठ में लोग कैसे काम क़र रहे हैं. कभी किसी से एक भी पैसा नहीं मांगा, जो भी जुड़े हुए हैं, वे सहयोग करते हैं.क्लब के संस्थापक सदस्य हरी विश्नोई (73) ने बताया कि उन्होंने अपने रिटायरमेंट से पहले ही ये तय क़र लिया था कि पॉजिटिव काम में अपना अतिरिक्त समय लगाना है. सबसे पहले अपने आसपास अपने पार्क औऱ कॉलोनी को अपने साथियों की मदद से बदलने का संकल्प लिया. अगर जेब में पैसा नहीं है तो कोई काम कैसे करें ये कभी ट्रेनिंग में सीखा था. अगर पैसा खर्च होना भी है तो न्यूनतम में काम चलाएं, संसाधन कहीं से मिल जाएं इस फार्मूले पर काम किया.

क्लब 60 करता 60 से ज्यादा तरह के कार्यः हरी विश्नोई बताते हैं कि वेस्ट औऱ वाटर कंजर्वेशन पर काम किया. कॉलोनी का वाटर लेवल नीचे था तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग लगाए, सफल रहे. लोग जुड़ते गये औऱ सब कुछ होता चला गया. पार्क में दो सौ फाइकस के पेड़ हैं. जिनपर चिड़ियों का बसेरा है बुलबुल रहती हैं. पीएम मोदी के जन्मदिन पर भी आर्टिफिशियल घोंसले पार्क में लगाए हैं. 1000 परिवारों को घोंसले लोगों को भी प्रेरित करके बांट चुके हैं.



जरूरतमंद बच्चों की पढ़ाई का उठा रहा जिम्माः हरी विश्नोई ने बताया कि क्लब 60 ने एक जरूरतमंद और आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे की पढ़ाई समेत हर खर्च उठाने के लिए शिक्षा सेतु की शुरुआत 2015 में की थी. तब संकल्प लिया था कि जरूरतमंद परिवार के किसी एक बच्चे को club-60 न सिर्फ स्कूल में प्रवेश दिलाएगा बल्कि, उसकी किताब कॉपी से लेकर जो भी आवश्यकता हैं उन्हें भी पूरी करेंगे. इस अभियान से अभी तक हजारों बच्चों को लाभान्वित क़र चुके हैं. जिन्हें किताबें, फीस, चप्पल, साईकिल, ड्रेस उपलब्ध कराया गया है. हर साल सौ ऐसे बच्चों का पढ़ाई का खर्च क्लब 60 उठा रहा है.

100 बच्चों की उठाई जिम्मेदारीः वर्तमान में 50 बच्चे मेरठ शहर के हैं और 50 बच्चे रोहटा ब्लॉक के डालमपुर गांव औऱ उसके आसपास के इलाके के हैं. जिनका इस बार एडमिशन कराया है औऱ उनकी पढ़ाई की जिम्मेदारी ली हुई है. इनमें 80 प्रतिशत लड़कियां हैं.बेटियों को एडमिशन के बाद उनको स्कॉलरशिप भी दिलाने का काम किया जा रहा है. जिन विद्यालयों में एडमिशन कराया जाता है, वहां के प्रधानाचार्य भी सहयोग करते हैं. जो अभिभावक स्कूल फीस में कुछ पैसा देते हैं वे भी दे सकते हैं, बाकी क्लब 60 सब इंतजाम खुद से करता है. कभी किसी के पास रुपये पैसे मांगने नहीं जाते. क्योंकि क्लब से जितने भी लोग जुड़े हैं, उन सभी के परिवार के बाकी लोग भी इस नेक काम में सहयोग करते हैं.

जल बचाने पर मंत्रालय ने किया पुरस्कृतः हरी विश्नोई ने बताया कि क्लब 60 ने जो पार्क विकसित किया है, उसमें दो ओपन जिम लगाए हैं. गार्डन वेस्ट औऱ किचन वेस्ट की कमपोस्टिंग करके खाद्य तैयार करते हैं. आसपास के दो सौ परिवारों में कम्पोस्टर लगवाए हैं. क्लब 60 के काम को देखकर 3 लाख रूपये की मदद एक आईएएस ने कराई थी. जल बचाने के लिए 6 काम सामुदायिक औऱ इतने ही काम निजी तौर पर जल बचाने के लिए लगाए गए हैं. दस लाख लीटर जल बचाने के लिए क्लब 60 को जल संसाधन मंत्रालय भी पुरस्कार के तौर पर दे चुका है. पार्क में इजराईल की तकनीक पर आधारित ड्रिप इरिगेशन लगाया हुआ है. कई शिक्षण संस्थानों को पानी बचाने के लिए जरूरी इस्ट्रूमेंट्स भी दिए हैं.



अबकी बार लिया है बड़ा लक्ष्यः मेरठ में अब तक अलग अलग एरिया में 6 पार्क विकसित क़र चुके हैं जहां सिर्फ हरियाली ही दिखाई देती है. अब मेरठ में 50 पार्को को अपनाकर वहां भी उन्हें विकसित करने के लिए काम हो रहा है, इसके लिए एक पार्क में किये गये कार्यों को देखकर दस लाख 55 हजार रूपये का गिफ्ट दिया है. वह कहते हैं कि क्लब 60 का मतलब यही है कि आप जहां रहते हैं वहां अपने तक ही सिमित न रहें बल्कि उस जगह को खूबसूरत बनाएं.



क्लब 60 की महिला विंग भी है एक्टिवः साधना बताती हैं कि नियमित रूप से पार्क में महिलाएं आती हैं, सभी की शुरुआत पार्क में भजन सुनकर व्यायाम, योगा, प्रणायाम के साथ होती है. उसके बाद फिर जो क्लब से जुड़ी महिलाएं यहां आती हैं, वे माहौल को खुशनुमा बनाने के लिए चुटकुले, गीत, संगीत कविता भी सुनाती हैं. दो जिम पार्क में हैं, एक महिलाओं के लिए आरक्षित है. बुजुर्ग महिलाओं में भी इस ख़ास सिमित समय के आयोजन में हर दिन नई ऊर्जा का संचार होता है.



इसे भी पढ़ें- बच्चों के सपनों को पंख देने वाली मेरठ की अंजू पांडेय, 189 बेटियों को आत्मनिर्भर बनाया, स्लम में रहने वाले बच्चों की बदल दी जिंदगी