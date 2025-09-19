ETV Bharat / state

वोट चोरी के मुद्दे पर भाजपा प्रवक्ता का राहुल गांधी पर जुबानी हमला, बोले-झूठ की फैक्ट्री चला रहे राहुल

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में सेवा पखवाड़ा के तहत मेरठ पहुंचे राष्ट्रीय प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल ने मीडिया को दिए जवाब.

भाजपा प्रवक्ता का राहुल गांधी पर बोला जुबानी हमला.
भाजपा प्रवक्ता का राहुल गांधी पर जुबानी हमला. (Photo Credit : ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 19, 2025 at 7:43 AM IST

2 Min Read
मेरठ : भाजपा के सेवा पखवाड़ा के क्रम में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल गुरुवार को मेरठ पहुंचे और यहां उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान राहुल गांधी पर जुबानी हमले किए. इस दौरान मीडिया को राहुल गांधी के वोट चौरी के मुद्दे और Next Gen GST रिफॉर्म के फायदे गिनाए.

मीडिया से मुखातिब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल. (Video Credit : ETV Bharat)

भाजपा इन दिनों पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में सेवा पखवाड़ा मना रही है. इसके तहत पार्टी के नेता लगातार अलग-अलग जिलों में जाकर भाजपा सरकार की उपलब्धियां गिना रहे हैं. गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल मेरठ पहुंचे. उन्होंने सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत की. इस मौके पर उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से देश को दीपावली का तोहफा देने का वचन दिया था. वह वचन 22 सितंबर को पूरा हो जाएगा.

भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि यूपी अर्थव्यवस्था खपत आधारित है. नई GST प्रणाली से उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी, जिससे प्रदेश को निश्चित ही आर्थिक गति मिलेगी. एक राष्ट्र, एक कर की व्यवस्था ने भारत की एकता और अखंडता को सशक्त आधार प्रदान किया था. गोपाल कृष्ण ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों का जिक्र करते हुए कहा कि पूर्व की सरकारें जीएसटी लागू करने में सफल नहीं हो सकीं, जबकि मोदी सरकार ने प्रदेशों को 14% वार्षिक क्षतिपूर्ति का भरोसा देकर सभी राज्यों और केंद्र के करों को समाहित कर एक सफल कर व्यवस्था लागू की है.


इस मौके पर भाजपा प्रवक्ता ने राहुल गांधी के वोट चोरी के मुद्दे पर कहा कि राहुल गांधी झूठ की फैक्ट्री चला रहे हैं. कहा कि उनको जवाब देने के लिए कोर्ट, संसद और इलेक्शन कमीशन है. इन तमाम संस्थाओं व संविधान के कारण ही आज प्रजातंत्र मजबूती से खड़ा हुआ है. इन संस्थाओं पर कुठाराघात करना संविधान को नहीं मानने जैसा है. उनकी शिकायत पर इलेक्शन कमीशन ने कई बार जवाब दे दिया है. राहुल गांधी बार बार उसी बात को दोहरा रहे हैं.

