बीजेपी नेता की हत्या; ऐलानिया कत्ल करने वाले हत्यारोपी को खोज नहीं पाई मेरठ पुलिस
मेरठ किठौर थाना क्षेत्र के गांव भड़ौली में बीडीसी सदस्य और भाजपा नेता प्रमोद भड़ाना को शनिवार को गोली मारी गई थी.
मेरठ : किठौर थाना क्षेत्र के गांव भड़ौली में बीडीसी सदस्य के कातिल को 24 घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस नहीं पकड़ पाई है. बीडीसी सदस्य और बीजेपी नेता प्रमोद भड़ाना (25) की गोली मारकर हत्या क़र दी गई थी. वह भैंसा बुग्गी लेक़र खेत से चारा लेने गए थे. मृतक प्रमोद भड़ाना बीजेपी की युवा विंग में मंडल महामंत्री थे. परिवार में सबसे बड़े बेटे की हत्या से माता-पिता और परिजन बेहद दुःखी हैं.
प्रमोद भड़ाना के पिता धूम सिंह का आरोप है कि गांव के रोबिन ने प्रमोद की जान ली है. क्योंकि प्रमोद और ग्राम प्रधान कुसुम के पति अंकित ने बीते दिनों हापुड़ जिले के गढ़ में गांव के शिवम पर हुए जानलेवा हमले के आरोप में रोबिन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी. जिस पर पुलिस ने एक शख्स को तो गिरफ्तार किया था, लेकिन रोबिन फरार हो गया था. उसके पिता को पुलिस थाने ले गई थी. इसी के बाद से रोबिन रंजिश रखने लगा था. प्रमोद की हत्या के बाद प्रधान पति अंकित की गाड़ी पर भी फायरिंग की गई थी.
रोबिन गन्ने के खेत में से निकलकर आया औऱ ज़ब तक प्रमोद कुछ समझ पाते पिस्टल से प्रमोद पर फायरिंग शुरु क़र दीं. इस दौरान प्रमोद के अलावा भैंसा जो भैंसा बुग्गी में चल रहा था, उसके भी पैर में गोली लगी है. गोलियों की आवाज सुनकर आसपास के लोग उस तरफ दौड़े तो लहूलुहान हालात में प्रमोद जमीन पर पड़े हुए थे, उन्हें तत्काल अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया.
एसपी देहात अभिजीत कुमार ने बताया कि प्रमोद के अलावा भैंसा के भी गोली लगी थी. ग्रामीणों ने प्रमोद को तत्काल अस्पताल पहुंचाया था, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था. हत्यारोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की तीन टीमें काम कर रही हैं. हत्यारोपी रोबिन पर पहले से मर्डर केस दर्ज है. उस पर सगे चाचा की हत्या का इल्जाम 2018 में लगा था, लेकिन नाबालिग होने के लाभ उसे मिल गया था.
