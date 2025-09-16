मेरठ में आवास विकास परिषद लाया सस्ते फ्लैट की स्कीम; 30 सितंबर तक कर सकते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन
संपत्ति प्रबंधक सुनील कुमार शर्मा ने बताया, F-32 में 1 BHK के 700 फ्लैट हैं. इनकी कीमत 8 लाख से 10 लाख के बीच है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 16, 2025 at 11:22 AM IST
मेरठ: शहर में अपना आशियाना बनाने वालों के लिए खुशखबरी है. आवास विकास परिषद विस्तार योजना 3.0 में लगभग 1200 फ्लैट खरीदने का मौका दे रहा है. अलग-अलग श्रेणी के इन फ्लैट्स के लिए 30 सितंबर 2025 तक रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है.
दिल्ली के नजदीक होने और गंगा एक्सप्रेस-वे से कनेक्टिविटी की वजह से मेरठ हॉटस्पॉट बनता जा रहा है. यही वजह है, कि आवास एवं विकास परिषद कोई अवसर नहीं गंवाना चाहता. इसलिए विभिन्न योजनाओं में जो भी फ्लैट उपलब्ध हैं, उनकी बिक्री के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे जा रहे हैं. आवेदन लेने के लिए आखिरी तारीख 15 सितंबर तय की गई थी, जिसे अब बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया गया है.
आवास एवं विकास परिषद मेरठ के संपत्ति प्रबंधक सुनील कुमार शर्मा ने बताया कि आवास एवं विकास परिषद ने 1200 से अधिक फ्लैट लेने का मौका दिया है. 8 लाख रुपए में वन बीएचके लिया जा सकता है.
संपत्ति प्रबंधक ने बताया कि आवास विकास परिषद मेरठ ने जागृति विहार विस्तार-3 योजना में लोगों के लिए अलग-अलग साइज उपलब्ध हैं. इच्छुक लोग परिषद की वेबसाईट पर जाकर ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं. वेबसाइट www.upavp.in पर ही पंजीकरण किया जा सकता है. उन्होंने बताया कि दीपावली से पहले लोगों को उनका आशियाना मिल जाएगा.
संपत्ति प्रबंधक सुनील कुमार शर्मा ने बताया कि F-32 में 700 फ्लैट उपलब्ध हैं, जो कि 1 BHK हैं. इनकी कीमत 8 लाख रुपए से 10 लाख के बीच है. इसी प्रकार F-57 और F-64 ब्लॉक में 2 BHK के लगभग 500 फ्लैट उपलब्ध हैं. इनकी कीमत लगभग 20-25 लाख के बीच है. F-100 में 29 फ्लैट खाली हैं, यह 10 मंजिला बिल्डिंग है. इसमें लगभग 40 लाख रुपए कीमत के फ्लैट उपलब्ध हैं.
आवास एवं विकास परिषद के अधिकारी कहते हैं, कि जिस स्थान पर यह फ्लैट हैं, वहां विभाग के कर्मचारियों को ड्यूटी पर लगाया गया है. अगर कोई इच्छुक इन फ्लैट को रजिस्ट्रेशन से पहले देखना चाहते हैं, तो कर्मचारी उन्हें विजिट करा देंगे.
यह भी पढ़ें: लखनऊ रेलवे स्टेशन और जंक्शन को जोड़ेगा कॉन्कोर्स; एयरपोर्ट की तरह विकसित हो रहा चारबाग रेलवे स्टेशन