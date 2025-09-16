ETV Bharat / state

मेरठ में आवास विकास परिषद लाया सस्ते फ्लैट की स्कीम; 30 सितंबर तक कर सकते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन

मेरठ: शहर में अपना आशियाना बनाने वालों के लिए खुशखबरी है. आवास विकास परिषद विस्तार योजना 3.0 में लगभग 1200 फ्लैट खरीदने का मौका दे रहा है. अलग-अलग श्रेणी के इन फ्लैट्स के लिए 30 सितंबर 2025 तक रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है.

दिल्ली के नजदीक होने और गंगा एक्सप्रेस-वे से कनेक्टिविटी की वजह से मेरठ हॉटस्पॉट बनता जा रहा है. यही वजह है, कि आवास एवं विकास परिषद कोई अवसर नहीं गंवाना चाहता. इसलिए विभिन्न योजनाओं में जो भी फ्लैट उपलब्ध हैं, उनकी बिक्री के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे जा रहे हैं. आवेदन लेने के लिए आखिरी तारीख 15 सितंबर तय की गई थी, जिसे अब बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया गया है.

आवास एवं विकास परिषद मेरठ के संपत्ति प्रबंधक सुनील कुमार शर्मा ने बताया कि आवास एवं विकास परिषद ने 1200 से अधिक फ्लैट लेने का मौका दिया है. 8 लाख रुपए में वन बीएचके लिया जा सकता है.

संपत्ति प्रबंधक ने बताया कि आवास विकास परिषद मेरठ ने जागृति विहार विस्तार-3 योजना में लोगों के लिए अलग-अलग साइज उपलब्ध हैं. इच्छुक लोग परिषद की वेबसाईट पर जाकर ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं. वेबसाइट www.upavp.in पर ही पंजीकरण किया जा सकता है. उन्होंने बताया कि दीपावली से पहले लोगों को उनका आशियाना मिल जाएगा.