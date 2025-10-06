ETV Bharat / state

'किट्टू' को खोजकर लाइए, 5 हजार का इनाम और सम्मान पाइए; पालतू तोते के गायब होने से 52 लोगों ने छोड़ा खाना, मालिक बोला- वह बेटे जैसा था

मेरठ में 3 साल से एक परिवार के साथ रह रहा था तोता, साथ खाना खाता था, घूमने भी जाता था.

पालतू तोता 'किट्टू' लापता.
पालतू तोता 'किट्टू' लापता. (Photo Credit; Arshad family)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 6, 2025 at 9:01 PM IST

मेरठ : तीन साल से परिवार के साथ रह रहा पालतू तोता अचानक लापता हो गया. उसकी फिक्र में परिवार के 52 लोग ठीक से खाना नहीं खा रहे हैं. 10 दिन से वे सो भी नहीं पा रहे हैं. घर में तोते को पारिवारिक सदस्य की ही तरह रखा जाता था. परिवार ने तोते के बारे में जानकारी देने वाले को 5 हजार का इनाम देने का ऐलान किया है. मामला शाहपीर इलाके का है.

शाहपीर के रहने वाले अरशद ने ईटीवी भारत को बताया कि तीन साल पहले तोते का एक बच्चा उनके घर के आंगन में गिरा था. उस दौरान वह उड़ना भी नहीं जानता था. इसके बाद से वह परिवार का हिस्सा बन गया. अरशद के अलावा वह परिवार के 52 सदस्यों से भी काफी घुल-मिल गया था.

तोते के लापता होने से पूरा परिवार परेशान. (Video Credit; ETV Bharat)

कभी परिवार को छोड़कर नहीं गया किट्टू : अरशद ने बताया कि तोते का नाम किट्टू है. वह बहुत ही प्यारा है. पूरा परिवार उसे बेहद प्यार करता है. वह हमेशा परिवार के लोगों के बीच ही रहता था. उड़ने की क्षमता होने के बावजूद वह कभी किसी को छोड़कर नहीं गया. कभी उड़कर भाग निकलने की कोशिश नहीं की. वह परिवार के लोगों के साथ डाइनिंग टेबल पर खाना भी खाता था.

बाइक चलाते समय कंधे पर बैठा रहता था : अरशद के मार्केट या घर से कहीं बाहर जाने पर किट्टू उनके कंधे पर बैठा रहता था. यहां तक कि बाइक चलाते समय भी वह कंधे पर बैठा रहता था. तोते को कभी पिंजरे में बंद नहीं किया गया. वह खुद ही मर्जी से रात को पिंजरे में जाकर बैठ जाता था. किट्टू परिवार की जान था. वह परिवार के अन्य सदस्यों के साथ भी बाहर जाया करता था.

परिवार के साथ काफी घुला-मिला था किट्टू.
परिवार के साथ काफी घुला-मिला था किट्टू. (Photo Credit; Arshad family)

खेलते-खेलते उड़ा फिर लौटा नहीं : अरशद ने बताया कि 27 सितंबर को किट्टू हमेशा की तरह उनके साथ खेल रहा था. इस बीच वह अचानक उड़ गया. ऐसा अनुमान है कि वह अचानक कहीं गिर गया. उसकी काफी खोजबीन की गई, लेकिन पता नहीं चल पाया. उसकी फिक्र में परिवार के लोग सही से खाना नहीं खा पा रहे हैं. घर के लोगों को उसकी याद आती है.

तोता मालिक ने शहर में लगाए पोस्टर : तोता मालिक ने जगह-जगह किट्टू के लापता होने के पोस्टर लगाए हैं. किट्टू को खोजकर लाने वाले को 5 हजार रुपये का इनाम भी दिया जाएगा. इसके अलावा उसे सम्मानित भी किया जाएगा. अरशद ने बताया कि बेटियां किट्टू के लिए रो रहीं हैं. परिवार चिंतित है. मेरी पत्नी रात को उठकर रोती है. हम लोग बहुत परेशान हैं.

हमेशा परिवार के साथ ही रहता था किट्टू.
हमेशा परिवार के साथ ही रहता था किट्टू. (Photo Credit; Arshad family)

पिछले साल भी सामने आया था एक मामला : मेरठ में साल 2024 के दिसंबर महीने में भी ऐसा ही एक मामला सामने आया था. प्रभात नगर में रहने वाली आकांक्षा ने तोता खरीदा था. उसका नाम मिट्ठू रखा था. वह आंगन में घूमता था. उनके 2 बच्चों के साथ खेलता था. बाहर जाने पर मिट्ठू आकांक्षा के साथ ही रहता था. स्टोररूम से एक पुरानी सीढ़ी निकालने के दौरान सीढ़ी गिर गई थी. आवाज सुनकर मिट्ठू चौंक गया था. वह खिड़की से उड़ गया था. मिट्ठू का पता बताने पर उस दौरान 10 हजार का इनाम रखा गया था.

यह भी पढ़ें : मेरठ की महिला ने लापता पालतू तोते के लिए 10,000 रुपये का इनाम रखा

