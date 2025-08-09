Essay Contest 2025

काकोरी कांड के 100 साल ; अनाथालय में लिखी गई थी काकोरी ट्रेन एक्शन की पटकथा, जरूर पढ़िए - KAKORI TRAIN ACTION

क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के काकोरी ट्रेन एक्शन प्लान में मेरठ के वैश्य अनाथालय और विष्णु शरण दुबलिश की भूमिका.

काकोरी ट्रेन एक्शन के क्रांतिकारी.
काकोरी ट्रेन एक्शन के क्रांतिकारी. (Photo Credit : ETV Bharat)
August 9, 2025

मेरठ : काकोरी ट्रेन एक्शन यानी काकोरी कांड को आज सौ वर्ष पूरे हुए है. 9 अगस्त 1925 को क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन (HRA) के सदस्यों ने ब्रिटिश हुकुमत का खजाना ले जा रही ट्रेन को लूट कर देश में संघर्ष की मशाल को बढ़ाया था. इस कांड के लिए ब्रिटिश हुकूमत ने राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र लाहिड़ी और चंद्रशेखर आजाद समेत कई क्रांतिकारियों को जिम्मेदार ठहराया और राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र लाहिड़ी और ठाकुर रोशन सिंह को फांसी की सजा दी. इस घटना की पटकथा क्रान्तिकारियों ने बेहद ही गोपनीय तरीके से मेरठ के वैश्य अनाथालय में तय की थी. यह अनाथालय आज भी क्रान्तिकारियों के जज्बे का गवाह है.

काकोरी कांड के 100 साल पूरे होने पर ईटीवी भारत की खास खबर. (Video Credit : ETV Bharat)
विष्णु शरण दुबलिश को मिली थी सजा.
विष्णु शरण दुबलिश को मिली थी सजा. (Photo Credit : ETV Bharat)

देश की आजादी के लिए संघर्ष 1857 से शुरू हुआ और लंबे संघर्ष के बाद 1947 में ब्रिटिश हुकुमत से आजादी मिली. आजादी के लंबे संघर्ष में अनेक ज्ञात-अज्ञात क्रांतिकारियों और वीर-वीरांगनाओं का योगदान रहा. इसी कड़ी में काकोरी ट्रेन एक्शन महत्वपूर्ण कड़ी है. 9 अगस्त 1925 को क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन (HRA) के क्रांतिकारी सदस्यों ने राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र लाहिड़ी और चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में काकोरी स्टेशन के पास ब्रिटिश सरकार का खजाना लेकर जा रही ट्रेन को लूट ली. इस घटना से बौखला ब्रिटिश हुकूमत ने बड़े पैमाने पर क्रांतिकारियों पर मुकदमे दर्ज किए, और अनगिनत गिरफ्तारी कीं. इस लूटकांड को अंजाम देने के लिए राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र लाहिड़ी और ठाकुर रोशन सिंह को फांसी की सजा दे दी.

काकोरी कांड के क्रांतिकारियों के वंशजों का सम्मान.
काकोरी कांड के क्रांतिकारियों के वंशजों का सम्मान. (Photo Credit : ETV Bharat)
काकोरी कांड के क्रांतिकारियों को वंशजों का सम्मान.
काकोरी कांड के क्रांतिकारियों को वंशजों का सम्मान. (Photo Credit : ETV Bharat)

मेरठ के वैश्य अनाथ आश्रम में तय हुई थी रूपरेखा

स्वतंत्रता के लिए संघर्षरत क्रान्तिकारियों ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ काकोरी ट्रेन एक्शन की पटकथा मेरठ के वैश्य अनाथ आश्रम में लिखी थी. उस समय मेरठ में स्थित वैश्य अनाथालय के मैनेजर विष्णु शरण दुबलिश थे. मेरठ कॉलेज के इतिहास विभाग के प्रोफेसर चंद्रशेखर शर्मा बताते हैं कि मेरठ की धरा के क्रांतिकारियों ने 1857 की क्रांति से लेकर आजादी मिलने तक अग्रणी भूमिका निभाई है. 9 अगस्त 1925 को काकोरी में क्रान्तिकारियों का धावा भी इसी कड़ी का हिस्सा था. मेरठ के क्रांतिकारी विष्णु शरण दुबलिश काकोरी कांड से सीधे जुड़े हुए थे. वैश्य अनाथालय में ही विष्णुशरण दुबलिश, रामप्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी और असफाक उल्लाह खां और ठाकुर रोशन सिंह ने काकोरी कांड की रूपरेखा तैयारी की थी.

विष्णु शरण दुबलिश
विष्णु शरण दुबलिश (Photo Credit : ETV Bharat)
काकोरी ट्रेन एक्शन के क्रांतिकारी.
काकोरी ट्रेन एक्शन के क्रांतिकारी. (Photo Credit : ETV Bharat)

विष्णुशरण दुबलिश के वंशज सम्मानित


विष्णुशरण दुबलिश के वंशज डाॅ. प्रवीण दुबलिश बताते हैं कि उन्हें गर्व है कि वे ऐसे परिवार से हैं. डॉ. प्रवीण दुबलिश कहते हैं कि दादाजी (विष्णुशरण दुबलिश) ने काकोरी कांड में क्रांतिकारियों के सहयोगी रहे. उन्हें दादाजी की भूमिका पर बेहद गर्व है. काकोरी कांड में उन्हें (दादाजी) को अंग्रेजी हुकमत ने काला पानी की सजा दी थी. उन्हें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पोर्ट ब्लेयर सेलुलर जेल में भेजा गया था. डाॅ. प्रवीण दुबलिश कहते हैं कि वे चाहत है कि क्रान्तिकारियों के बारे में पढ़ाया जाना चाहिए. जिससे बच्चे इतिहास को भली भांति जानें. विष्णुशरण दुबलिश पर कई छात्रों ने पीएचडी भी की है. पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह विष्णु शरण दुबलिश को अपने राजनीतिक गुरु के तौर मानते थे. चौधरी चरण सिंह हमेशा उनका सम्मान करते थे.

