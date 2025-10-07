ETV Bharat / state

यहां विराजमान हैं आराध्य के साथ भक्त, मंदिर में राजस्थानी और मुगल स्थापत्य कला का है बेजोड़ संगम

मीरा बाई जयंती पर जानिए जयपुर के ऐसे मंदिर के बारे में जो प्रेम, भक्ति और वैराग्य के प्रतीक हैं....

जगत शिरोमणि मंदिर
जगत शिरोमणि मंदिर का गर्भगृह (ETV Bharat Jaipur)
जयपुर : मीरा बाई की जयंती 7 अक्टूबर को मनाई जा रही है. यह वह मौका है, जिसे भक्त शिरोमणि की उपाधि हासिल करने वाली मीरा बाई के जीवन और उनकी कृष्ण भक्ति को याद किया जाता है. मीरा बाई की ओर से की गई कृष्ण भजनों और छंदों की रचना आज भी लोकप्रिय हैं. इसके अलावा जयपुर से उनका खास रिश्ता एक ऐसे मंदिर के कारण है, जहां स्वयं मीरा बाई की प्रतिमा को उनके आराध्य भगवान कृष्ण के साथ विराजमान किया गया है. यह प्रतिमा वही है, जिन्हें स्वयं अपने गिरधर गोपाल के रूप में मीरा बाई ने पूजा था.

मीरा बाई को समर्पित मंदिर : जयपुर के आमेर इलाके का जगत शिरोमणि मंदिर एक प्राचीन, भव्य और कलात्मक होने के अलावा आस्था का केंद्र भी है. यह मंदिर भगवान कृष्ण, राधा और मीरा बाई को समर्पित है. जगत शिरोमणि मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल ही नहीं, बल्कि शिल्प और संस्कृति का अनमोल उदाहरण भी है. 400 साल से ज्यादा पुराना यह मंदिर आमेर के ऐतिहासिक किले के पास स्थित है और इतिहास, श्रद्धा और लोककथाओं से जुड़ा हुआ है. मंदिर का निर्माण आमेर की रानी कन्हा कंवर (राजमाता मानसिंह प्रथम की पत्नी) ने 1599 से 1608 ईस्वी के बीच करवाया था. यह मंदिर रानी कन्हा कंवर ने अपने पुत्र जगत सिंह की याद में बनवाया था, जिसकी अल्पायु में ही मृत्यु हो गई थी. यह मंदिर उसी समय की वास्तुकला और धार्मिक भावना का जीवंत प्रमाण है. मंदिर के पुजारी पंडित गौरव शर्मा बताते हैं कि मंदिर में पहले विष्णु भगवान की प्रतिमा की स्थापना की गई थी. मंदिर के गर्भगृह के बाहर प्रमुख 10 अवतारों को प्रदर्शित किया गया है.

यहां विराजमान हैं आराध्य के साथ भक्त (ETV Bharat Jaipur)

पढे़ं. भक्त शिरोमणि मीरा बाई का है पुष्कर से अनोखा नाता, यहां विराजते हैं उनके 'गिरधर गोपाल'

इतिहास के जानकार और आमेर के गाइड महेश शर्मा कहते हैं कि रानी कनकावती ने जब महाराज मानसिंह प्रथम से यह कहा कि आप कुछ ऐसा करें कि पूरा विश्व याद रखें, तो मान सिंह ने इस मंदिर का निर्माण किया. इसके लिए राजा मान सिंह ने मंदिर में मीरा बाई की प्रतिमा स्थापित करवाई और कृष्ण प्रतिमा को यहां विराजमान किया. इसके बाद इसे मीरा-कृष्ण मंदिर के रूप में भी पहचाना गया. उन्होंने बताया कि इसी मंदिर में कृष्ण प्रतिमा के साथ मीरा बाई की मूर्ति का विवाह भी करवाया गया था.

नक्काशीदार स्तंभ और मेहराबें
नक्काशीदार स्तंभ और मेहराबें (ETV Bharat Jaipur)

राजस्थानी और मुगल स्थापत्य शैलियों का सुंदर मेल : 16वीं शताब्दी में बने इस मंदिर का निर्माण दक्षिण शैली में हुआ है. मंदिर के पत्थरों पर बेहतरीन नक्काशी भी की गई है. इस मंदिर की बनावट राजस्थान की परंपरागत राजस्थानी और मुगल स्थापत्य शैलियों का सुंदर मेल है. पूरा मंदिर बलुआ पत्थर, काले पत्थर और संगमरमर से बनाया गया है.

पढे़ं. विश्व का एकमात्र मंदिर जहां मीरा के साथ विराजते हैं भगवान श्रीकृष्ण, राधा की जगह होती है पूजा

कृष्ण और राधा की भक्ति का केंद्र : मंदिर की वास्तुकला में राजस्थानी, मुगल और दक्षिण भारतीय शैली का मिश्रण दिखाई देता है. मंदिर पूरी तरह से पत्थर से निर्मित है और इसकी दीवारों, स्तंभों तथा गर्भगृह पर बारीक नक्काशी की गई है. मंदिर एक ऐसा धार्मिक स्थल है, जहां इतिहास, कला और आध्यात्म का अद्भुत संगम देखने को मिलता है. यह मंदिर न सिर्फ भगवान कृष्ण और राधा की भक्ति का केंद्र है, बल्कि मीरा बाई जैसी महान भक्त की स्मृति को भी जीवित रखता है. राजस्थान के स्थापत्य वैभव को दर्शाते हुए यह मंदिर यह सिद्ध करता है कि हमारे देश की धरोहरें कितनी समृद्ध, संवेदनशील और कलात्मक हैं.

मंदिर के सामने एक बड़ा मंडप है
मंदिर के सामने एक बड़ा मंडप है (ETV Bharat Jaipur)

मंदिर के प्रमुख भाग :

  1. शिल्प और मूर्तिकला : मंदिर के प्रत्येक कोने में देवी-देवताओं, पशु-पक्षियों, फूल-पत्तियों और जीवन के विभिन्न दृश्यों को बेहद बारीकी से उकेरा गया है.
  2. तोरण द्वार : मंदिर का प्रवेश द्वार दो स्तंभों के बीच बना हुआ भव्य तोरण द्वार है, जिस पर हाथी, घोड़े और योद्धाओं की मूर्तियां हैं. यह द्वार राजस्थान की तोरण परंपरा का उत्कृष्ट उदाहरण है
  3. गर्भगृह : मंदिर का गर्भगृह बेहद शांत और आध्यात्मिक वातावरण से युक्त है, जिसमें राधा-कृष्ण की मूर्तियां हैं
  4. मंडप : मंदिर के सामने एक बड़ा मंडप है, जहां श्रद्धालु बैठकर भजन-कीर्तन करते हैं. छत पर की गई चित्रकारी और पत्थरों पर की गई नक्काशी दर्शनीय है.
  5. छतरियां और गुंबद : मंदिर की छत पर बनी छतरियां और गुंबद इसकी राजस्थानी स्थापत्य पहचान को स्पष्ट करती हैं.

इसकी प्रमुख विशेषताएं :

  1. नक्काशीदार स्तंभ और मेहराबें : मंदिर की छतों और दीवारों पर अत्यंत बारीक नक्काशी की गई है, जिनमें देवी-देवताओं, पुष्पों, शंख, घुंघरू और कलात्मक बेल-बूटों की आकृतियां हैं
  2. शिलालेख और चित्रांकन : गर्भगृह के चारों ओर लगे चित्रों में राधा-कृष्ण की लीलाओं को दर्शाया गया है
  3. महामंडप और प्रवेश द्वार : द्वार पर हाथियों, सिंहों और मकरों की शिल्पकारी है, जो शौर्य और शुभता के प्रतीक माने जाते हैं.

पढे़ं. लाखों खर्च, फिर भी नहीं बचा सके 'मीरा की डोली', एक मूर्ति उखाड़ कर ले गए तो अधिकांश के हाथ गायब

मंदिर की मूर्तियों का महत्व : मंदिर में मुख्य रूप से राधा-कृष्ण की एक बेहद प्राचीन और मनोहर मूर्ति विराजित है. कहा जाता है कि यह मूर्ति स्वयं मीरा बाई की आराध्य मूर्ति थी, जिसे मेवाड़ से लाकर यहां स्थापित किया गया. यह मूर्ति काले कसौटी पत्थर की बनी है. राधा जी की मूर्ति के साथ भगवान कृष्ण की मूर्ति को मीरा के गिरधर के रूप में पूजा जाता है. यह भी माना जाता है कि यह मूर्ति साक्षात मेवाड़ के चित्तौड़ से लाई गई थी, वहां से मुगलों के आक्रमण के समय इसे आमेर लाया गया. एक अन्य मान्यता के अनुसार मीरा बाई जब चित्तौड़ से द्वारका जा रही थीं, तब उन्होंने यह मूर्ति आमेर रानी कन्हा कंवर को भेंट में दी थी. रानी कन्हा कंवर का संबंध मेड़ता के राठौड़ वंश से था और वे मीरा बाई की रिश्तेदार भी मानी जाती हैं.

मंदिर का प्रवेश द्वार दो स्तंभों के बीच बना हुआ भव्य तोरण द्वार है
मंदिर का प्रवेश द्वार दो स्तंभों के बीच बना हुआ भव्य तोरण द्वार है (ETV Bharat Jaipur)

गाइड अर्जुन सिंह बताते हैं कि मंदिर वैवाहिक मान्यताओं के अनुसार ही मंदिर के बाहर तोरण द्वार का निर्माण किया गया था. महेश शर्मा ने बताया कि अकबर के सेनापति रहे राजा मान सिंह ने इस मंदिर की शिल्पकला को समृद्ध बनाने के लिए बाहरी कलाकारों की मदद ली और अटक से कटक तक की वास्तुकला का समावेश इस मंदिर में करवाया. बताया कि यहां विराजमान प्रतिमा को लेकर एक मान्यता यह भी है कि यह भगवान गिरधर गोपाल की वह मूर्ति है, जिसे मानसिंह प्रथम मुगलों से बचाकर चित्तौड़ के महल से लाए थे.

मंदिर की शानदार वास्तुकला
मंदिर की शानदार वास्तुकला (ETV Bharat Jaipur)

पढे़ं. जमवारामगढ़ का दांत माता मंदिर: 1700 साल पुराना है मंदिर, पूरी हो जाती है हर मन्नत

राधा-कृष्ण और मीरा बाई तीनों को समर्पित : पहले यह मूर्ति आमेर के पुराने राजमहल के नृसिंह मंदिर में विराजमान की गई थी, आमेर निवासी मनोज पारीक ने बताया कि गिरधर गोपाल उर्फ लालजी को जलझूलनी ग्यारस पर नगर भ्रमण कराने के साथ ही मावठा सरोवर में स्नान कराया जाता था. आमेर के राजाओं ने गिरधर गोपाल का मीरा के संग का विवाह भी कराया था. रानी ने इसे अत्यंत श्रद्धा से स्थापित कराया और इसी कारण यह मंदिर राधा-कृष्ण और मीरा बाई तीनों को समर्पित है. यही कारण है कि यह मंदिर तीनों रूपों प्रेम, भक्ति और वैराग्य का प्रतीक माना जाता है.

400 साल से ज्यादा पुराना यह मंदिर
400 साल से ज्यादा पुराना यह मंदिर (ETV Bharat Jaipur)
  1. मीरा बाई का संबंध : ऐसी आस्था है कि यह वहीं मूर्ति है , जिसके सामने मीरा बाई अपनी भक्ति-भावना से लीन होकर भजन गाया करती थीं
  2. एक जगह तीन दर्शन : यह मंदिर भक्तों के लिए एक ऐसा स्थान है जहाँ राधा-कृष्ण और मीरा तीनों के दर्शन एक साथ किए जा सकते हैं
  3. प्रसिद्ध भजन स्थल : हर साल यहां भजन संध्या, झूलन उत्सव और रासलीला के कार्यक्रम भी आयोजित होते हैं.

इस कारण खास है जगत शिरोमणि मंदिर : इतिहासकार जितेंद्र सिंह शेखावत कहते हैं कि आमेर की सागर रोड पर स्थित जगत शिरोमणि मंदिर भगवान कृष्ण का एक अनूठा मंदिर है, जहां भगवान भक्त मीरा के साथ विराजमान हैं. भक्ति के साथ ही भगवान और भक्त के रिश्ते की पवित्रता को बयां करता यह ऐसा देश का इकलौता मंदिर है. बिना इजाजत मंदिर बनाने पर अकबर नाराज भी हुआ था. अकबर की यात्रा के समय मंदिर को चूने से ढंकवा दिया गया था, सन 1943 में मिजी इस्माइल ने इसे हटवाया था.

पढे़ं. शारदीय नवरात्रि : मां कात्यायनी हर सूनी झोली भरती हैं, पाकिस्तान से भी आते हैं श्रद्धालु

पर्यटन और सांस्कृतिक महत्व : जगत शिरोमणि मंदिर आमेर का प्रमुख पर्यटक आकर्षण भी है. आमेर महल देखने आने वाले हजारों पर्यटक इस मंदिर में भी दर्शन के लिए आते हैं. खासकर त्योहारों के समय जैसे जन्माष्टमी, शरद पूर्णिमा और होली पर यहां विशेष उत्सव होते हैं. मंदिर परिसर स्वच्छ, शांत और अत्यंत आध्यात्मिक वातावरण वाला है, जो किसी भी आगंतुक को आध्यात्मिकता से भर देता है. इसके अलावा यहां कई बॉलीवुड और टॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग की गई है. यहां आए अमेरिकी सैलानी स्टेनी ने बताया कि उन्हें इस मंदिर की वास्तुकला बेहद शानदार लगी. उन्होंने कहा कि सदियों पुरानी इस विरासत को बेहतर तरीके से सहेजा हुआ देखकर उन्हें सुखद अनुभव मिला. स्थानीय निवासी सरिता ने कहा इस मंदिर को देखने के लिए वह बार-बार आती हैं, लेकिन उनका मन नहीं भरता रहा. दिल्ली से आए नवीन ठाकुर ने बताया कि उनका अनुभव मीरा-कृष्ण की प्रतिमाओं को साथ देखकर और बेहतर हो गया.

नक्काशीदार स्तंभ और मेहराबें बनाते हैं इसे अनोखा
नक्काशीदार स्तंभ और मेहराबें बनाते हैं इसे अनोखा (ETV Bharat Jaipur)

त्योहार और आयोजन

  1. जन्माष्टमी : मंदिर में जन्माष्टमी का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, हजारों श्रद्धालु इस अवसर पर आमेर पहुंचते हैं
  2. मीरा महोत्सव : मीरा बाई की स्मृति में हर साल विशेष कार्यक्रम होते हैं, जिसमें भजन, कीर्तन और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां होती हैं
  3. श्रीकृष्ण लीला : रात्रि में श्री कृष्ण लीला का आयोजन किया जाता है, जो दर्शकों को आध्यात्मिक आनंद देता है
