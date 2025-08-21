ETV Bharat / state

कोतवाली सीओ आदित्य दत्त त्रिपाठी ने कहा, बसपा नेता सुशील कुमार भारती के साथ मारपीट के मामले में चार लोग हिरासत में लिये गए हैं.

Photo Credit: ETV Bharat
गोरखपुर में बसपा नेता सुशील कुमार भारती की पिटाई (Photo Credit: ETV Bharat)
गोरखपुर: जिला अस्पताल परिसर में मेडिकल स्टोर संचालक और उसके कर्मचारियों ने मिलकर भांजी अंजली को डिस्चार्ज कराने गए बसपा नेता सुशील कुमार भारती को पीट दिया. बसपा नेता ने एक मेडिकल स्टोर से दवा खरीदी थी, इससे नाराज दूसरे मेडिकल स्टोर के संचालक और कर्मचारियों ने बसपा नेता के साथ मारपीट की. पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है. साथ ही चार लोगों को हिरासत में भी लिया है.

दवा विक्रेता समेत 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज: बहुजन समाज पार्टी के नेता सुशील कुमार भारती की पिटाई का मामला बुधवार को सामने आया. सुशील कुमार भारती सहजनवा विधानसभा के अध्यक्ष हैं. उनकी पिटाई का वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया. इस मामले को लेकर बसपा के नेता लामबंद होकर एसपी सिटी से मिले. इसके बाद गुरुवार को मुकदमा दर्ज हुआ.

बसपा नेता की पिटाई का वीडियो आया सामने (Video Credit: ETV Bharat)

भांजी को डिस्चार्ज कराने अस्पताल गये थे बीएसपी नेता: बसपा नेता सुशील कुमार भारती ने कहा कि मेडिकल स्टोर के कर्मचारियों और अस्पताल के कर्मचारियों की मिली भगत है. वह अस्पताल में भर्ती अपनी भांजी के डिस्चार्ज होने के बाद दवा लेने के लिए मेडिकल स्टोर पर जा रहे थे. अस्पताल परिसर में ही उनके हाथ से दवा की पर्ची मेडिकल स्टोर के कर्मचारियों ने छीन ली. विरोध करने पर मेडिकल स्टोर के कर्मचारी उनके साथ मारपीट करने लगे.

दूसरी दुकान से दवा खरीदने पर बीएसपी नेता को पीटा: पीड़ित बसपा नेता सुशील कुमार भारती की भांजी अंजली का इलाज जिला अस्पताल के न्यू ओपीडी भवन में चल रहा था. अंजली बुखार और प्लेटलेट्स की कमी के कारण भर्ती थी. डॉक्टर ने उसे बुधवार को डिस्चार्ज कर दिया. जब वह दवा खरीदने गये, तो उनके साथ मारपीट की गयी. इस पिटाई से उसके दाहिने हाथ की एक उंगली टूट गई.

Photo Credit: ETV Bharat
बसपा नेता की पिटाई का विरोध (Photo Credit: ETV Bharat)

सूचना मिलने पर डायल 112 की टीम पहुंची: मारपीट की सूचना पर डायल 112 की पुलिस टीम मौके पर पहुंची. तीमारदार और अन्य मरीजों को शांत कराते हुए कार्रवाई का आश्वासन दिया. इसके बाद पीड़ित सुशील कुमार भारती ने कोतवाली थाने में तहरीर दी. पीड़ित बसपा नेता ने कहा कि वह एक मेडिकल स्टोर से दवा लेकर आये थे. इससे नाराज दूसरी दवा के दुकान के संचालक और कर्मचारियों ने उन पर हमला कर दिया. वह चाहते थे कि उनकी दुकान से दवा खरीदी जाती.

सीसीटीवी फुटेज से अभियुक्तों की पहचान करने की कोशिश: जिला अस्पताल में बसपा नेता से मारपीट के मामले में कोतवाली पुलिस ने आरोपी दवा विक्रेता और उसके एक साथी को नामजद करते हुए पांच लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया. कोतवाली पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अभियुक्तों की पहचान करने की कोशिश कर रही है. पुलिस ने चार युवकों को हिरासत में लिया.

