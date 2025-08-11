दुर्ग: जिले से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है. यहां शंकर नगर स्थित एक मेडिकल स्टोर में कार्यरत कर्मचारी ने लगभग 70 लाख रुपये की हेराफेरी कर दी. इतना ही नहीं उसके बाद यह पूरी रकम आईपीएल सट्टेबाज़ी में हार गया.

मालिक को हुआ शक: यह मामला अविनाश मेडिकल स्टोर्स का है, जिसके संचालक अविनाश अग्रवाल ने अपने पुराने कर्मचारी नरेंद्र सिंह राजपूत के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है. नरेंद्र पिछले 25 साल से स्टोर में काम कर रहा था. कर्मचारी दवा दुकानदारों से पैसे वसूलने और अकाउंट संभालने का काम करता था.

5-6 साल से राशि के हिसाब में हेरफेर: अविनाश अग्रवाल को हाल ही में हिसाब-किताब में गड़बड़ी का शक हुआ. जब उन्होंने गहराई से जांच करवाई, तो चौंकाने वाला सच सामने आया. नरेंद्र ने पिछले 5-6 वर्षों में दुकानदारों से वसूल की गई राशि का पूरा हिसाब नहीं दिया था.

पुलिस पूछताछ के बाद फरार: जांच के बाद यह साफ हुआ कि नरेंद्र ने लगभग 70 लाख रुपये का गबन किया है. पुलिस पूछताछ में नरेंद्र ने अपराध भी कबूल किया लेकिन इस बीच वह मौके से फरार हो गया. पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है.