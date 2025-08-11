ETV Bharat / state

मेडिकल स्टोर कर्मचारी ने की 70 लाख की हेराफेरी, सारा पैसा आईपीएल सट्टेबाजी में गंवाया - MEDICAL STORE FRAUD

दुर्ग में एक मेडिकल स्टोर में आरोपी 25 साल से काम कर रहा था. पिछले कुछ सालों से राशि गबन की.

Medical store fraud IPL betting scandal
मेडिकल स्टोर कर्मचारी ने की 70 लाख की हेराफेरी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
Published : August 11, 2025 at 8:26 PM IST

दुर्ग: जिले से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है. यहां शंकर नगर स्थित एक मेडिकल स्टोर में कार्यरत कर्मचारी ने लगभग 70 लाख रुपये की हेराफेरी कर दी. इतना ही नहीं उसके बाद यह पूरी रकम आईपीएल सट्टेबाज़ी में हार गया.

मालिक को हुआ शक: यह मामला अविनाश मेडिकल स्टोर्स का है, जिसके संचालक अविनाश अग्रवाल ने अपने पुराने कर्मचारी नरेंद्र सिंह राजपूत के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है. नरेंद्र पिछले 25 साल से स्टोर में काम कर रहा था. कर्मचारी दवा दुकानदारों से पैसे वसूलने और अकाउंट संभालने का काम करता था.

5-6 साल से राशि के हिसाब में हेरफेर: अविनाश अग्रवाल को हाल ही में हिसाब-किताब में गड़बड़ी का शक हुआ. जब उन्होंने गहराई से जांच करवाई, तो चौंकाने वाला सच सामने आया. नरेंद्र ने पिछले 5-6 वर्षों में दुकानदारों से वसूल की गई राशि का पूरा हिसाब नहीं दिया था.

पुलिस पूछताछ के बाद फरार: जांच के बाद यह साफ हुआ कि नरेंद्र ने लगभग 70 लाख रुपये का गबन किया है. पुलिस पूछताछ में नरेंद्र ने अपराध भी कबूल किया लेकिन इस बीच वह मौके से फरार हो गया. पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है.

आरोपी नरेंद्र सिंह राजपूत के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है. वह फरार है, लेकिन हमारी टीम उसे जल्द गिरफ्तार करेगी— सुखनंदन राठौर, ASP, दुर्ग

