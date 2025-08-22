देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने राज्य के चिकित्सकों को बड़ी राहत और सौगात दी है. प्रांतीय चिकित्सा सेवा संवर्ग (पीएमएससी) के चिकित्साधिकारियों को एसडी एसीपी (SD सीनियर डिवीजन, ACP अस्योर्ड करियर प्रोग्रेशन) का लाभ दिया जाएगा. इस संबंध में स्वास्थ्य सचिव आर. राजेश कुमार ने आदेश जारी कर दिए हैं. स्वास्थ्य सचिव आर राजेश कुमार ने बताया कि सरकार के आदेश पर प्रांतीय चिकित्सा सेवा संवर्ग के चिकित्साधिकारियों को एसडी एसीपी का लाभ साल 2016 में जारी शासनादेश और साल 2019 में जारी शासनादेश में निहित प्रावधानों के तहत दिया जाएगा. स्क्रीनिंग कमेटी की संस्तुति के आधार पर इस लाभ की प्रक्रिया पूरी की जाएगी.

ये मिलेगा लाभ: समय-समय पर चिकित्सा अधिकारियों की ओर से एसडी एसीपी की मांग उठती रही है. इसी क्रम में स्वास्थ्य विभाग ने चिकित्सा अधिकारियों को एसडी एसीपी का लाभ देने का निर्णय लिया है. जिसके तहत लेवल 11 में 70 पद स्वीकृत हैं. जिनका ग्रेड पे 5400 रुपए है. लेवल 12 में 56 पद हैं जिनका ग्रेड पे 6600 रुपए निर्धारित है. लेवल 13 में दो श्रेणियां हैं, जिनमें 27 पद 7600 रुपए ग्रेड पे और 43 पद 8700 रुपए ग्रेड पे वाली हैं. इस तरह सभी स्तरों को मिलाकर कुल 196 पद बनते हैं. इस फैसले से बड़ी संख्या में चिकित्साधिकारियों को लाभ मिलेगा और स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सशक्त बनाने में मदद मिलेगी.

चिकित्सा अधिकारियों को दी गई सौगात को लेकर सीएम धामी ने कहा कि राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं की रीढ़ हमारे डॉक्टर हैं. ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर पहाड़ की कठिन परिस्थितियों में भी चिकित्सक पूरी निष्ठा से कार्य कर रहे हैं. उनके हितों का ध्यान रखना हमारी प्राथमिकता है. एसीपी का लाभ मिलने से चिकित्सकों को न केवल आर्थिक मजबूती मिलेगी, बल्कि सेवा के प्रति और अधिक समर्पण की भावना भी बढ़ेगी. सरकार हमेशा अपने डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों के साथ खड़ी है.

बता दें कि उत्तराखंड में प्रांतीय चिकित्सा सेवा संवर्ग के चिकित्साधिकारियों की ओर से एसडी एसीपी की मांग लगातार उठाई जा रही थी. हालांकि, सामान्य रूप से एसीपी योजना सरकारी कर्मचारियों, जिसमें चिकित्साधिकारी शामिल हैं, को नियमित समय अंतराल (आमतौर पर 8, 16, और 24 वर्ष की सेवा के बाद) पर वेतन वृद्धि या वित्तीय उन्नयन प्रदान करती है, यदि उन्हें पदोन्नति नहीं मिलती. उत्तराखंड में प्रांतीय चिकित्सा सेवा संवर्ग के चिकित्साधिकारियों के लिए एसीपी लाभ की चर्चा समय-समय पर होती रही है. जिसके लिए अब सरकार ने आदेश जारी कर दिया है.

ये भी पढ़ें: