मेजर ऐश्वर्या वीजी चुनी गईं कोर्स की सर्वश्रेष्ठ ऑल-राउंड अधिकारी; मिली कमांडेंट रोलिंग ट्रॉफी

मेजर ऐश्वर्या वीजी को कमांडेंट रोलिंग ट्रॉफी दी गयी ( Photo Credit: Army PRO )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : September 18, 2025 at 6:38 PM IST 2 Min Read