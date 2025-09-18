मेजर ऐश्वर्या वीजी चुनी गईं कोर्स की सर्वश्रेष्ठ ऑल-राउंड अधिकारी; मिली कमांडेंट रोलिंग ट्रॉफी
मध्य कमान के जनसंपर्क अधिकारी शांतनु प्रताप सिंह ने कहा, इस कोर्स में त्रिसेवा प्रतिनिधित्व वाली 34 महिला अधिकारियों सहित 118 अधिकारी शामिल थे.
September 18, 2025
लखनऊ: मेडिकल ऑफिसर्स बेसिक कोर्स के सफल समापन पर गुरुवार को ऑफिसर्स ट्रेनिंग कॉलेज (ओटीसी), आर्मी मेडिकल कोर सेंटर एवं कॉलेज में कोर्स समापन परेड हुई. आठ हफ्ते के इस पाठ्यक्रम में युवा सशस्त्र बलों के चिकित्सा और दंत चिकित्सा अधिकारियों को गहन युद्ध चिकित्सा सहायता प्रशिक्षण दिया गया.
यह पहला ऐसा पाठ्यक्रम था, जिसमें अधिकारी पहले ट्रॉमा लाइफ सपोर्ट प्रदाता पाठ्यक्रम में हिस्सा लेने में सक्षम हुए.
सैन्य परंपराओं के साथ हुई परेड: मध्य कमान के जनसंपर्क अधिकारी शांतनु प्रताप सिंह ने बताया कि इस पाठ्यक्रम में त्रिसेवा प्रतिनिधित्व वाली 34 महिला अधिकारियों सहित 118 अधिकारी शामिल थे. परेड को सैन्य परंपराओं के साथ आयोजित किया गया. कोर्स समापन परेड की समीक्षा सेना चिकित्सा कोर केंद्र एवं कॉलेज के कमांडेंट और एएमसी अभिलेख प्रमुख व कर्नल कमांडेंट एएमसी लेफ्टिनेंट जनरल शिवेंद्र सिंह ने की.
सुमित यादव को अशोक चक्र मेमोरियल ट्रॉफी: मेजर ऐश्वर्या वीजी, कमान अस्पताल, उत्तरी कमान उधमपुर को पाठ्यक्रम का सर्वश्रेष्ठ ऑल-राउंड अधिकारी चुना गया और उन्हें कमांडेंट रोलिंग ट्रॉफी प्रदान किया गया. फील्ड इवेंट में सर्वश्रेष्ठ अधिकारी के लिए 319 फील्ड अस्पताल के सुमित यादव को मेजर लैशराम ज्योतिन सिंह अशोक चक्र मेमोरियल ट्रॉफी से भी सम्मानित किया गया.
पेशेवर दक्षता बनाए रखने की अपील: युवा अधिकारियों को संबोधित करते हुए समीक्षा अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल शिवेंद्र सिंह ने उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन और परेड के सावधानीपूर्वक संचालन के लिए उन सभी की सराहना की. उन्हें पेशेवर दक्षता के उच्चतम क्रम को बनाए रखते हुए सशस्त्र बल चिकित्सा सेवाओं की परंपराओं को बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित किया.
ऑफिसर्स ट्रेनिंग कॉलेज में हुई ट्रेनिंग: जनसंपर्क अधिकारी शांतनु प्रताप सिंह ने बताया कि जनरल ऑफिसर ने अधिकारियों को ऑफिसर्स ट्रेनिंग कॉलेज में दिए गए ज्ञान को लगातार बेहतर करने और आगे बढ़ाने की सलाह दी. 200 से अधिक गौरवान्वित माता-पिता और पाठ्यक्रम अधिकारियों के करीबियों के साथ बड़ी संख्या में सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा अधिकारियों ने परेड देखी.
