ETV Bharat / state

LNJP अस्पताल में अब जेनेटिक बीमिरियों का भी होगा इलाज, नवजात बच्चों के लिए बनेगा ब्रेस्ट मिल्क यूनिट - NEW HEALTH FACILITY IN LOKNAYAK

नवजात बच्चों के लिए शुरू हुआ नया वार्ड ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Delhi Team Published : May 29, 2025 at 4:36 PM IST | Updated : May 29, 2025 at 6:06 PM IST 4 Min Read

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार के सबसे बड़े अस्पताल लोकनायक में गुरुवार को में तीन अत्याधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं का शुभारंभ किया गया. इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह केवल नई शुरुआत नहीं, बल्कि राजधानी की स्वास्थ्य व्यवस्था को सशक्त करने की दिशा में एक बड़ा कदम है. मुख्यमंत्री ने सबसे पहले मेडिकल जेनेटिक वार्ड का उद्घाटन किया. यह दिल्ली का पहला ऐसा केंद्र है जहां उन नवजात शिशुओं का इलाज संभव होगा, जो जन्म से पहले ही अपने जीन्स में गंभीर बीमारियां लेकर आते हैं. यहां इलाज के लिए पहले वार्ड की सुविधा नहीं थी जो अब शुरू की गई है इससे पहले यहां बच्चों का इलाज सिर्फ जेनेटिक विभाग की ओपीडी में ही होता था. सीएम ने कहा कि यह वार्ड प्रधानमंत्री के स्वस्थ बालक, सशक्त भारत के विज़न को मूर्त रूप देता है.यहां एक बूंद खून से यह पता चल सकेगा कि शिशु को भविष्य में कौन-सी आनुवंशिक बीमारी हो सकती है. नेशनल एडेवांस टेस्टिंग (NAT) लैब की शुरुआत: दूसरी सुविधा के रूप में नेशनल एडेवांस टेस्टिंग (एनएटी) लैब की शुरुआत की गई. इस अत्याधुनिक लैब के माध्यम से रक्त जनित रोगों की पहले ही पहचान की जा सकेगी, जिससे कई जानें बचाई जा सकेंगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि खून से जीवन बचता है, और इस लैब के जरिए हम कई जीवन समय रहते सुरक्षित कर सकेंगे. तीसरी पहल ह्यूमन मिल्क बैंक की है, जहां उन माताओं का दूध संग्रह किया जाएगा जो अन्य नवजातों को दूध देने में सक्षम हैं. इस दूध को जरूरतमंद शिशुओं तक पहुंचाकर कुपोषण व शिशु मृत्यु दर को कम करने में मदद मिलेगी. पिछली सरकार में स्वास्थ्य व्यवस्था के नाम पर सिर्फ दिखावा: इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने पिछली सरकारों पर भी तीखा प्रहार किया. उन्होंने कहा कि पिछले 10-11 वर्षों में स्वास्थ्य व्यवस्था के नाम पर दिल्ली को सिर्फ दिखावा मिला. आज हालात यह हैं कि दिल्ली में प्रति हजार जनसंख्या पर एक भी बेड उपलब्ध नहीं है और निजी अस्पतालों को जोड़ भी दें तो यह अनुपात सिर्फ 1.5 बेड तक हो पाता है. मुख्यमंत्री ने दिल्ली के अस्पतालों में स्टाफ, मशीनों और दवाओं की भारी कमी को उजागर करते हुए कहा कि उनकी सरकार इन सभी क्षेत्रों में सुधार के लिए कटिबद्ध है. अस्पतालों में डाक्टर, नर्स और तकनीकी स्टाफ की भारी कमी है. मरीजों की लंबी कतारें इसी का नतीजा हैं. हम जल्द ही बड़े स्तर पर स्टाफ की भर्ती शुरू करेंगे.

Last Updated : May 29, 2025 at 6:06 PM IST