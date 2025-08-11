जोधपुर: चेन्नई स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट एंड लंग ट्रांसप्लांट एंड मैकेनिकल सर्कुलेटरी सपोर्ट के कार्डियक साइंसेज चेयरमैन एवं निदेशक डॉ. केआर बालकृष्णन ने युवा डॉक्टर्स से कहा कि वे अपने काम के दौरान अवसर पहचानें और उन्हें अनुसंधान में बदलने के बारे में सोचें. एम्स जोधपुर के नए पीजी बैच की पिनअप सेरेमनी में सोमवार को डॉ. बालकृष्णन ने देश में चिकित्सा क्षेत्र में प्रमुख कार्यों की जानकारी दी. उन्होंने कहा कि जल्दी ही अंगों को लंबे समय तक जीवित रखना संभव होगा. महंगे डिवाइस सस्ती कीमत पर देने पर काम चल रहा है.

निदेशक डॉ. केआर बालकृष्णन ने एम्स के ऑडिटोरियम में समारोह में कहा कि आप सभी दुनिया की कठिनतम परीक्षाओं में से एक पास कर यहां पहुंचे हैं. मुझे पीजी का पहला दिन याद है. भारत के डॉक्टर्स का पूरी दुनिया सम्मान करती है. आप यहां बहुत प्रैक्टिकल वर्क करते हैं. सबसे ज्यादा इमरजेंसी देखते हैं. यह आपका अनुभव है, जिसे आपको अनुसंधान की ओर ले जाना चाहिए.

डॉक्टरी व इंजीनियरिंग में तालमेल क्यों जरूरी: डॉ. बालकृष्णन ने कहा कि आप जहां बैठे हैं, उस जगह लगभग 40 साल पहले मैं बैठता था. तब हमारे पास ना व्हाट्सएप था, ना जीमेल और ना ही सेलफोन. किसी को कॉल करने के लिए ऑपरेटर के पास जाना पड़ता था. नंबर डायल करना इंतजार करना पड़ता जब तक कि दूसरी तरफ से व्यक्ति कॉल का जवाब न दें. उन्होंने कहा कि आज मुख्य रूप से दो बात करना चाहता हूं. पहला-चिकित्सा में अनुसंधान के बारे में सोचना क्यों जरूरी है और दूसरा-नए विचार विकसित करने में चिकित्सक और इंजीनियर के बीच सोच का मेल कितना जरूरी है?.

बीमारियों का शुरू में पता लगाने की कोशिश: डॉ. बालकृष्णन ने कहा कि बतौर मेडिकल छात्र 'मैं सोचता था कि डॉक्टर उन बीमारियों का इलाज करते हैं, जो पहले से हो चुकी. वहीं इंजीनियर समस्या हल करने के लिए चीजें बनाते हैं. दोनों दृष्टिकोण जोड़ दें यानी चिकित्सा का ज्ञान और इंजीनियरिंग का नवाचार तो बीमारी की रोकथाम और इलाज में नए तरीके खोज सकते हैं. इसी सोच ने मुझे मेडिकल डिवाइस के विकास और डिजिटल स्वास्थ्य तकनीक पर काम करने को प्रेरित किया. मैंने कई ऐसे प्रोजेक्ट्स पर काम किया, जहां कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग की मदद से बीमारियों का शुरुआती चरण में पता लगा बेहतर इलाज देने की कोशिश की'.

एम्स में ऑर्गन ट्रांसप्लांट ज्यादा: एम्स के कार्यकारी निदेशक डॉ.गोवर्धन दत्त पुरी ने एम्स में ऑर्गन ट्रांसप्लांट की जानकारी दी. हाल में हमारा दूसरा बॉन मैरो ट्रांसप्लांट हुआ. आईआईटी जोधपुर के निदेशक प्रो. अविनाश अग्रवाल ने तकनीक के सहयोग से उपचार की संभावना पर बात रखी. उन्होंने कहा कि जोधपुर की आईआईटी और एम्स मिलकर इस दिशा में काम कर रहे हैं.

आर्गन बैंक की तरफ कदम: डॉ. बालकृष्णनन ने कहा कि एम्स के कार्डियोथोरेसिक सर्जरी विभाग के साथ कार्यक्रम शुरू करने पर विचार किया. आपके सामने चुनौती है कि आप राजस्थान के मध्य में हैं और कोई अंग उपलब्ध हो एवं उसे अहमदाबाद, जयपुर, दिल्ली से आप उस अंग को चार घंटे के व्यवहार्य समय अंतराल में इस स्थान पर कैसे लाएंगे? आपके पास ज्यादा फ्लाइट्स नहीं हो, जबकि आपका हृदय चार घंटे ही दुरुस्त रह सकता है. हमने बेंगलूरु में भारतीय दृष्टि संस्थान के साथ मिलकर एक अंग-पर्याप्त प्रणाली तैयार की, जो बड़ा प्रयोग है. यह कोयंबटूर के पीएसजी कॉलेज में किया जा रहा है, जहां हृदय को 12 घंटे ठंडी अवस्था में रखा गया. फिर 12 घंटे की स्कीमा के बाद इसे पुनः प्रवाहित करते हैं तो यह काफी तेजी से धड़कने लगता है. इसका मतलब है कि आप भविष्य में किसी समय एक अंग बैंक देख सकते हैं, जैसे आपके पास ब्लड बैंक है. सबसे अच्छी बात है कि आप एक अंग को दो, तीन दिन या शायद छह महीने तक संरक्षित रख सकेंगे.

किफायती कीमत पर महंगे उपकरण: डॉ. बालकृष्णनन ने कहा कि 'हमने दो कंपनियां शुरू की. एक कृत्रिम हृदय बनाने की थी, जो अधिक किफायती है. लगभग 10-12 लाख तक. पशु पर प्रायोगिक प्रत्यारोपण का दौर चल रहा है. हम मानव परीक्षणों के लिए सीडास्कोप की प्रतीक्षा कर रहे हैं. हमने आईडी मद्रास रिसर्च पैक में एक और कंपनी भी शुरू की. माइक्रो एक्सियल कैथोड पंप के साथ कैथोड पंप बना रही है. मौजूदा पंप की कीमत लगभग 27 लाख है. फिर हम इसे बाजार में 8—10 लाख तक लाना चाहेंगे'.