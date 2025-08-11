जयपुरः चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर की मंजूरी के बाद नव चयनित 1699 चिकित्सा अधिकारियों को नियुक्ति प्रदान करते हुए पदस्थापन आदेश जारी किए गए हैं. चिकित्सा मंत्री ने कहा है कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग प्रदेश के चिकित्सा संस्थानों में मानव संसाधन की कमी को दूर करने के लिए निरंतर मिशन मोड में भर्तियां कर रहा है. डेढ़ वर्ष के अल्प समय में ही राजपत्रित एवं अराजपत्रित संवर्ग में करीब 24 हजार नियुक्तियां प्रदान की जा चुकी हैं तथा करीब 26 हजार पदों पर भर्तियां प्रक्रियाधीन हैं.

सोमवार को राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के माध्यम से नव चयनित 1699 चिकित्सा अधिकारियों को प्रदेश के विभिन्न चिकित्सा संस्थानों में नियुक्त किया गया है. इन चिकित्सा अधिकारियों का पदस्थापन होने से शहरों से लेकर दूर-दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में भी चिकित्सकों की कमी दूर हो सकेगी.

रिक्त पदो पर नियुक्तिः प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने बताया कि नव चयनित चिकित्सा अधिकारियों को प्रदेश के जिला अस्पतालों, उप जिला अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में नियुक्ति प्रदान की गई है. इससे निचले स्तर तक स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने में मदद मिलेगी. साथ ही, जिन चिकित्सा संस्थानों में लंबे समय से चिकित्सकों के पद रिक्त चल रहे थे वे भर जाएंगे.

25 अगस्त तक कार्यग्रहण जरुरीः उन्होंने बताया कि सभी नवचयनित चिकित्सकों को पूरी पारदर्शिता के साथ पोर्टल से उनकी वरीयता के अनुसार पदस्थापित किया गया है. पदस्थापन में यह भी ध्यान रखा गया है कि सभी क्षेत्रों में समान रूप से चिकित्सकों के रिक्त पद भरे जा सकें. उन्होंने बताया कि नव नियुक्त चिकित्सकों को 26 अगस्त तक कार्यग्रहण करना होगा, अन्यथा नियुक्ति आदेश स्वत: निरस्त समझे जाएंगे. चिकित्सक नियुक्ति आदेश की प्रति राज हैल्थ पोर्टल से डाउनलोड कर अपने लॉगिन के माध्यम से ऑनलाइन ही कार्यग्रहण करेंगे.