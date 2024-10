ETV Bharat / state

बागपत, हाथरस और कासगंज में खुलेंगे मेडिकल कॉलेज, नीट यूजी काउंसिलिंग में 5 तक लेना होगा दाखिला - New Medical Colleges in UP

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : 36 minutes ago

यूपी में मेडिकल कॉलेजों की संख्या 39 से बढ़कर 78 हो गई है ( Photo Credit- ETV Bharat )

लखनऊ: वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज की योजना के तहत साढ़े सात सालों में प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या 39 से 78 हो गई. वहीं एमबीबीएस सीटों की संख्या 5,390 से बढ़कर 11 हजार 200 और पीजी की तीन हजार 781 सीट्स हो चुकी है. अकेले सरकारी मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस की 5,150 सीट्स हो चुकी हैं.



चिकित्सा शिक्षा महानिदेशक किंजल सिंह ने बताया कि वर्ष 2016 में प्रदेश के 14 सरकारी और 25 निजी मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस की कुल पांच हजार 390 सीट्स थीं. इनमें सरकारी कॉलेजों में पांच हजार 150 सरकारी सीट्स और 6050 सीट्स प्राइवेट कॉलेज की हैं. इसी तरह 2016 में पीजी की 1,344 सीट्स थीं, जो कि बढ़कर तीन हजार 781 हो चुकी हैं. इनमें सरकारी कॉलेजों में 1,759 और निजी कॉलेजों की 2022 सीट्स हैं. इस सत्र 2024-25 में राज्य के 12 नए स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय की कुल सीट्स में 85 प्रतिशत सीटों पर दाखिले के लिए काउंसिलिंग चल रही है. पहले चरण की काउंसिलिंग में अधिकांश सीट्स भर चुकी हैं. अमेठी में मेडिकल कॉलेज निर्माणाधीन है. (Photo Credit- ETV Bharat)