एक ईमेल से मच गया मेडिकल कॉलेज नेरचौक में हड़कंप, प्रशासन ने मरीजों को निकाला बाहर, फिर जानें क्या हुआ?

बता दें कि आज सुबह मेडिकल कॉलेज नेरचौक को बम से उड़ाने की धमकी मिली, जिसके बाद कॉलेज प्रशासन और पुलिस प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है. यह धमकी ईमेल के माध्यम से दी गई. एहतियातन पुलिस ने मेडिकल कॉलेज नेरचौक परिसर को खाली करवाया है. बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वायड की टीमें को मौके पर बुलाया गया. टीम कॉलेज एवं अस्पताल परिसर में जांच कर रही है.

एसडीएम बल्ह स्मृतिका नेगी ने बताया, "प्रारंभिक जांच में मेडिकल कॉलेज नेरचौक को बम से उड़ाने की धमकी वाला ईमेल मिला. लेकिन जांच में पता चला है कि जो ईमेल आई है, उसमें तमिलनाडु के सीएम सचिवालय और मेडिकल कॉलेज को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है. लेकिन गलती से यह ईमेल मेडिकल कॉलेज नेरचौक की अधिकारिक ईमेल आईडी पर रिसीव हुई है. यह ईमेल एसपी मंडी और एसएचओ सदर की ईमेल आईडी पर भी प्राप्त हुई है. हालांकि, प्रशासन की ओर से यहां भी पूरी एहतियात बरती जा रही है".

मंडी: हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले स्थित मेडिकल कॉलेज नेरचौक (श्री लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज) में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब ईमेल के जरिए मेडिकल कॉलेज को बम से उड़ाने की धमकी मिली. ईमेल मिलते ही मेडिकल कॉलेज प्रशासन में अफरा-तफरी मच गई. इसकी सूचना पुलिस प्रशासन को दी गई, मौके पर बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड की टीमों को बुलाया गया. आनन-फानन में कॉलेज परिसर को खाली करवाकर, पूरे परिसर की तलाशी ली गई. वहीं, लेकिन कहीं कुछ भी नहीं मिला.

डीएसपी हेडक्वार्टर दिनेश कुमार ने बताया, "सूचना मिलने के बाद पुलिस टीमों ने मौके पर पहुंचकर सारे परिसर की जांच शुरू कर दी है. सुरक्षा के लिहाज से परिसर को खाली करवाया गया है. इससे पहले भी मिल कई धमकियां चुकी हैं, जो बाद में फर्जी निकली थी".

मेडिकल कॉलेज नेरचौक में चलाया गया सर्च ऑपरेशन (ETV Bharat)

श्री लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज नेरचौक को बम से उड़ाने की धमकी मात्र एक अफवाह निकली. धमकी भरी ईमेल के बाद पुलिस और सर्च टीमों ने दिन भर मेडिकल कॉलेज का चप्पा-चप्पा छान मारा, लेकिन कहीं पर भी कुछ नहीं मिला. प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार, यह धमकी भरी ईमेल तमिलनाडु के लिए थी, लेकिन इसे मेडिकल कॉलेज नेरचौक की अधिकारिक ईमेल पर भी भेजा गया था. ईमेल मिलने के बाद कॉलेज प्रबंधन ने कोई कोताही नहीं बरती और पुलिस व प्रशासन को इसकी सूचना दी गई. वहीं, धमकी भरा ईमेल मिलने के बाद पुलिस प्रशासन ने एहतियातन ओपीडी के लिए आए मरीजों और तीमारदारों को वहां से सुरक्षित बाहर निकालना शुरू कर दिया. पुलिस की सर्च टीमों ने मेडिकल कॉलेज पहुंचकर तुरंत प्रभाव से सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया.

एसपी मंडी साक्षी वर्मा ने बताया, "दिनभर चले सर्च ऑपरेशन के बाद कोई भी संदिग्ध वस्तु पूरे परिसर में नहीं मिली है. ईमेल भेजने वाले की तलाश की जा रही है, जो ईमेल भेजी गई थी वो मेडिकल कॉलेज की अधिकारिक ईमेल आईडी पर भेजी गई थी, लेकिन अंदर में उसमें लिखा किसी और स्थान के बारे में था. पुलिस ने एहतियातन मौके पर सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन कुछ भी संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं हुई".

परिसर में मौजूद थे एक हजार से अधिक लोग

जिस वक्त ये ईमेल प्राप्त हुई उस वक्त पूरे परिसर में एक हजार से अधिक लोग मौजूद थे. इसमें 400 से अधिक लोग तो आईपीडी में ही भर्ती थे, जबकि ओपीडी के लिए आए और स्टाफ सहित प्रशिक्षुओं की संख्या अलग से थी. एमएस डॉ. रजनीश ने बताया, "आईपीडी के मरीजों को छोड़कर बाकी सभी को बाहर निकाल दिया गया था. जो लोग आईपीडी में भर्ती थे, उन्हें पूरी तरह से सुरक्षा का आश्वासन दिया गया था. सर्च ऑपरेशन पूरा होने के बाद और पुलिस की तरफ से क्लीयरेंस मिलने के बाद ही ओपीडी चलाई जाएगी. हालांकि, दिनभर आपातकालीन सेवाओं को जारी रखा गया. वहीं, अभी तक खतरे वाली कोई बात सामने नहीं आई है".

बम से उड़ाने की धमकी मिलने पर OPD में पसरा सन्नाटा (ETV Bharat)

लोगों को झेलनी पड़ी परेशानी

वहीं, उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज आए लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा. क्योंकि लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मामला था, इसलिए इमरजेंसी सेवाओं को जारी रखा गया और लोगों को पुलिस की जांच के बाद ही अंदर जाने दिया गया. ओपीडी में चेकअप करवाने आए लोगों को दिनभर के इंतजार के बाद शाम को ऐसे ही वापस लौटना पड़ा.

बता दें कि इस तरह की पहले भी हिमाचल प्रदेश सचिवालय, हाईकोर्ट, डीसी मंडी के ऑफिस सहित प्रदेश के कई प्रमुख सरकारी संस्थानों को बम से उड़ाने की इस तरह की धमकियां मिल चुकी हैं. सभी जगहों पर एहतियात के तौर पर प्रशासन द्वारा पूरी जांच पड़ताल करवाई गई और बाद में कुछ भी नहीं मिला था. वहीं, अभी तक ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी भेजने वाले किसी भी व्यक्ति या गिरोह को नहीं पकड़ा जा सका है.

