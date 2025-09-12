ETV Bharat / state

गांव में डायरिया फैलने के बाद लगा मेडिकल कैंप, कुछ घरों में ग्रामीण ताला लगाकर अस्पताल में भी भर्ती

2 लोगों की मौत भी हुई है. लेकिन इसकी वजह सिर्फ डायरिया ही है इसकी पुष्टि नहीं हुई है.

medical camp in village
गांव में डायरिया फैलने के बाद लगा मेडिकल कैंप (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 12, 2025 at 8:43 PM IST

3 Min Read
गौरेला पेंड्रा मरवाही: जिले के गौरेला विकासखण्ड के बैगा बाहुल्य गांव साल्हेघोरी में डायरिया फैलने से लोग परेशान हैं. राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाने वाले बैगा आदिवासी समाज के 2 लोगो की दो दिनों में मौत भी हो चुकी है. आनन फानन में स्वास्थ्य अमले ने कैम्प लगाया है और अब गांव में पहुंचकर डोर टू डोर संक्रमित लोगों की पहचान कर रहा है.

घरों में लगे ताले: इस दौरान कुछ ग्रामीण तो घरों में ताला लगाकर अस्पताल में इलाज करवा रहे हैं. उल्टी दस्त से पीड़ित दो दर्जन से अधिक लोग अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं. बैगा आदिवासी बाहुल्य गांव साल्हेघोरी में एक माह में दूसरी बार डायरिया फैला है. पिछले एक माह में अलग अलग मोहल्ले में 1 आदिवासी सहित 4 बैगा लोगों की मौत हो गई है.

इस तरह हुई मौत: पिछले 2 दिनों में एक ही घर के दो लोग पिता-पुत्री की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड में है. बता दें कि ठेंगरा पानी में रहने वाले कलेश बैगा 40 साल और उसकी बेटी मंगली बाई बैगा उम्र 21 साल की अचानक तबीयत बिगड़ी थी. उल्टी होने के बाद जब पीड़ित के परिजन कलेश को अस्पताल ले जाने निकले तो गांव में ही कलेश बैगा की मौत हो गई. जबकि मंगली बाई बैगा की मौत अस्पताल पहुंचने से पहले हो गई. दूसरी ओर गांव में कई घर ऐसे है जहां के रहने वाले लोग घरों में ताला बंद कर अस्पताल में इलाज करवा रहे हैं

medical camp in village
डायरिया से ही मौत, ये साफ नहीं: स्वास्थ्य विभाग यह मान रहा है कि उल्टी दस्त से गांव के कई लोग पीड़ित हैं. उनका इलाज भी जारी है लेकिन जो मौतें हुईं हैं उसकी वजह सिर्फ डायरिया है यह अब तक विभाग पुष्टि नहीं कर पा रहा है.

medical camp in village
फिलहाल 2 दिन से कोई केस नहीं मिला है. फिर भी एहतियातन जांच जारी है, फिलहाल स्थिति कंट्रोल में हैं- डॉ सतीश अर्गल BMO गौरेला

एक साथ 2 बैगाओं की मौत से ग्रामीण काफी डरे सहमे हैं पिछले 1 माह में इसी ग्राम पंचायत में 1 आदिवासी सहित 4 मौत से कई सवाल उठ रहे हैं. ग्रामीणों का कहना है कि गांव में झोलाछाप डॉक्टर आया था पर कलेश और मंगली बाई की हालत देख भाग गया इलाज भी नहीं किया. अब स्वास्थ्य विभाग गांव में पंचायत भवन में ही कैंप लगाकर स्थिति को सामान्य बता रहा है.

GPM जिले में फिर डायरिया की दस्तक, एक महीने के अंदर फिर फैली बीमारी, 2 की मौत
जीपीएम में डायरिया से 2 मौतों की पुष्टि, स्वास्थ्य मंत्री ने किया जिला अस्पताल का दौरा
डायरिया की चपेट में आया GPM जिले का गांव, 2 लोगों की मौत, हर घर में मरीज

