देहरादून: उत्तराखंड में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते तमाम क्षेत्रों में आपदा आई हुई है. जिसके चलते आपदा प्रबंधन विभाग के कर्मचारी इन दिनों काफी तनाव में हैं. ऐसे में उत्तराखंड आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के कर्मचारियों का तनाव दूर करने के लिए प्राकृतिक चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया. इस शिविर के दौरान कर्मचारियों को मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए योग, प्राणायाम और सही दिनचर्या की जानकारी दी गई. जिन क्षेत्रों में आपदा आई है और जहां ग्राउंड जीरो पर कर्मचारी काम कर रहे ऐसे कर्मचारियों को प्राकृतिक चिकित्सा शिविर की ज्यादा जरूरत है.

उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रशासन आनंद स्वरूप ने कहा कि आजकल की व्यस्त जीवनशैली और बढ़ते तनाव के कारण कर्मचारियों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है. ऐसे में आयुर्वेदिक चिकित्सा और प्राकृतिक उपचार स्वस्थ रहने में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं. जिसके चलते उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में मासिक प्राकृतिक चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया.

एसीईओ स्वरूप ने कहा प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतियों के जरिए कर्मचारी न सिर्फ विपरीत परिस्थितियों में तनाव मुक्त रहते हुए प्रेशर को अच्छे से हैंडल कर सकते हैं बल्कि स्वस्थ जीवन की ओर भी अग्रसर हो सकते हैं. शिविर में कर्मचारियों को योग, प्राणायाम और सही दिनचर्या की जानकारी दी गई. साथ ही कहा कि यूएसडीएमए और आपदा प्रबंधन विभाग के कर्मचारी हर समय एलर्ट मोड पर रहते हैं. दिन-हो या रात, जरूरत पड़ने पर तत्काल ही कार्यालय पहुंचकर कार्य करते हैं. ऐसे में कर्मचारी निरोगी और स्वस्थ रहें, इसी उद्देश्य से इस शिविर का आयोजन किया गया है.

प्राकृतिक चिकित्सा शिविर को हर महीने एक दिन के लिए यूएसडीएमए में आयोजित किया जाएगा. संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओबैदुल्लाह अंसारी ने कहा शिविर में 86 अधिकारियों और कर्मचारियों का निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण किया गया. साथ ही सभी को निशुल्क आयुर्वेदिक औषधियां भी वितरित की गईं. शिविर में योग, प्राणायाम, संतुलित दिनचर्या और ऋतु अनुसार जीवनशैली (ऋतुचर्या) पर विशेषज्ञों द्वारा मार्गदर्शन दिया गया.

सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन ने कहा आयुर्वेद न केवल रोग निवारण, बल्कि संपूर्ण स्वास्थ्य संवर्धन का जरिया बन सकता है. इस शिविर के जरिए वो आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्राकृतिक चिकित्सा के लाभों से रूबरू कराना चाहते हैं, जिससे वे अपने कार्यस्थल पर अधिक सकारात्मकता और उत्पादकता के साथ योगदान दे सकें. उन्होंने कहा यह शिविर न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक कल्याण की दिशा में भी बेहतर कदम साबित होगा.

