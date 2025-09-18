ETV Bharat / state

रांची प्रेस क्लब के मीडिया कप फुटबॉल टूर्नामेंट में बेतला ने जीता खिताब, राजमहल को 2–0 से हराया

रांची: कलम और माइक थामे पत्रकार जब खेल के मैदान में उतरे तो उनकी जुझारू प्रतिभा भी सबके सामने आ गई. रांची प्रेस क्लब द्वारा आयोजित मीडिया कप फुटबॉल टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले में बुधवार को बेतला की टीम ने राजमहल को 2-0 से मात देकर चैंपियन ट्रॉफी अपने नाम की.

फाइनल मैच का शुभारंभ राज्य के खेलकूद एवं युवा विभाग के मंत्री सुदिव्य कुमार ने किक मारकर किया. इस मौके पर उन्होंने कहा कि कलम के सिपाही खेल के मैदान में भी जौहर दिखाए हैं. पत्रकार साथियों का यह उत्साह और प्रतिभा वाकई प्रेरणादायक है. वहीं, विजेता टीम को ट्रॉफी प्रदान करते हुए केंद्रीय रक्षा राज्यमंत्री संजय सेठ ने कहा कि रांची प्रेस क्लब का यह शानदार आयोजन खेल भावना और सामूहिक सहभागिता का उदाहरण है.

रोमांचक रहा फाइनल

सीसीएल द्वारा प्रायोजित इस टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला बेहद रोमांचक रहा. पहले हाफ में दोनों टीमों के बीच जोरदार टक्कर देखने को मिली, लेकिन एक भी गोल नहीं हो सका. दूसरे हाफ में बेतला ने आक्रामक रुख अपनाया. टीम की ओर से नूतन तिर्की ने पहला गोल दागकर खाता खोला. इसके बाद शंकर ठाकुर ने एक और गोल दागा और बेतला को 2-0 की निर्णायक बढ़त दिला दी. राजमहल की टीम ने वापसी की पूरी कोशिश की, लेकिन गोल करने में असफल रही.

खिलाड़ियों से हाथ मिलाते मंत्री सुदिव्य कुमार (ETV BHARAT)

खिलाड़ियों को मिला सम्मान