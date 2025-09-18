रांची प्रेस क्लब के मीडिया कप फुटबॉल टूर्नामेंट में बेतला ने जीता खिताब, राजमहल को 2–0 से हराया
मीडिया कप फुटबॉल टूर्नामेंट काफी रोमांचक रहा. बेतला ने राजमहल को 2-0 से मात देकर खिताब अपने नाम किया.
रांची: कलम और माइक थामे पत्रकार जब खेल के मैदान में उतरे तो उनकी जुझारू प्रतिभा भी सबके सामने आ गई. रांची प्रेस क्लब द्वारा आयोजित मीडिया कप फुटबॉल टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले में बुधवार को बेतला की टीम ने राजमहल को 2-0 से मात देकर चैंपियन ट्रॉफी अपने नाम की.
फाइनल मैच का शुभारंभ राज्य के खेलकूद एवं युवा विभाग के मंत्री सुदिव्य कुमार ने किक मारकर किया. इस मौके पर उन्होंने कहा कि कलम के सिपाही खेल के मैदान में भी जौहर दिखाए हैं. पत्रकार साथियों का यह उत्साह और प्रतिभा वाकई प्रेरणादायक है. वहीं, विजेता टीम को ट्रॉफी प्रदान करते हुए केंद्रीय रक्षा राज्यमंत्री संजय सेठ ने कहा कि रांची प्रेस क्लब का यह शानदार आयोजन खेल भावना और सामूहिक सहभागिता का उदाहरण है.
रोमांचक रहा फाइनल
सीसीएल द्वारा प्रायोजित इस टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला बेहद रोमांचक रहा. पहले हाफ में दोनों टीमों के बीच जोरदार टक्कर देखने को मिली, लेकिन एक भी गोल नहीं हो सका. दूसरे हाफ में बेतला ने आक्रामक रुख अपनाया. टीम की ओर से नूतन तिर्की ने पहला गोल दागकर खाता खोला. इसके बाद शंकर ठाकुर ने एक और गोल दागा और बेतला को 2-0 की निर्णायक बढ़त दिला दी. राजमहल की टीम ने वापसी की पूरी कोशिश की, लेकिन गोल करने में असफल रही.
खिलाड़ियों को मिला सम्मान
फाइनल मैच के बाद खिलाड़ियों को अलग-अलग पुरस्कारों से सम्मानित किया गया. शंकर ठाकुर को फाइनल में शानदार प्रदर्शन के लिए मैन ऑफ द मैच का खिताब मिला. वहीं, नूतन तिर्की को मैन ऑफ द सीरीज और गोल्डन बूट दोनों पुरस्कार दिए गए. जबकि प्रमोद सिंह को बेस्ट गोलकीपर और मोनू कुमार को बेस्ट फॉरवर्ड चुना गया. विजेता और उपविजेता टीमों को ट्रैकसूट प्रदान किए गए. इसके अलावा टूर्नामेंट में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों को हेलमेट भेंट किए गए. प्रतियोगिता में पानासिया सुपरस्पेशलिटी हॉस्पिटल ने सहयोग किया.
खेल और पत्रकारिता का संगम
इस प्रतियोगिता ने यह साबित किया कि पत्रकार केवल खबरें लिखने और सच सामने लाने में ही नहीं, बल्कि खेल के मैदान में भी अपनी प्रतिभा दिखाने में सक्षम हैं. खिलाड़ियों का जज्बा और मैदान पर उनका प्रदर्शन खेल भावना का बेहतरीन उदाहरण रहा.
