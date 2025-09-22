ETV Bharat / state

लखनऊ का मेदांता अस्पताल ECHS में शामिल, 5 लाख पूर्व सैनिकों को अब मिलेगा विश्वस्तरीय इलाज

लखनऊ: पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में एक्स-सर्विसमैन कॉन्ट्रिब्यूटरी हेल्थ स्कीम (ECHS) में लखनऊ के मेदांता अस्पताल को शामिल किया गया है. इस अवसर पर सेना और मेदांता अस्पताल के बीच सोमवार को समझौता ज्ञापन (एमओयू) का आदान-प्रदान किया गया.



मध्य कमान के जनसंपर्क अधिकारी शांतनु प्रताप सिंह ने बताया कि इस कार्यक्रम में सेना की ओर से मेजर जनरल सलिल सेठ, जनरल ऑफिसर कमांडिंग, मध्य उत्तर प्रदेश सब एरिया ने प्रतिनिधित्व किया, जबकि मेदांता अस्पताल की ओर से मेडिकल डायरेक्टर डॉ. राकेश कपूर एवं विभिन्न विभागाध्यक्ष उपस्थित रहे.

मेदांता लखनऊ क्षेत्र का सबसे बड़ा सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल है और इसके ईसीएचएस में शामिल होने से लगभग पांच लाख पूर्व सैनिक और उनके आश्रित लाभान्वित होंगे. यह सुविधा न सिर्फ उत्तर प्रदेश, बल्कि बिहार सहित आस-पास के राज्यों के लाभार्थियों के लिए भी उपलब्ध होगी.

उन्होंने बताया कि अब तक पूर्व सैनिकों को उच्च स्तरीय चिकित्सकीय परामर्श और उपचार के लिए दिल्ली या गुरुग्राम जाना पड़ता था. मेदांता के ईसीएचएस पैनल में शामिल होने से यह सभी सेवाएं अब लखनऊ में ही उपलब्ध होंगी.