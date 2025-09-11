ETV Bharat / state

भातखण्डे संस्कृति विश्वविद्यालय में मेधावियों पर बरसे मेडल; गीत-संगीत और क्लासिकल डांस में छात्राओं ने लहराया परचम

कथक का प्रसार करना है: एमपीए कथक की छात्रा अंशिका कटियार को विश्वविद्यालय में सबसे अधिक 8 पदक मिले हैं. अंशिका अपनी इस उपलब्धि से बहुत खुश हैं. कहती हैं, कि नॉन म्यूजिकल परिवार से होने की वजह से खुशी और बढ़ जाती है. खुद ही राह बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही हैं. जो मंजिल खुद की मेहनत से मिलती है, वो अधिक खुशी देती है. अंशिका के पिता अजय कुमार कटारिया व्यवसायी हैं. माता रचना कटारिया गृहिणी हैं.

पीएचडी की उपाधि दी गई: इसके अलावा 09 शोधार्थियों को वर्ष 2025 के लिए पीएचडी की उपाधि प्रादान की गई. इनमें रश्मि उपाध्याय, अमिता चौहान, पूजा द्विवेदी, शिवरूचि सिंह, अस्मिता श्रीवास्तव, अर्चना तिवारी, मंजू मलकानी, शैलजा शुक्ला और उपासना दीक्षित शामिल हैं. विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो. मांडवी सिंह ने विश्वविद्यालय संस्थापक को श्रद्धासुमन अर्पित किए. कार्यक्रम की अध्यक्षता पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने की. विशिष्ट अतिथि राज्यमंत्री उच्च शिक्षा, रजनी तिवारी रहीं. उन्होंने कहा कि महिलाओं को प्राप्त मेडल यह संकेत देता है, कि बेटियों को मौका मिले तो नई ऊचाइयां छू सकती हैं.

इसके अलावा 4-4 कांस्य पदक छात्र-छात्राओं को बराबर मिले. समारोह में 9 शोधार्थियों को पीएचडी की उपाधि प्रदान की गई. समारोह में स्नातक के 9, परास्नातक के 122, पीएचडी के 9 विद्यार्थियों समेत 140 छात्र-छात्राओं की डिग्री डिजी लॉकर पर अपलोड की गई.

छात्रों को 40 पदक वितरित: दीक्षांत समरोह में 25 स्वर्ण पदक, 7 रजत पदक और 8 कांस्य पदक सहित कुल 40 पदक 17 विद्याथिर्यों को दिए गए. इसमें 52.5 फीसदी पदक छात्राओं और 47.5 फीसदी पदक छात्रों के हिस्से में आए. स्वर्ण पदक पाने के मामले में छात्र आगे रहे. 12 स्वर्ण पदक छात्राओं को मिले और 13 स्वर्ण छात्रों को दिए गए. 5 रजत पदक छात्राओं और दो रजत पदक छात्रों को मिले.

2047 का लक्ष्य: प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि भारत को वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने में मेधावी छात्र-छात्राओं की प्रमुख भूमिका होगी. देश प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी के मार्गदर्शन में नई-नई उपलब्धियां हासिल की जा रही हैं. 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने के साथ ही विश्वगुरू भी बनाना है. उत्तर प्रदेश तभी विकसित होगा, जब प्रदेश का हर जनपद विकसित होगा.

उन्होंने कहा कि मेडल पाने में 52 प्रतिशत महिलाओं की भागीदारी रही है. महिला शक्ति ने बाजी मारने का कार्य किया है. भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी को इस पीढ़ी के संगीत के साथ जोड़कर अपने भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं. कला क्षेत्र में अपना श्रेष्ठतम योगदान दे सकते हैं.

पर्यटन मंत्री ने मेधावियों को स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक वितरित किया. उन्होंने कहा कि लगभग 100 वर्ष पहले पं. विष्णु नारायण भातखण्डे ने इस संस्था की स्थापना की थी. राज्य सरकार ने वर्ष 2022 में इसे राज्य विश्वविद्यालय का दर्जा देते हुए पठन-पाटन के सभी संसाधन उपलब्ध कराए. अब यह संस्थान प्रगति के पथ पर उग्रसर है. विश्वविद्यालय द्वारा संगीत, नाट्य, कला आदि क्षेत्र में नई-नई विभूतियों को आगे बढ़ाया गया.

लखनऊ: भातखण्डे संस्कृति विश्वविद्यालय का 15वां दीक्षांत समारोह मनाया गया. इस दौरान 40 मेधावियों को पदक देकर सम्मानित किया गया. राज्यपाल आनंदीबेन पटेल इस समारोह में वर्चुअली उपस्थित रहीं. यूपी के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने मेडल पाने वाले छात्र-छात्राओं को शुभकामनाएं दीं. मुख्य अतिथि के तौर पर डॉ. विनय सहस्त्रबुद्धे ने वर्चुअली अपनी शुभकामनाएं दीं. कार्यक्रम के दौरान छात्रों का उत्साह देखते ही बन रहा था.

पिता को कथक पसंद था तो सात साल की उम्र में राष्ट्रीय कथक संस्थान में प्रवेश करा दिया. यहीं से कथक के प्रति अंशिका समर्पित हो गईं. अंशिका ने कहा कि उन्होंने नेशनल कॉलेज से साइकोलॉजी में स्नातक किया है. इसके बाद मास्टर्स में भातखण्डे में प्रवेश लिया. अंशिका ने दुबई एक्सपो में 2021 में प्रस्तुति दी थी. अंशिका ने कहा कि आगे कथक में पीएचडी करने के साथ कथक प्रसार में खुद को समर्पित करना है.

पिता ने मना किया तो मां ने साथ दिया: शिवम कुमार देवरिया के रहने वाले हैं. शिवम कुमार बीपीए तबला के छात्र हैं. उन्हे 5 पदक मिले. लखनऊ के निशातगंज क्षेत्र में कमरा लेकर शिवम तबला सीख रहे हैं. इसी क्षेत्र में भविष्य बनाना चाहते हैं. शिवम ने बताया कि बचपन में घर के बगल के मंदिर से आने वाली भजन कीर्तन की आवाज ने तबले के प्रति प्रेरित किया. तभी सोच लिया था, कि तबला वादक बनना है.

मां प्रमिला तो मेरे फैसले के साथ थीं, लेकिन पोस्टमैन रहे पिता अशोक कुमार मौर्य विरोध में थे. अन्तत: मेरी जिद के आगे पिता भी तैयार हो गए और तबला वादक बनने का रास्ता खुल गया. तबले के साथ ही बीए भी पूरा किया, लेकिन मुझे तबला वादन की दिशा में आगे बढ़ना है. आगे तबले में पीएचडी की योजना है. एक अच्छा संगतकार बनना चाहता हूं. 5 पदक मिलने पर घर में सब बहुत खुश हैं.

शास्त्रीय संगीत शौक से जुनून बना: अभय सिंह लखीमपुर खीरी के मोहल्ला भरतपुरी के रहने वाले हैं. गायन में रुचि बचपन से थी. कहा कि मेरे पिता दिलीप सिंह ठेकेदार हैं. मां हिना सिंह गृहिणी हैं. बड़े कलाकारों को सुनकर शास्त्रीय संगीत के प्रति प्रेरणा हुई. मम्मी ने हौसला बढ़ाया तो संगीत की प्रारंभिक शिक्षा ली.

15 साल की उम्र में सीखना शुरू किया. लखीमपुर से ही संगीत से बीए किया. अब शास्त्रीय गायन से पीएचडी करना चाहता हूं. शास्त्रीय संगीत को लेकर शुरू से ही मेरा आकर्षण था, जो धीरे-धीरे शौक में बदला. इसके बाद जुनून बन गया. अब शास्त्रीय संगीत की दिशा में ही कुछ नया और अलग करने की योजना है.

निर्देशन और अभिनय एक साथ: देवांश आलमबाग के रहने वाले हैं. उन्होंने कहा कि मेरे पिता योगेश चंद्र प्रसाद अनुसंधान डिजाइन एवं मानक संगठन (आरडीएसओ) में कार्यरत हैं. मां चेतना प्रसाद कला शिक्षिका हैं. मेरे परिवार में कोई नाट्य विधा में नहीं है. मेरी फिल्मों में रुचि थी. अक्सर फिल्में देखा करता था. शुरुआत में बड़े कलाकारों को कॉपी करता था.

वरिष्ठ रंगकर्मी ललित सिंह पोखरिया से रंगमंच की बारीकियां सीखीं और दिल्ली से 2017 में नाट्यकला में डिप्लोमा किया. आगे अभिनय की दुनिया में पांव जमाना है. सिनेमा में अभिनय और निर्देशन को एक साथ आगे बढ़ाना है. कोई भी ये नहीं कह सकता कि भविष्य में क्या करना है, लेकिन मैंने पढ़ाई और प्रशिक्षण ईमानदारी से की है.

सफल गायिका बननना चाहती हूं: स्वर्णिमा वर्मा ने कहा कि मुझे पदक मिलने का सारा श्रेय माता-पिता और गुरुओं का है. जीवन में सफल गायिका बनना चाहती हूं. संगीत के क्षेत्र में काम करना चाहती हूं. इसके साथ ही संगीत की नई पौध को तैयार करने की दिशा में काम करना है, ताकि शास्त्रीय संगीत को जन-जन तक पहुंचाया जा सके.

इसकी जड़ों पर काम करुंगी, ताकि बच्चों का शास्त्रीय संगीत के प्रति आकर्षण बढ़े. संगीत की शिक्षा हर वर्ग के बच्चे को देना चाहती हूं. संगीत सीखने की कोई उम्र नहीं होती. इंसान जब चाहे तब संगीत की शिक्षा ले सकता है.

अभ्यास के बिना सफलता नहीं: वैभवी ने कहा कि नई पीढ़ी को कथक से जोड़ना मेरा ख्वाब है. बच्चों को कथक की शिक्षा देना चाहती हूं और समाज के हर वर्ग के बच्चे को इस खूबसूरत कला से जोड़ना चाहती हूं. कथक की शिक्षा के लिए मैंने नियमित रूप से नृत्य का रियाज किया.

कथक या कोई भी नृत्य हो बिना रियाज के परिपक्वता और सफलता संभव नहीं मिलती. जितनी मेहनत क्लास में की जाती है, उससे अधिक समय अभ्यास को देना चाहिए, ताकि जो सीखा है उसे और सुंदरता प्रदान की जाए सके.

