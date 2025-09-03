वाराणसी: IIT BHU के मैकेनिकल इंजीनियरिंग छात्र की मौत हो गई है. वह फर्स्ट ईयर स्टूडेंट था. मंगलवार की रात यह छात्र भोजन करके सोने गया, सुबह जब दोस्त उसे उठाने पहुंचे, तो बेहोशी की हालत में मिला. छात्र के दोस्तों ने यह जानकारी यूनिवर्सिटी प्रशासन को दी. आननफानन में उसे सर सुंदरलाल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया. घटना बुधवार सुबह IIT BHU के पीसी रे हॉस्टल की है. वहीं, कुशीनगर जिले के हनुमानगंज थाना क्षेत्र में धनरिपट्टी गांव निवासी LLB के छात्र ने आत्महत्या कर ली है. मौत से पहले छात्र ने अपने सोशल मीडिया पर THE END भी लिखा है.

पहले जानें IIT BHU में क्या हुआ: IIT BHU के पीसी रे हॉस्टल में मृत छात्र की पहचान अनूप सिंह चौहान (21) के रूप में हुई है. वह मूलरूप से आजमगढ़ जिले का रहने वाला था. वह IIT BHU में मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रथम वर्ष का छात्र था. वह IIT BHU के पीसी रे हॉस्टल के रूम नंबर 113 में रहता था. बताया जा रहा है, कि छात्र की मौत का कारण कार्डियक अरेस्ट है. फिलहाल, BHU प्रॉक्टर और लंका थाने की पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

सुबह मिली बेहोशी की सूचना: IIT BHU की ओर से जारी किए गए बयान के मुताबिक, बुधवार सुबह 6:30 बजे कंट्रोल रूम को सूचना मिली की पीसी रे हॉस्टल का एक छात्र अचेत पड़ा है. सूचना मिलते ही IIT BHU की गाड़ी मौके पर पहुंची. छात्र की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे सर सुंदरलाल अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया. डॉक्टर द्वारा बताया गया है, कि यह मौत कार्डियक अरेस्ट होने से पाई गई है.

छात्रो ने बताई यह बात: हॉस्टल के छात्रों की मानें तो मंगलवार रात अनूप खाना खाकर सोने चला गया था. वह कमरे का दरवाजा खोलकर ही सोया था. सुबह बगल वाले कमरे के साथी जब उठे और उसे आवाज दी, तो उसकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई.

जब अनूप कुछ नहीं बोला तो हॉस्टल के कुछ दोस्त कमरे में गए. वहां अनूप बेहोशी की हालत में पड़ा था. इसके बाद दोस्तों ने सीपीआर भी दी, लेकिन उसमें कोई हलचल नहीं हुई. इसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने मृत बताया है.

कुशीनगर में LLB स्टूडेंट ने किया सुसाइड. (Photo Credit: ETV Bharat)

अब जानें कुशीनगर में LLB छात्र ने दी जान: कुशीनगर जिले के हनुमागंज थानाक्षेत्र में धरनिपट्टी गांव निवासी छात्र ने आत्महत्या कर ली है. LLB छात्र अतुल (21) ने घर में ही फांसी लगाकर सुसाइड किया है. अतुल ने मौत से कुछ समय पहले अपने इंस्टाग्राम स्टेटस पर लिखा- THE END और कमरे का दरवाजा बंद करके आत्महत्या कर लिया.

दादी ने बताया-वह परेशान था: मृतक की दादी पानमती ने बताया कि अतुल बुधवार सुबह करीब 8 बजे मेरे पास आया, वह बहुत परेशान था. मेरे पास बैठा, लेकिन बेचैन दिखा. अचानक उठकर कमरे में चला गया और दरवाजा बंद कर लिया. मेरा मन घबराने लगा. ऐसा लगा कि वह कुछ गलत कर लेगा. मैंने कई बार उसे दरवाजा खोलने के लिए कहा, पर उसने नहीं खोला. बाहर गई और एक लोग को बुलाकर अंदर लाई.

जब खिड़की से देखा गया, तो चादर का फंदा वह लटक चुका था. किसी तरह दरवाजा खोलकर मेरी पोती अपने भाई को उठाने की कोशिश कर रही थी, ताकि रस्सी ढीली हो जाए और उसकी जान बच सके, लेकिन ऐसा न हो सका. परिवार के लोगों को यह समझ नहीं आ रहा कि आखिर अतुल ने ऐसा कदम क्यों उठाया?

पुलिस कर रही मामले की जांच: मृतक अतुल के पिता संजीव सिंह मेहनत मजदूरी का काम करते हैं. अतुल दो भाई और एक बहन में सबसे बड़ा था. वह पढ़ने में भी ठीक था. एलएलबी की पढ़ाई कर रहा. अपना अधिकांश समय पढ़ने में ही लगाता था. प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार ने बताया की युवक के मोबाइल और पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर जांच शुरू की गई है. अब देखना होगा कि मौत का कारण क्या है? अभी कुछ कहा नहीं जा सकता.

