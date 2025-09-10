ETV Bharat / state

प्रधानमंत्री आवास योजना में गड़बड़ी प्रकरण पर MDDA की कार्रवाई, हरक सिंह ने उठाए थे सवाल

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ( फोटो- ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttarakhand Team Published : September 10, 2025 at 9:37 PM IST 4 Min Read