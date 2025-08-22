नई दिल्ली: दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने मच्छर जनित रोगों से निपटने के लिए उत्तर रेलवे के सहयोग से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से 'मास्कीटो टर्मिनेटर ट्रेन' शुरू की है. अधिकारियों ने यह जानकारी दी. 6 सप्ताह में कुल 12 बार ये ट्रेन चलाई जाएगी.

महापौर ने शुरू की ट्रेन: महापौर राजा इकबाल सिंह द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना की गई इस ट्रेन में रेलवे वैगन पर लगा एक विशेष ट्रक लगा है जिसमें रेलवे पटरियों पर लार्वा रोधी रसायन छिड़कने के लिए एक पावर स्प्रेयर लगा है. यह छिड़काव पटरियों के दोनों ओर 50-60 मीटर के दायरे में किया जाएगा, जिसमें वे हिस्से भी शामिल हैं जहां मैन्युअल रूप से पहुंचना मुश्किल होता है.

रेलवे पटरियों के आसपास नहीं पनपेंगे मच्छर: महापौर ने कहा कि बारिश के कारण अक्सर रेलवे पटरियों के आसपास पानी जमा हो जाता है, जिससे मच्छरों के पनपने की जगह बन जाती है. मच्छर भगाने वाली ट्रेन के साथ, बड़े पैमाने पर छिड़काव से डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी बीमारियों को जड़ से खत्म करने में मदद मिलेगी. यह सिर्फ़ एक ट्रेन नहीं, बल्कि दिल्लीवासियों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए एक कवच है."

मच्छर उन्मूलन अभियान के लिए की गई पहल: एमसीडी आयुक्त अश्विनी कुमार ने कहा कि यह संयुक्त अभियान लाखों निवासियों को राहत देने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण जन स्वास्थ्य पहल है. कुमार ने कहा, "नगर निगम स्वच्छता और मच्छर उन्मूलन अभियान को एक मिशन के रूप में चला रहा है. हालांकि, यह अभियान तभी सफल होगा जब हर नागरिक इसमें भाग लेगा. लोगों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके घरों और आसपास पानी जमा न हो और निगम के प्रयासों में सहयोग दें.

एमसीडी के प्रयास से डेंगू के मामलों में आ रही कमी: एमसीडी आयुक्त ने आगे कहा कि सितंबर तक चलने वाले इस अभियान से शहर में मच्छर जनित बीमारियों को नियंत्रित करने में काफ़ी मदद मिलने की उम्मीद है.उन्होंने कहा, "पिछले साल की तुलना में इस साल डेंगू के मामलों की संख्या काफ़ी कम रही है. इस अवसर पर अतिरिक्त आयुक्त पंकज नरेश अग्रवाल, जन स्वास्थ्य अधिकारी अशोक रावत, उत्तर रेलवे और एमसीडी के प्रतिनिधियों सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे.

