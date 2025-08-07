Essay Contest 2025

ETV Bharat / state

टीकाकरण में टॉप पर एमसीबी, यूआईपी में मारी बाजी, बदल रहा छत्तीसगढ़ - MCB TOP IN VACCINATION

छत्तीसगढ़ का मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिला यूनिवर्सल इम्युनाइजेशन प्रोग्राम में अव्वल बन गया है.

Health Center Of Manendragarh Chirmiri Bharatpur
मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर का स्वास्थ्य केंद्र (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 7, 2025 at 4:36 PM IST

3 Min Read

मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर : छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सेवाओं की गति में सुधार देखा जा रहा है. राज्य में अभी भी हेल्थ सर्विसेज ने वह मुकाम हासिल नहीं किया है. जो उसे हासिल कर लेना चाहिए था. इस सबके बीच मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर ने ऐतिहासिक सफलता दर्ज की है. यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम (UIP) के तहत जुलाई 2025 तक 100% टीकाकरण सत्रों का संचालन कर एमसीबी जिला प्रदेश में पहले स्थान पर रहा है.

यूविन के जरिए हुआ संचालन: एमसीबी जिले ने यू-विन (UWIN) प्लेटफॉर्म के माध्यम से सटीक डेटा एंट्री की. उसके बाद सटीक निगरानी व्यवस्था ने इस उपलब्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. इस बाबत जिला स्वास्थ्य विभाग ने 6 अगस्त को रिपोर्ट जारी की. इस रिपोर्ट के मुताबिक UIP Sessions Cumulative Coverage Report_July 25 के मुताबिक, कुल 583 टीकाकरण सत्र आयोजित किए गए. जिनमें से एक भी सत्र रद्द नहीं हुआ. केवल 0.2% जीरो कवरेज साइट दर्ज की गई, जो कि प्रदेश में सबसे कम है.

कुल 2911 लाभार्थियों को टीके लगाए गए, जिनमें 660 गर्भवती महिलाएं, 1444 नवजात (0-1 वर्ष) और 807 एक वर्ष से ऊपर के बच्चे शामिल हैं. प्रति सत्र औसतन 5 लाभार्थियों को कवर किया गया, जो प्रदेश के अन्य जिलों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन है- डॉक्टर अविनाश खरे, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, एमसीबी

Vaccination In MCB district
एमसीबी जिले में टीकाकरण (ETV BHARAT)

जिला स्वास्थ्य विभाग उपलब्धि से खुश: इस उपलब्धि पर जिला स्वास्थ्य विभाग बेहद खुश है. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अविनाश खरे ने इस सफलता पर प्रसन्नता जाहिर की है. इसके अलावा उन्होंने कुछ संस्थाओं में प्रसव से संबंधित डेटा एंट्री में लापरवाही की बात स्वीकार किया है.

हमने इस तरह के मामले में सुधारात्मक निर्देश जारी किए हैं. जिला अब स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में मॉडल डिस्ट्रिक्ट बनने की ओर अग्रसर है. स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के निर्देशन में स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन हेल्थ सर्विसेज को बेहतर करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है. फील्ड विजिट, फॉलो-अप समीक्षा बैठकें, और डिजिटल प्लेटफॉर्म के उपयोग से यह सफलता मिली है- डॉक्टर अविनाश खरे, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, एमसीबी

अन्य जिलों के लिए एमसीबी बना रोल मॉडल: सौ फीसदी टीकाकरण के लक्ष्य को हासिल कर एमसीबी जिला अब प्रदेश के अन्य जिलों के लिए रोल मॉडल बन चुका है. रेगुलर मॉनिटरिंग, डाटा विश्लेषण और तकनीक के कुशल उपयोग से यह सब मुमकिन हुआ है. एमसीबी का यह प्रदर्शन न केवल प्रशासनिक समर्पण का प्रमाण है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि जागरूकता, तकनीकी सशक्तिकरण और ज़मीनी स्तर पर काम से कोई भी टारगेट हासिल किया जा सकता है.

NEET UG 2025 काउंसलिंग शेड्यूल में बदलाव, अब 10 अगस्त तक आवेदन, जानिए अहम तारीखें-गाइडलाइन

छत्तीसगढ़ को इलेक्ट्रॉनिक्स हब बनाने की तैयारी, नवा रायपुर में बनेगा सीएफसी

सरगुजा के ट्राइबल बेल्ट में पीरियड्स पर चर्चा, पैडवुमन की मुहिम से महिलाओं की सेहत और आर्थिक स्थिति सुधरी

मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर : छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सेवाओं की गति में सुधार देखा जा रहा है. राज्य में अभी भी हेल्थ सर्विसेज ने वह मुकाम हासिल नहीं किया है. जो उसे हासिल कर लेना चाहिए था. इस सबके बीच मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर ने ऐतिहासिक सफलता दर्ज की है. यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम (UIP) के तहत जुलाई 2025 तक 100% टीकाकरण सत्रों का संचालन कर एमसीबी जिला प्रदेश में पहले स्थान पर रहा है.

यूविन के जरिए हुआ संचालन: एमसीबी जिले ने यू-विन (UWIN) प्लेटफॉर्म के माध्यम से सटीक डेटा एंट्री की. उसके बाद सटीक निगरानी व्यवस्था ने इस उपलब्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. इस बाबत जिला स्वास्थ्य विभाग ने 6 अगस्त को रिपोर्ट जारी की. इस रिपोर्ट के मुताबिक UIP Sessions Cumulative Coverage Report_July 25 के मुताबिक, कुल 583 टीकाकरण सत्र आयोजित किए गए. जिनमें से एक भी सत्र रद्द नहीं हुआ. केवल 0.2% जीरो कवरेज साइट दर्ज की गई, जो कि प्रदेश में सबसे कम है.

कुल 2911 लाभार्थियों को टीके लगाए गए, जिनमें 660 गर्भवती महिलाएं, 1444 नवजात (0-1 वर्ष) और 807 एक वर्ष से ऊपर के बच्चे शामिल हैं. प्रति सत्र औसतन 5 लाभार्थियों को कवर किया गया, जो प्रदेश के अन्य जिलों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन है- डॉक्टर अविनाश खरे, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, एमसीबी

Vaccination In MCB district
एमसीबी जिले में टीकाकरण (ETV BHARAT)

जिला स्वास्थ्य विभाग उपलब्धि से खुश: इस उपलब्धि पर जिला स्वास्थ्य विभाग बेहद खुश है. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अविनाश खरे ने इस सफलता पर प्रसन्नता जाहिर की है. इसके अलावा उन्होंने कुछ संस्थाओं में प्रसव से संबंधित डेटा एंट्री में लापरवाही की बात स्वीकार किया है.

हमने इस तरह के मामले में सुधारात्मक निर्देश जारी किए हैं. जिला अब स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में मॉडल डिस्ट्रिक्ट बनने की ओर अग्रसर है. स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के निर्देशन में स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन हेल्थ सर्विसेज को बेहतर करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है. फील्ड विजिट, फॉलो-अप समीक्षा बैठकें, और डिजिटल प्लेटफॉर्म के उपयोग से यह सफलता मिली है- डॉक्टर अविनाश खरे, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, एमसीबी

अन्य जिलों के लिए एमसीबी बना रोल मॉडल: सौ फीसदी टीकाकरण के लक्ष्य को हासिल कर एमसीबी जिला अब प्रदेश के अन्य जिलों के लिए रोल मॉडल बन चुका है. रेगुलर मॉनिटरिंग, डाटा विश्लेषण और तकनीक के कुशल उपयोग से यह सब मुमकिन हुआ है. एमसीबी का यह प्रदर्शन न केवल प्रशासनिक समर्पण का प्रमाण है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि जागरूकता, तकनीकी सशक्तिकरण और ज़मीनी स्तर पर काम से कोई भी टारगेट हासिल किया जा सकता है.

NEET UG 2025 काउंसलिंग शेड्यूल में बदलाव, अब 10 अगस्त तक आवेदन, जानिए अहम तारीखें-गाइडलाइन

छत्तीसगढ़ को इलेक्ट्रॉनिक्स हब बनाने की तैयारी, नवा रायपुर में बनेगा सीएफसी

सरगुजा के ट्राइबल बेल्ट में पीरियड्स पर चर्चा, पैडवुमन की मुहिम से महिलाओं की सेहत और आर्थिक स्थिति सुधरी

For All Latest Updates

TAGGED:

VACCINATION DRIVE IN CHHATTISGARHUNIVERSAL IMMUNIZATION PROGRAMमनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुरछत्तीसगढ़ में टीकाकरणMCB TOP IN VACCINATION

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

अबूझमाड़ का कोड़तामरका गांव, जहां ना सड़क है, ना स्कूल, ना डॉक्टर, फिर भी खड़ी है एक आत्मनिर्भर बस्ती

सरगुजा के ट्राइबल बेल्ट में पीरियड्स पर चर्चा, पैडवुमन की मुहिम से महिलाओं की सेहत और आर्थिक स्थिति सुधरी

छत्तीसगढ़ की 'सूपा आर्ट' का विस्तार न्यूजीलैंड तक, कोरबा ने दी नयी पहचान; देखिए कमाल की चित्रकारी

चंदा कर गांव वालों ने बनाया नया स्कूल, कांकेर के पोडगांव की हो रही तारीफ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.