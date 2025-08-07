मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर : छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सेवाओं की गति में सुधार देखा जा रहा है. राज्य में अभी भी हेल्थ सर्विसेज ने वह मुकाम हासिल नहीं किया है. जो उसे हासिल कर लेना चाहिए था. इस सबके बीच मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर ने ऐतिहासिक सफलता दर्ज की है. यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम (UIP) के तहत जुलाई 2025 तक 100% टीकाकरण सत्रों का संचालन कर एमसीबी जिला प्रदेश में पहले स्थान पर रहा है.

यूविन के जरिए हुआ संचालन: एमसीबी जिले ने यू-विन (UWIN) प्लेटफॉर्म के माध्यम से सटीक डेटा एंट्री की. उसके बाद सटीक निगरानी व्यवस्था ने इस उपलब्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. इस बाबत जिला स्वास्थ्य विभाग ने 6 अगस्त को रिपोर्ट जारी की. इस रिपोर्ट के मुताबिक UIP Sessions Cumulative Coverage Report_July 25 के मुताबिक, कुल 583 टीकाकरण सत्र आयोजित किए गए. जिनमें से एक भी सत्र रद्द नहीं हुआ. केवल 0.2% जीरो कवरेज साइट दर्ज की गई, जो कि प्रदेश में सबसे कम है.

कुल 2911 लाभार्थियों को टीके लगाए गए, जिनमें 660 गर्भवती महिलाएं, 1444 नवजात (0-1 वर्ष) और 807 एक वर्ष से ऊपर के बच्चे शामिल हैं. प्रति सत्र औसतन 5 लाभार्थियों को कवर किया गया, जो प्रदेश के अन्य जिलों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन है- डॉक्टर अविनाश खरे, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, एमसीबी

एमसीबी जिले में टीकाकरण (ETV BHARAT)

जिला स्वास्थ्य विभाग उपलब्धि से खुश: इस उपलब्धि पर जिला स्वास्थ्य विभाग बेहद खुश है. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अविनाश खरे ने इस सफलता पर प्रसन्नता जाहिर की है. इसके अलावा उन्होंने कुछ संस्थाओं में प्रसव से संबंधित डेटा एंट्री में लापरवाही की बात स्वीकार किया है.

हमने इस तरह के मामले में सुधारात्मक निर्देश जारी किए हैं. जिला अब स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में मॉडल डिस्ट्रिक्ट बनने की ओर अग्रसर है. स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के निर्देशन में स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन हेल्थ सर्विसेज को बेहतर करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है. फील्ड विजिट, फॉलो-अप समीक्षा बैठकें, और डिजिटल प्लेटफॉर्म के उपयोग से यह सफलता मिली है- डॉक्टर अविनाश खरे, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, एमसीबी

अन्य जिलों के लिए एमसीबी बना रोल मॉडल: सौ फीसदी टीकाकरण के लक्ष्य को हासिल कर एमसीबी जिला अब प्रदेश के अन्य जिलों के लिए रोल मॉडल बन चुका है. रेगुलर मॉनिटरिंग, डाटा विश्लेषण और तकनीक के कुशल उपयोग से यह सब मुमकिन हुआ है. एमसीबी का यह प्रदर्शन न केवल प्रशासनिक समर्पण का प्रमाण है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि जागरूकता, तकनीकी सशक्तिकरण और ज़मीनी स्तर पर काम से कोई भी टारगेट हासिल किया जा सकता है.