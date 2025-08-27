ETV Bharat / state

एमसीबी छात्र से मारपीट: शिक्षक के खिलाफ मामला दर्ज, आदिवासी समाज ने जांच के लिए बनाई समिति - MCB STUDENT BEATEN UP CASE

प्राचार्य की शिकायत पर आरोपी शिक्षक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया.

MCB STUDENT BEATEN
एमसीबी छात्र की पिटाई (ETV Bharat Chhattisgarh)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 27, 2025 at 1:13 PM IST

3 Min Read

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: भरतपुर जिले के कोटाडोल में छात्र से मारपीट करने वाले शिक्षक के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है. 21 अगस्त को शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कोटाडोल में कक्षा 11वीं में पढ़ने वाले छात्र की पिटाई की गई थी. छात्र बिना जूता पहने स्कूल आया था, इस बात पर विद्यालय के अतिथि शिक्षक महेंद्र प्रजापति ने छात्र को अश्लील गाली देते हुए बांस की छड़ी से मारपीट की.

छात्र से मारपीट मामले ने पकड़ा तूल: मामला सामने आने के बाद शिक्षा विभाग ने जांच के लिए टीम भेजी. जिला शिक्षा अधिकारी ने प्रतिवेदन मिलने के बाद शाला प्रबंध समिति को कार्रवाई के लिए लिखा. इधर आदिवासी छात्र की पिटाई को लेकर सर्व आदिवासी समाज ने पांच सदस्यीय समिति बनाई. समिति जांच शुरू करती इसके पहले प्राचार्य की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया.

एमसीबी छात्र की पिटाई पर केस दर्ज (ETV Bharat Chhattisgarh)

आरोपी टीचर के खिलाफ केस दर्ज: अब पुलिस कार्रवाई की बात कह रही है. थाना प्रभारी जेडी कुशवाहा ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच की जा रही है. दोषी पाए जाने पर शिक्षक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

आदिवासी समाज ने की कड़ी कार्रवाई की मांग: वहीं आदिवासी समाज कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहा है. सर्व आदिवासी समाज के संरक्षक गुलाब कमरो ने बताया कि आदिवासी समाज इस मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग करता है. उन्होंने कहा कि शिक्षक की इस तरह की हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

छात्र की पिटाई मामले में आदिवासी समाज लामबंद (ETV Bharat Chhattisgarh)

आदिवासी समाज ने बनाई जांच समिति: सर्व आदिवासी समाज के संरक्षक गुलाब कमरो ने बताया कि आदिवासी समाज ने एक टीम गठित की है. जो स्कूल में हुई घटना की जांच करेगी. उन्होंने आरोप लगाया कि स्कूल प्रबंधन और भाजपा कार्यकर्ताओं ने दबाव डालकर मामले को रफा-दफा करने की कोशिश की. आदिवासी समाज इस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है और आगे की कार्रवाई के लिए आयोग में भी सूचना देगा.

कमरो ने बताया आदिवासी समाज की टीम घटना की जांच करेगी और रिपोर्ट आदिवासी के प्रांताध्यक्ष को सौंपेगी. इसके अलावा, आयोग में भी इसकी सूचना दी जाएगी ताकि आगे की कार्रवाई हो सके और दोबारा ऐसी घटना न हो. आदिवासी समाज का उद्देश्य है कि दोबारा ऐसी घटना न हो और न्याय मिले. हमें उम्मीद है कि न्याय होगा और दोषी को सजा मिलेगी.

विधायक के पीएसओ का पिस्टल चोरी मामला, साजा से दो आरोपी गिरफ्तार
"पेमेंट नहीं दिया, तीन दिन से खाना नहीं खाया इसलिए एंबुलेंस अपने घर ले जा रहा"
बस्तर में भीषण बाढ़, कार सहित बहे परिवार की दर्दनाक मौत, सीएम साय ने ली राहत और बचाव की जानकारी

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: भरतपुर जिले के कोटाडोल में छात्र से मारपीट करने वाले शिक्षक के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है. 21 अगस्त को शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कोटाडोल में कक्षा 11वीं में पढ़ने वाले छात्र की पिटाई की गई थी. छात्र बिना जूता पहने स्कूल आया था, इस बात पर विद्यालय के अतिथि शिक्षक महेंद्र प्रजापति ने छात्र को अश्लील गाली देते हुए बांस की छड़ी से मारपीट की.

छात्र से मारपीट मामले ने पकड़ा तूल: मामला सामने आने के बाद शिक्षा विभाग ने जांच के लिए टीम भेजी. जिला शिक्षा अधिकारी ने प्रतिवेदन मिलने के बाद शाला प्रबंध समिति को कार्रवाई के लिए लिखा. इधर आदिवासी छात्र की पिटाई को लेकर सर्व आदिवासी समाज ने पांच सदस्यीय समिति बनाई. समिति जांच शुरू करती इसके पहले प्राचार्य की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया.

एमसीबी छात्र की पिटाई पर केस दर्ज (ETV Bharat Chhattisgarh)

आरोपी टीचर के खिलाफ केस दर्ज: अब पुलिस कार्रवाई की बात कह रही है. थाना प्रभारी जेडी कुशवाहा ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच की जा रही है. दोषी पाए जाने पर शिक्षक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

आदिवासी समाज ने की कड़ी कार्रवाई की मांग: वहीं आदिवासी समाज कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहा है. सर्व आदिवासी समाज के संरक्षक गुलाब कमरो ने बताया कि आदिवासी समाज इस मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग करता है. उन्होंने कहा कि शिक्षक की इस तरह की हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

छात्र की पिटाई मामले में आदिवासी समाज लामबंद (ETV Bharat Chhattisgarh)

आदिवासी समाज ने बनाई जांच समिति: सर्व आदिवासी समाज के संरक्षक गुलाब कमरो ने बताया कि आदिवासी समाज ने एक टीम गठित की है. जो स्कूल में हुई घटना की जांच करेगी. उन्होंने आरोप लगाया कि स्कूल प्रबंधन और भाजपा कार्यकर्ताओं ने दबाव डालकर मामले को रफा-दफा करने की कोशिश की. आदिवासी समाज इस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है और आगे की कार्रवाई के लिए आयोग में भी सूचना देगा.

कमरो ने बताया आदिवासी समाज की टीम घटना की जांच करेगी और रिपोर्ट आदिवासी के प्रांताध्यक्ष को सौंपेगी. इसके अलावा, आयोग में भी इसकी सूचना दी जाएगी ताकि आगे की कार्रवाई हो सके और दोबारा ऐसी घटना न हो. आदिवासी समाज का उद्देश्य है कि दोबारा ऐसी घटना न हो और न्याय मिले. हमें उम्मीद है कि न्याय होगा और दोषी को सजा मिलेगी.

विधायक के पीएसओ का पिस्टल चोरी मामला, साजा से दो आरोपी गिरफ्तार
"पेमेंट नहीं दिया, तीन दिन से खाना नहीं खाया इसलिए एंबुलेंस अपने घर ले जा रहा"
बस्तर में भीषण बाढ़, कार सहित बहे परिवार की दर्दनाक मौत, सीएम साय ने ली राहत और बचाव की जानकारी

For All Latest Updates

TAGGED:

एमसीबी छात्र से मारपीटMANENDRAGARH CHIRMIRI BHARATPURआदिवासी छात्र की पिटाईBEATING OF TRIBAL STUDENTMCB STUDENT BEATEN UP CASE

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

अबूझमाड़ में लाल पानी का खतरा, ग्रामीणों का जीवन हो रहा तबाह, ईटीवी भारत की ग्राउंड रिपोर्ट

रायपुर के भवनों और मैदानों का स्वतंत्रता संग्राम से रहा है नाता, आंदोलनकारियों की आवाज से लेकर अंग्रेजों के जुल्म की देते हैं गवाही

सिद्धखोल जलप्रपात का सौंदर्य, बारिश में स्वर्ग सा कराता है अनुभव, वीकेंड के दिनों में बेस्ट डेस्टिनेशन

ग्राउंड रिपोर्ट: बस्तर में मलेरिया, नक्सल प्रभावित कोलेंग में 40 दिन में 100 मरीज, दवाओं का टोटा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.