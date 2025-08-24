MCB: जिले में प्रेस क्लब के द्वारा पत्रकार भवन में सम्मान समारोह आयोजित किया गया. इसमें डॉ. महेश मिश्रा (जिन्हें हाल ही में राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया है) और शहर की बेटी श्रुति मंगतानी (12वीं कक्षा की टॉपर) को सम्मानित किया गया.
अलग-अलग संस्थाओं ने किया सम्मान: इस अवसर पर नगर की सामाजिक संस्थाएं और जनकपुर से आई महिला गृह उद्योग टीम भी उपस्थित थीं. दरअसल, 15 अगस्त को रायपुर में मुख्यमंत्रीसाय ने डॉ. महेश मिश्रा को राष्ट्रपति पदक प्रदान किया था. इससे अविभाजित कोरिया जिले में खुशी का माहौल है.
एमसीबी प्रेस क्लब द्वारा आयोजित इस सम्मान समारोह से मैं बहुत खुश हूं.- डॉ. महेश मिश्रा
यातायात को लेकर मिला है पदक: डॉ महेश मिश्रा ने बताया कि, वे पिछले 16 वर्षों से मनेंद्रगढ़ क्षेत्र में यातायात जागरूकता अभियान चला रहे हैं. 2006 से लगातार यह अभियान जारी है, और उसी का परिणाम है कि आज राष्ट्रपति पदक सम्मान मिला है. उन्होंने कहा कि, जिले भले ही कानूनी रूप से अलग हो गए हैं, लेकिन हमारे दिल आज भी एक हैं.
डॉ. मिश्रा द्वारा ट्रैफिक नियमों को लेकर चलाया गया जनजागरूकता अभियान अत्यंत सराहनीय है. साथ ही हम श्रुति मंगतानी जिन्होंने 12वीं में टॉप किया, को भी सम्मानित कर रहे हैं. यह हमारे नगर की प्रतिभा को बढ़ावा देने का एक प्रयास है.- प्रेस क्लब अध्यक्ष रंजीत सिंह
समारोह में विशेष उपस्थिति के रूप में नगर की सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधि, जनकपुर की महिला गृह उद्योग टीम, प्रेस क्लब के सदस्य और स्थानीय नागरिक रहे.