ETV Bharat / state

एमसीबी में रेत माफिया पर वन विभाग का एक्शन, एक ट्रैक्टर जब्त

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर अवैध रेत परिवहन पर एक्शन हुआ है.

SAND MAFIA IN MCB
मनेंद्रगढ़ का वन विभाग (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 9, 2025 at 8:53 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: गुरुवार 9 अक्टूबर को वन विभाग ने रेत माफिया पर कार्रवाई की है. रेत का अवैध परिवहन करते एक ट्रैक्टर को जब्त किया गया है. पुलिस ने ड्राइवर को पकड़ा है और उससे पूछताछ कर रही है. वन मंडलाधिकारी मनेन्द्रगढ, उपवन मंडलाधिकारी जनकपुर एवं परिक्षेत्र अधिकारी कुवांरपुर के निर्देश पर यह कार्रवाई हुई है.

वन अधिनियम की धारा के तहत एक्शन: वन विभाग ने इस केस में भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 52 के तहत वाहन जप्त कर वन अपराध पंजीबद्ध किया है. इसके अलावा, धारा 33 (1) और धारा 41 के तहत भी कार्रवाई की जा रही है. वन विभाग की इस कार्रवाई से अवैध रेत उत्खनन करने वालों में हड़कंप मच गया है.

एमसीबी में रेत की तस्करी (ETV BHARAT)

जंगल में पेट्रोलिंग के दौरान बीट कक्ष P1264 के बनांस नदी से रेत का अवैध परिवहन किया जा रहा था. इस दौरान एक ट्रैक्टर को जब्त किया गया है. भारतीय वन अधिनियम 1927 के धारा 52 के तहत कार्रवाई की गई है- भूपेंद्र यादव, वन परिक्षेत्र अधिकारी, कुंवारपुर

ट्रैक्टर ड्राइवर से पूछताछ में हुआ खुलासा: ट्रैक्टर ड्राइवर अमर अगरिया से वन विभाग ने पूछताछ की. इस पूछताछ में ट्रैक्टर ड्राइवर ने बताया कि ट्रैक्टर राजाराम बैगा का है. इससे रेत का परिवहन किया जा रहा था. इस कार्रवाई में वन परिक्षेत्र सहायक रामायण प्रसाद शर्मा और बीएफओ बालेश तिवारी की अहम भूमिका रही.

वन विभाग ने आगे भी एक्शन की बात कही: इस कार्रवाई के बाद वन विभाग ने आगे भी एक्शन की बात कही है. वन विभाग ने स्पष्ट किया है कि अवैध रेत उत्खनन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. जिससे रेत के अवैध उत्खनन पर रोक लगाई जा सके. वन विभाग की इस कार्रवाई से अवैध रेत उत्खनन करने वालों में हड़कंप मच गया है. वन विभाग ने केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई तेज कर दी है. वन विभाग की तरफ से ट्रैक्टर मालिक के खिलाफ कार्रवाई की बात कही जा रही है.

कोरिया में वन तस्कर गिरोह सक्रिय, सोनहत वन क्षेत्र से लोध छाल की बड़ी खेप बरामद

वन विभाग के 11 अधिकारियों का तबादला, देखिए सूची

बुका सतरेंगा को हवाई मार्ग से जोड़ने की घोषणा साबित हुई हवा हवाई, सीएम ने एक बार फिर वन विभाग को दी जिम्मेदारी

For All Latest Updates

TAGGED:

SAND MAFIA IN JANAKPURएमसीबी में रेत माफियामनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुरवन अधिनियमMCB FOREST DEPARTMENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

गांव करा रहा नक्सलगढ़ के बोर्ड टॉपर स्टूडेंट्स को फ्री हवाई यात्रा, मुहिम से बदली शिक्षा की तस्वीर

करम समर्पित करने का करमा पर्व, आदिकाल से चली आ रही मांझी समाज की परंपरा

नक्सलमुक्त छत्तीसगढ़ की ओर एक और कदम, बीजापुर और सुकमा में नवीन सुरक्षा कैम्प स्थापित

जापानी बुखार का बढ़ा खतरा, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, जानिए इंसानों के लिए क्यों खतरनाक

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.