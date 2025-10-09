एमसीबी में रेत माफिया पर वन विभाग का एक्शन, एक ट्रैक्टर जब्त
मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर अवैध रेत परिवहन पर एक्शन हुआ है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 9, 2025 at 8:53 PM IST
मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: गुरुवार 9 अक्टूबर को वन विभाग ने रेत माफिया पर कार्रवाई की है. रेत का अवैध परिवहन करते एक ट्रैक्टर को जब्त किया गया है. पुलिस ने ड्राइवर को पकड़ा है और उससे पूछताछ कर रही है. वन मंडलाधिकारी मनेन्द्रगढ, उपवन मंडलाधिकारी जनकपुर एवं परिक्षेत्र अधिकारी कुवांरपुर के निर्देश पर यह कार्रवाई हुई है.
वन अधिनियम की धारा के तहत एक्शन: वन विभाग ने इस केस में भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 52 के तहत वाहन जप्त कर वन अपराध पंजीबद्ध किया है. इसके अलावा, धारा 33 (1) और धारा 41 के तहत भी कार्रवाई की जा रही है. वन विभाग की इस कार्रवाई से अवैध रेत उत्खनन करने वालों में हड़कंप मच गया है.
जंगल में पेट्रोलिंग के दौरान बीट कक्ष P1264 के बनांस नदी से रेत का अवैध परिवहन किया जा रहा था. इस दौरान एक ट्रैक्टर को जब्त किया गया है. भारतीय वन अधिनियम 1927 के धारा 52 के तहत कार्रवाई की गई है- भूपेंद्र यादव, वन परिक्षेत्र अधिकारी, कुंवारपुर
ट्रैक्टर ड्राइवर से पूछताछ में हुआ खुलासा: ट्रैक्टर ड्राइवर अमर अगरिया से वन विभाग ने पूछताछ की. इस पूछताछ में ट्रैक्टर ड्राइवर ने बताया कि ट्रैक्टर राजाराम बैगा का है. इससे रेत का परिवहन किया जा रहा था. इस कार्रवाई में वन परिक्षेत्र सहायक रामायण प्रसाद शर्मा और बीएफओ बालेश तिवारी की अहम भूमिका रही.
वन विभाग ने आगे भी एक्शन की बात कही: इस कार्रवाई के बाद वन विभाग ने आगे भी एक्शन की बात कही है. वन विभाग ने स्पष्ट किया है कि अवैध रेत उत्खनन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. जिससे रेत के अवैध उत्खनन पर रोक लगाई जा सके. वन विभाग की इस कार्रवाई से अवैध रेत उत्खनन करने वालों में हड़कंप मच गया है. वन विभाग ने केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई तेज कर दी है. वन विभाग की तरफ से ट्रैक्टर मालिक के खिलाफ कार्रवाई की बात कही जा रही है.