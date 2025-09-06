नूंह में जिगरी दोस्त ने की MBBS डॉक्टर की हत्या, शव को हरिद्वार ले जाकर गंगा में फेंका, मुख्य आरोपी गिरफ्तार

ETV Bharat / state

28 अगस्त को की गई थी डॉ. विनोद की हत्याः पुन्हाना के उप पुलिस अधीक्षक जितेंद्र कुमार राणा ने पत्रकारों को बातचीत के दौरान बताया कि "28 अगस्त की शाम को डॉ. विनोद गोयल घर से गए थे, उसी दिन दीपक राजस्थानी और उसके सहयोगी अशोक गुप्ता ने गाड़ी में ही उसकी गला दबाकर हत्या कर दी थी. हत्या के बाद शव को पुन्हाना सरकारी अस्पताल के समीप घिड़ा मोड़ के पास अपने बर्तन की फैक्ट्री में रख दिया था. 29 अगस्त को गाड़ी में दोनों ने शव को रखा और नई निवासी चालक मुस्तकीम को गाड़ी चलाने के लिए बुला लिया. दोनों आरोपी शव को खुर्द-बुर्द करने के लिए हरिद्वार गंगा में बहाने के लिए गए. और वहां वे अपने मकसद में कामयाब भी हो गए."

शव की जगह पर स्प्रे छिड़काव से चालक को हुआ शकः दरअसल डॉ. विनोद गोयल के शव को जब गाड़ी में डालकर ले जाया जा रहा था तो चालक मुस्तकीम को शव से बदबू न आए, इसलिए आरोपी दीपक राजस्थानी और उसके सहयोगी अशोक गुप्ता गाड़ी में शव की जगह पर स्प्रे करते रहे. इसी बात से मुस्तकीम को शक हुआ. जिसने पूरा राज जाकर पुन्हाना पुलिस को बता दिया. अब पुलिस ने मुख्य आरोपी पुन्हाना निवासी 42 वर्षीय दीपक राजस्थानी को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन उसके सहयोगी यूपी के बहराइच निवासी अशोक गुप्ता की अभी भी पुलिस को तलाश है. उसकी तलाश में पुलिस ने कई टीमों का गठन कर दिया है. दूसरी तरफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी दीपक राजस्थानी को 10 दिन की रिमांड पर लेने की तैयारी कर ली है ताकि उसको साथ ले जाकर शव को खोजा जा सके.

नूंहः हरियाणा के नूंह जिले में जिस दोस्त पर 12 साल तक भाई से भी अधिक भरोसा किया, उसी दोस्त ने कपड़े से गला दबाकर डॉ. विनोद गोयल की हत्या कर दी. हत्या करने के बाद डॉ. विनोद गोयल के शव को अपनी बर्तन की फैक्ट्री में पुन्हाना में ही रखा. सुबह होते ही हरिद्वार ले जाकर गंगा में शव को बहा दिया. इस सारे राज को सरकारी गवाह गाड़ी चालक मुस्तकीम ने पुलिस के सामने उजागर कर दिया.

कैसे खुला हत्या का राजः "उप पुलिस अधीक्षक ने बताया कि वहां से वापस लौटने पर चालक मुस्तकीम ने सारा राज पुलिस के सामने खोला तो पुलिस ने शक के आधार पर दीपक राजस्थानी को हिरासत में लिया. सख्ती से दीपक राजस्थानी से पूछताछ की गई तो उसने अपने भाई जैसे दोस्त डॉ. विनोद गोयल के मर्डर का पूरा राज उगल दिया. पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत दीपक राजस्थानी और उसके सहयोगी अशोक गुप्ता के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है." पुलिस अब इस मामले में न केवल शव की तलाश में जुट गई है बल्कि दूसरे आरोपी अशोक गुप्ता को गिरफ्तार करने के लिए कई टीमों का गठन कर दिया गया है.

डॉ. विनोद गोयल (File Pic/Etv Bharat)

मुख्य आरोपी को पुलिस 10 के रिमांड पर लेगीः पुन्हाना के उप पुलिस अधीक्षक जितेंद्र कुमार राणा ने बताया कि "इस मामले में दूसरे आरोपी को भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा और मुख्य आरोपी दीपक राजस्थानी को 10 दिन के रिमांड पर लेने की पुलिस तैयारी कर रही है." उन्होंने कहा कि इस मामले में तेजी से कानूनी कार्रवाई की जा रही है. दोषियों को सबसे सख्त सजा दिलाने में पुलिस अपनी तरफ से कोई कोर कसर नहीं रखेगी." उन्होंने बताया कि "पुलिस ने मृतक के भाई देवेंद्र गोयल की शिकायत पर अलग-अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है."

डॉ. विनोद के हत्या के विरोध में बंद रहा पुन्हानाः खास बात यह है कि पुन्हाना क्षेत्र में पहले एमबीबीएस डॉक्टर होने के साथ-साथ पहले अल्ट्रासाउंड केंद्र लाने के लिए डॉ. विनोद गोयल को इलाके में बच्चा-बच्चा जानता है. उनके मर्डर के बाद इलाके के लोगों में रोष है. इसी रोष के चलते शनिवार को पुन्हाना शहर का अधिकतर बाजार बंद रहा और स्थानीय विधायक मोहम्मद इलियास के साथ बड़ी तादाद में लोगों ने पुलिस अधिकारियों से मुलाकात कर सख्त, निष्पक्ष व त्वरित कार्रवाई करने की बात कही है.

हरिद्वार में गंगा से शव खोज पाना पुलिस के लिए बड़ी चुनौतीः कुल मिलाकर इस हत्याकांड ने रिश्तों को भी शर्मसार कर दिया है. अभी तक भी इलाके के लोगों को यह बात हजम नहीं हो रही की 24 घंटे में जिस व्यक्ति के साथ दीपक राजस्थानी 18 घंटे से अधिक समय बिताता था. डॉ. विनोद गोयल उस पर भाइयों से भी अधिक भरोसा करते थे, उसने ऐसे दोस्त को कैसे मौत के घाट उतार दिया. पुन्हाना शहर में डॉ. विनोद गोयल की मौत के बाद सन्नाटा पसरा है और इस मर्डर की चर्चा इलाके में जोरों पर हो रही है. अब देखना यह है की मुख्य आरोपी के गिरफ्त में आने के बाद क्या पुन्हाना पुलिस डॉ. विनोद गोयल के शव को हरिद्वार गंगा से खोज पाने में कामयाब हो पाएगी या नहीं. यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा. फिलहाल डॉ. विनोद गोयल हत्याकांड ने रिश्तों को पूरी तरह से शर्मसार करने का काम किया है.