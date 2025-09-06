बिहार के मुजफ्फरपुर में MBBS डॉक्टर ने की आत्महत्या, पिता की बंदूक से सिर में मारी गोली

ETV Bharat / state

मुजफ्फरपुर: बिहार के मुजफ्फरपुर से बड़ी दर्दनाक घटना सामने आई है. दरअसल बीती शुक्रवार रात काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के जैतपुर कॉलोनी में एक MBBS डॉक्टर ने पिता की लाइसेंसी बंदूक से सिर में गोली मारकर आत्महत्या कर ली है. घटना के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

परिजनों के साथ डॉक्टर ने किया था नाश्ता: मिली जानकारी के अनुसार मृतक डॉक्टर की पहचान आशुतोष कुमार चंद्र उम्र 25 साल के रूप में हुई है. आशुतोष शाम 6 बजे ड्यूटी से लौटे थे. इसके बाद उन्होंने परिवार वालों के साथ बैठकर नाश्ता किया और फिर वो अपने कमरे में चले गए.

पीजी परीक्षा असफल होने से तनाव में थे डॉक्टर: बताया जा रहा है कि आशुतोष (मृतक) ने हाल ही में एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी करने के बाद एक सप्ताह पहले ही शहर के एक निजी अस्पताल में नौकरी ज्वाइन की थी. इसी बीच लगभग दस दिन पहले पीजी परीक्षा का रिजल्ट आया था, जिसमें वे असफल हो गए थे. इसके बाद से ही वो तनाव में चल रहे थे.